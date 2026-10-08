Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Fortaleza y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
Juan Guillermo Cuadrado será titular y jugará su segundo compromiso con el Embajador, el primero en la posición de volante de creación, mientras que Daniel Ruíz, quien habitualmente actúa en esa posición, irá al banco de suplentes.
Siga el minuto a minuto, la previa y todas las insidencias de juego.
El 8 de octubre de 2026 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo.
Álvaro Montero volvió a Boca Juniors de Argentina tras la fecha FIFA y podría recuperar la titularidad ante Instituto el viernes 9 de octubre, a las 7.30 p. m. (hora local), en el estadio Mario Alberto Kempes. Su regreso aparece como una alternativa para que llegue con ritmo competitivo a la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, prevista para el martes 13 de octubre.
Posible alineación de Millonarios
Javier Burrai; Sebastián Viveros, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Juan Guillermo Cuadrado, Leonai Souza, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.
Posible alineación de Fortaleza
Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Santiago Mejía, Brandon Mejía, Sebastián Navarro, Mariano Vásquez; Sebastián Herrera e Ítalo Montaño. D.T.: Diego Arias.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
- Atlético Nacional 3-1 Junior.
- Atlético Nacional 1-1 Millonarios.
- Llaneros 2-0 Atlético Nacional.
- Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.
- Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.
Últimos cinco partidos de Millonarios
- Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.
- Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.
- Deportes Tolima 1-1 América de Cali.
- Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.
- Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.
Árbitros para el Fortaleza vs Millonarios
- Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).
- Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).
- Asistente 2: Ricardo Sanna (Norte de Santander).
- Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Bogotá).
- VAR: Luis Trujillo (Valle).
- AVAR: Daniel Alzate (Caldas).
El fútbol colombiano no deja de registrar violencia en los estadios: los disturbios ya no solo afectan a otros aficionados, sino también a los jugadores, como el caso de Daniel Torres, que fue golpeado con una moneda lanzada por un aficionado de Medellín durante un partido.
Convocados de Millonarios para enfrentar a Fortaleza en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II
- Javier Burrai
- James Aguirre.
- Samuel Martín
- Stiven Barreiro
- Sergio Mosquera
- Danovis Banguero
- Sebastián Valencia
- Andrés Llinás
- Juan Guillermo Cuadrado
- Daniel Ruiz
- David Mackalister Silva
- Rodrigo Ureña
- Stiven Vega
- Carlos Darwin Quintero
- Sebastián del Castillo
- Leonai Souza.
- Andrey Estupiñán
- Francisco Chaverra
- Leonardo Castro
- Sebastián Mosquera
Estos serían los convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios
El equipo no confirmó su nómina de concentrados para jugar ante el Emmbajador, por lo que esta lista es estimada de acuerdo a la continuidad que han tenido los jugadores bajo la dirección técnica de Diego Arias.
- 12 C. Santander
- 1 W. Barlasina
- 2 A. Copete
- 6 Y. Díaz
- 5 J. Medina
- 4 C. Cabezas
- 15 S. Cuero
- 16 J. Cajares
- 28 S. Vivas
- 14 L. Pico
- 13 B. Mejía
- 17 K. Balanta
- 32 M. Vázquez
- 8 S. Navarro
- 25 J. García
- 7 I. Montaño
- 24 J. Salas
- 27 J. Sinisterra
- 9 S. Herrera
- 19 F. Pulicastro