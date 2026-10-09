Fenómeno de El Niño: lluvias de octubre y noviembre no recuperarán las cuencas hídricas de Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió que las lluvias de octubre y noviembre no recuperarán las cuencas hídricas de la región - crédito CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que las lluvias previstas en octubre y noviembre no alcanzarán para recuperar las cuencas hídricas y pidió aprovechar este periodo para recolectar y almacenar agua.

La entidad alertó, además, sobre el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas ante las tormentas registradas en el centro de Colombia.

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Las tormentas pueden elevar los caudales en pocos minutos

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que las condiciones recientes en Cundinamarca, con episodios de sol intenso durante la mañana y lluvias fuertes en la tarde, exigen precaución de las comunidades ubicadas cerca de fuentes hídricas.

“Ver un río crecido no significa que las cuencas se hayan recuperado”, afirmó Ballesteros. Según explicó, los aumentos súbitos de caudal son temporales y pueden derivar en emergencias, especialmente en zonas ribereñas y en sectores expuestos a desbordamientos de quebradas.

La corporación mantiene vigilancia sobre las fuentes de agua y los sistemas de regulación. La alerta está dirigida tanto a la ciudadanía como a los comités territoriales de gestión del riesgo, que deberán contemplar escenarios de lluvias intensas pese al déficit hídrico asociado a El Niño.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmó la presencia del fenómeno de El Niño tras registrar una anomalía térmica en el océano Pacífico - crédito CAR

El Niño mantendría una intensidad fuerte hasta marzo de 2027

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño tras el seguimiento de la temperatura del océano Pacífico y de las variables atmosféricas relacionadas. La última medición registró una anomalía de +3,49 °C en la temperatura superficial del océano.

La entidad indicó que se cumplieron cinco trimestres móviles consecutivos con condiciones compatibles con el fenómeno. También informó que el índice ONI pasó de 0,5 en el primer trimestre de acoplamiento a 2,2 cinco meses después, un comportamiento que sustenta la declaratoria.

De acuerdo con las proyecciones del Ideam, existe una probabilidad del 83% de que El Niño mantenga una intensidad entre fuerte y muy fuerte, al menos hasta marzo de 2027. El escenario contempla que sus efectos se extiendan hasta el final del primer semestre del próximo año.

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Aunque octubre y noviembre corresponden habitualmente a la segunda temporada de lluvias en buena parte del país, el fenómeno reducirá las precipitaciones frente a los valores usuales. Las regiones Andina, Pacífica y Caribe tendrían los principales impactos de esa combinación entre lluvias estacionales y déficit acumulado.

La autoridad ambiental recomendó a la ciudadanía la recolección y el ahorro de agua antes del inicio del periodo seco - crédito CAR

La CAR pide recolectar agua antes del periodo seco

La advertencia de la CAR se basa en los pronósticos para diciembre y enero, cuando se anticipa un periodo seco sostenido que podría prolongarse hasta mediados de 2027. Por ello, la entidad considera que los dos próximos meses constituyen la oportunidad disponible para fortalecer las reservas de agua.

“Octubre y noviembre son la última ventana real para recolectar, almacenar y cuidar cada gota”, sostuvo Ballesteros. El director recordó que las precipitaciones esperadas serán inferiores a las habituales y pidió no interpretar las tormentas recientes como una señal de normalización de las cuencas.

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La recomendación incluye ahorrar agua en los hogares, reducir consumos no esenciales y adoptar mecanismos de almacenamiento donde sea viable y seguro. Las autoridades insistieron en que las comunidades ribereñas deben seguir las indicaciones locales por el riesgo de crecientes durante los aguaceros.

Municipios y departamentos deberán actualizar sus planes

La Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del riesgo corresponde a las autoridades y a los habitantes. En ese marco, la Directiva Presidencial 03, expedida el 22 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, ordenó acciones coordinadas de preparación frente a El Niño antes del 30 de noviembre.

Las autoridades de gestión del riesgo aclararon que el fenómeno de El Niño no elimina por completo la presencia de precipitaciones - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los alcaldes deberán convocar los consejos municipales de gestión del riesgo, actualizar sus estrategias de respuesta y planes de contingencia, identificar fuentes alternas de agua y verificar la vigencia de los convenios con los cuerpos de bomberos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que acompañar a los municipios con menores capacidades operativas.

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, cuestionó la preparación de la administración anterior. “Prevenir cuesta menos que reconstruir”, afirmó al señalar que, según su valoración, no se priorizaron los territorios con mayor exposición al desabastecimiento ni se consolidaron fuentes alternas de agua.

La Ungrd coordinará la preparación ante incendios y escasez

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que liderará una hoja de ruta nacional y reunirá en una plataforma la información de los sectores involucrados. La entidad prevé apoyar a los territorios que superen su capacidad de respuesta, junto con las Fuerzas Militares, la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos.

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Como parte de la preparación, la Ungrd desarrolló un aplicativo que identifica zonas con recurrencia de incendios forestales y permite consultar capacidades locales para atenderlos. La herramienta integra datos de 2014 a 2026 y compara los periodos 2015-2016 y 2023-2024 con los registros históricos de octubre a mayo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres implementó una plataforma para monitorear la recurrencia de incendios forestales - crédito Sergio Acero/REUTERS

El Ideam y la Ungrd reiteraron que El Niño no implica la ausencia total de lluvias. Ambas entidades mantendrán el monitoreo de las condiciones atmosféricas y oceánicas para comunicar los escenarios de riesgo a autoridades, sectores productivos y comunidades.