Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: siga aquí a James Rodríguez en el partido en Ditaires que comienza a poner al día el calendario

Atlético Nacional ganando se acerca al liderato, mientras que Deportes Tolima sumando de a tres comienza a perfilar su clasificación a las finales - crédito Atlético Nacional y Deportes Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro fue trasladado al estadio Ditaires en Itaguí por el concierto de música electrónica que se realizará en la unidad deportiva Atanasio Girardot.

Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 6:05 p. m. y que contará con la presencia de James Rodríguez en el conjunto local y Luis Fernando Suárez como entrenador del elenco ‘Pijao’ en su segunda salida.