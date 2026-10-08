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Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

El estadio Metropolitano de Techo será epicentro del duelo entre los equipos bogotanos a partir de las 8:10 p. m.

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Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios
Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Fortaleza y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Juan Guillermo Cuadrado será titular y jugará su segundo compromiso con el Embajador, el primero en la posición de volante de creación, mientras que Daniel Ruíz, quien habitualmente actúa en esa posición, irá al banco de suplentes.

Siga el minuto a minuto, la previa y todas las insidencias de juego.

20:47 hsHoy

A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Millonarios lo recordó con un emotivo mensaje: “Tu recuerdo siempre vivirá”

El Embajador homenajeó al técnico argentino que hizo historia por el título que le ganó a Santa Fe en el fútbol profesional colombiano en 2017

Miguel Ángel Russo es considerado como uno de los ídolos de Boca Juniors por el título de la Copa Libertadores en 2007, última del cuadro argentino, y en Millonarios por la Liga BetPlay al ganarle a Independiente Santa Fe, el 17 de diciembre de 2017, además de sus recordados pasos por Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central en Argentina-crédito Juan Mabromata/Pool vía REUTERS
Miguel Ángel Russo es considerado como uno de los ídolos de Boca Juniors por el título de la Copa Libertadores en 2007, última del cuadro argentino, y en Millonarios por la Liga BetPlay al ganarle a Independiente Santa Fe, el 17 de diciembre de 2017, además de sus recordados pasos por Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central en Argentina-crédito Juan Mabromata/Pool vía REUTERS

El 8 de octubre de 2026 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo.

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20:21 hsHoy

Inactividad de Álvaro Montero con la selección Colombia genera preocupación en Argentina: este es el plan con el portero

El guardameta con la Tricolor solo atajó ante México y de no ser titular en el próximo partido de la Liga de Argentina llegaría a cerca de tres semanas sin minutos en el inicio de la serie contra Vasco da Gama

Álvaro Montero es el portero titular de Boca Juniors y pedido como el titular de la selección Colombia - crédito Alex Silva/REUTERS
Álvaro Montero es el portero titular de Boca Juniors y pedido como el titular de la selección Colombia - crédito Alex Silva/REUTERS

Álvaro Montero volvió a Boca Juniors de Argentina tras la fecha FIFA y podría recuperar la titularidad ante Instituto el viernes 9 de octubre, a las 7.30 p. m. (hora local), en el estadio Mario Alberto Kempes. Su regreso aparece como una alternativa para que llegue con ritmo competitivo a la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, prevista para el martes 13 de octubre.

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20:17 hsHoy

Posible alineación de Millonarios

Javier Burrai; Sebastián Viveros, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Juan Guillermo Cuadrado, Leonai Souza, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

20:20 hsHoy

Posible alineación de Fortaleza

Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Santiago Mejía, Brandon Mejía, Sebastián Navarro, Mariano Vásquez; Sebastián Herrera e Ítalo Montaño. D.T.: Diego Arias.

20:16 hsHoy

Últimos cinco partidos de Fortaleza

  • Atlético Nacional 3-1 Junior.
  • Atlético Nacional 1-1 Millonarios.
  • Llaneros 2-0 Atlético Nacional.
  • Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.
  • Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.
20:15 hsHoy

Últimos cinco partidos de Millonarios

  • Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.
  • Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.
  • Deportes Tolima 1-1 América de Cali.
  • Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.
  • Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.
20:15 hsHoy

Árbitros para el Fortaleza vs Millonarios

  • Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).
  • Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).
  • Asistente 2: Ricardo Sanna (Norte de Santander).
  • Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Bogotá).
  • VAR: Luis Trujillo (Valle).
  • AVAR: Daniel Alzate (Caldas).
20:12 hsHoy

La Dimayor hizo fuerte llamado a las autoridades contra la violencia en el fútbol colombiano: “Actúen con el mayor rigor y celeridad”

Luego de la agresión contra Daniel Torres y los desmanes en el partido de Real Cartagena, la organización rechazó esos hechos que han opacado el segundo semestre de 2026

La agresión contra Daniel Torres por parte de un hincha del Medellín con una moneda es el más reciente caso de violencia en el fútbol colombiano - crédito Colprensa
La agresión contra Daniel Torres por parte de un hincha del Medellín con una moneda es el más reciente caso de violencia en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El fútbol colombiano no deja de registrar violencia en los estadios: los disturbios ya no solo afectan a otros aficionados, sino también a los jugadores, como el caso de Daniel Torres, que fue golpeado con una moneda lanzada por un aficionado de Medellín durante un partido.

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19:42 hsHoy

Convocados de Millonarios para enfrentar a Fortaleza en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II

  • Javier Burrai
  • James Aguirre.
  • Samuel Martín
  • Stiven Barreiro
  • Sergio Mosquera
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Daniel Ruiz
  • David Mackalister Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Stiven Vega
  • Carlos Darwin Quintero
  • Sebastián del Castillo
  • Leonai Souza.
  • Andrey Estupiñán
  • Francisco Chaverra
  • Leonardo Castro
  • Sebastián Mosquera
Nómina de convocados de Millonarios para enfrentar a Fortaleza en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @millosfcoficial/Instagram
19:40 hsHoy

Estos serían los convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios

El equipo no confirmó su nómina de concentrados para jugar ante el Emmbajador, por lo que esta lista es estimada de acuerdo a la continuidad que han tenido los jugadores bajo la dirección técnica de Diego Arias.

  • 12 C. Santander
  • 1 W. Barlasina
  • 2 A. Copete
  • 6 Y. Díaz
  • 5 J. Medina
  • 4 C. Cabezas
  • 15 S. Cuero
  • 16 J. Cajares
  • 28 S. Vivas
  • 14 L. Pico
  • 13 B. Mejía
  • 17 K. Balanta
  • 32 M. Vázquez
  • 8 S. Navarro
  • 25 J. García
  • 7 I. Montaño
  • 24 J. Salas
  • 27 J. Sinisterra
  • 9 S. Herrera
  • 19 F. Pulicastro
Posible nómina de convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @fortaleza_ceif/Instagram
Posible nómina de convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @fortaleza_ceif/Instagram

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