Colombia

Eliminar los impuestos saludables pondría en riesgo la salud pública en Colombia, advirtió la Academia Nacional de Medicina

El debate se centra en el Proyecto de Ley 012 de 2026, que busca derogar los gravámenes creados en la reforma tributaria de 2022. La entidad respaldó su posición con cifras sobre el aumento de la diabetes en Colombia y cuestionó que estos cobros sean responsables del encarecimiento de la canasta básica

Paquetes de frituras y bebidas con sellos de advertencia sobre un mostrador de madera frente a estantes con víveres y frutas.
La Academia Nacional de Medicina pidió al Congreso conservar los gravámenes y destinar la totalidad de lo recaudado a financiar la salud de los colombianos -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La eliminación de los impuestos a los alimentos ultraprocesados podría debilitar las estrategias de prevención de enfermedades crónicas en Colombia, advirtió la Academia Nacional de Medicina, que pidió al Congreso mantener vigentes estos gravámenes y destinar la totalidad de los recursos recaudados a financiar la salud de la población.

La entidad fijó su posición frente al Proyecto de Ley 012 de 2026, una iniciativa que busca derogar los artículos del Estatuto Tributario que establecieron los llamados impuestos saludables mediante la reforma tributaria de 2022. Según el pronunciamiento, retirar esta medida significaría retroceder en una estrategia de salud pública recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Tiendas de barrio, negocios pequeños, panaderías y algunos otros establecimientos comerciales en alto riesgo por la vigencia del impuesto saludable - crédito Universidad Central
El consumo de productos ultraprocesados se relaciona con enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y afecciones cardiovasculares - crédito Universidad Central

La Academia señaló que existe evidencia científica internacional que relaciona el consumo de productos ultraprocesados con enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Estas patologías generan hospitalizaciones, incapacidades y muertes prematuras, además de representar una carga económica para las familias y el sistema sanitario.

Las cifras de Colombia también reflejan la magnitud del problema. Entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54%, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas con esta enfermedad crecieron cerca de 150%. A esto se suma que la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reportó exceso de peso en el 56% de los adultos del país.

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La Academia cuestionó el argumento del impacto en los precios

Uno de los argumentos utilizados para promover la eliminación de los impuestos es su supuesto efecto sobre la inflación y el costo de la canasta básica. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina considera que esta justificación tiene poco sustento, pues los alimentos ultraprocesados no están clasificados como productos básicos.

En su documento, la institución explicó que la inflación alimentaria colombiana está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos. También advirtió que derogarlos reduciría los ingresos fiscales disponibles para financiar programas de salud pública y prevención, en un momento de necesidades crecientes para el sistema sanitario.

La entidad defendió, además, la continuidad de los sellos octogonales que advierten sobre el contenido elevado de azúcar, sodio o grasas saturadas. Según el pronunciamiento, estas advertencias deben acompañarse de estrategias educativas y políticas que faciliten el acceso a alimentos saludables, especialmente para los hogares más vulnerables.

Habrá cambios en el etiquetado de los alimentos ultraprocesados por orden de un tribunal
Los sellos octogonales en los empaques alertan sobre los altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas en alimentos y bebidas -crédito Ministerio de Salud

La Academia también destacó que estudios sobre el mercado colombiano identificaron reducciones en el contenido de azúcar y sodio de algunos productos entre 2015 y 2024. A su juicio, estos cambios sugieren que las medidas regulatorias, incluidos los impuestos y el etiquetado, pueden influir en las decisiones de la industria.

El proyecto que busca eliminar los gravámenes

La discusión legislativa incluye una propuesta presentada por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, quienes buscan eliminar los impuestos a las bebidas y alimentos ultraprocesados con altos niveles de azúcar, sodio o grasas saturadas.

Borda defendió la iniciativa con el argumento de que los gravámenes aumentaron los costos para los consumidores sin producir los beneficios esperados en materia sanitaria. “Petro dijo que era para cuidarnos. Nosotros vemos un impuesto más al bolsillo de los colombianos”, afirmó.

- crédito Carol Borda - Daniel Briceño/Facebook
El Proyecto de Ley 012 de 2026 busca eliminar los impuestos saludables que se incorporaron al Estatuto Tributario con la reforma de 2022 - crédito Carol Borda - Daniel Briceño/Facebook

Los congresistas también sostienen que los cobros afectaron a compradores, tenderos y panaderos, y cuestionan el destino de los recursos recaudados. Sobre este punto, han señalado presuntos desvíos de dinero hacia hechos de corrupción, una afirmación que hace parte de sus argumentos contra la medida. La eliminación de estos impuestos también fue anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella, que planteó incluir una disposición para retirar el gravamen en su proyecto de reforma tributaria.

Frente a este escenario, la Academia Nacional de Medicina reiteró su llamado al Congreso para conservar los impuestos saludables y garantizar que lo recaudado se destine íntegramente a la atención en salud de los colombianos.

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