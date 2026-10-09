Agustín Martegani aseguró que Frank Fabra fue determinante para su llegada al Independiente Medellín: “El equipo está muy bien”

Agustín Martegani reveló que Frank Fabra tuvo alta influencia en su llegada al Deportes Tolima - crédito

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Agustín Martegani, futbolista del Independiente Medellín, explicó la influencia de Frank Fabra en su llegada al ‘Poderoso de la Montaña’, club al que se incorporó el 6 de julio de 2026 cedido por Boca Juniors.

El mediocampista argentino, que compartió vestuario con el lateral colombiano en el equipo de la Ribera, aseguró que el contacto de su compañero fue determinante para encaminar una salida que le permitió volver a tener continuidad.

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“Él fue el que me mandó un mensaje”, contó Martegani sobre Fabra. El volante señaló que el colombiano intervino durante las conversaciones iniciales y destacó la posibilidad de reencontrarse con él en el fútbol colombiano: “Creo que fue una de las principales piezas para que yo esté acá”.

El jugador de 26 años llegó al DIM después de una etapa con escasos minutos en Boca, donde su última presentación oficial había sido el 22 de febrero de 2025, en la victoria por 2-1 frente a Aldosivi. Es decir, Martegani llegó al Independiente Medellín tras acumular un año y cuatro meses sin jugar ni un solo minuto oficial.

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Su paso a préstamo por Medellín le abrió una nueva etapa deportiva, con protagonismo en la mitad de la cancha y el respaldo de un futbolista que conocía su situación desde Argentina.

Agustín Martegani convirtió el gol del empate tras una jugada previa con John Montaño ante Jaguares de Córdoba - crédito @DIM_Oficial/X

El recorrido de Martegani antes de llegar a Medellín

Martegani nació el 20 de mayo de 2000 en Rojas, provincia de Buenos Aires, y se formó en San Lorenzo. Fue convocado por primera vez al plantel profesional del Ciclón en mayo de 2019, cuando el entrenador interino Diego Monarriz apostó por varios juveniles para enfrentar a Estudiantes de San Luis por la Copa Argentina. Su debut se produjo el 22 de mayo de ese año, como titular, en la derrota por 2-0.

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Tras sus primeros años en San Lorenzo, donde acumuló experiencia en la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, Martegani tuvo un paso por Salernitana de Italia durante la temporada 2023/2024. Luego regresó al fútbol argentino para jugar en Boca Juniors, club que adquirió sus derechos deportivos en 2024.

En el conjunto azul y oro disputó 13 partidos oficiales entre 2024 y 2025, sin goles ni asistencias. La falta de continuidad derivó en su salida a Colombia a mitad de 2026. En Independiente Medellín, en cambio, sumó minutos desde el comienzo: en la Liga BetPlay 2026 registraba 11 apariciones, nueve de ellas como titular, con un gol y dos asistencias.

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Agustín Martegani jugó en Boca Juniors de Argentina antes de su llegada al Deportivo Independiente Medellín - crédito Boca Juniors

¿Cuál posición dentro del campo es la favorita de Martegani en Independiente Medellín?

El argentino también se caracterizó por ser un volante polifuncional, es decir, que se puede desempeñar en distintas funciones dentro del terreno de juego: como mediocampista defensivo, de área a área u ofensivo. Al respecto de cuál es su favorita, argumentó: “Yo estoy a disposición del equipo y del cuerpo técnico. En el medio, en cualquier lado, me da lo mismo”, afirmó.

La llegada a Medellín también tuvo una dimensión personal. Martegani valoró el recibimiento de los aficionados y la adaptación de su familia a la ciudad. “Desde el minuto uno recibí un cariño increíble”, dijo el argentino, quien destacó el trato de la gente y el acompañamiento que encontró desde que se sumó al plantel.

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Agustín Martegani se caracterizó por su polifuncionalidad en el terreno de juego - crédito David Jaramillo/Colprensa

El mediocampista atraviesa este momento mientras el equipo busca recuperarse de una derrota reciente y sostenerse entre los ocho clasificados de la Liga BetPlay. Martegani consideró que el grupo mantiene la fortaleza necesaria para afrontar una racha adversa y recordó la irregularidad que suele marcar el campeonato colombiano.

“Yo estoy convencido de que el equipo está muy fuerte, estamos bien”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la victoria de Medellín por 4-1 ante Deportivo Pasto y el posterior triunfo del equipo de Nariño por 1-0 ante el líder. “Esto es así. Yo no tengo duda de que vamos, de que vamos a clasificar en los ocho”, concluyó.

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