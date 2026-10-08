Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Fortaleza y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Juan Guillermo Cuadrado será titular y jugará su segundo compromiso con el Embajador, el primero en la posición de volante de creación, mientras que Daniel Ruíz, quien habitualmente actúa en esa posición, irá al banco de suplentes.

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