Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Las comunidades en la zona temen que la situación de orden público se recrudezca luego de las caídas de "Bendito Menor" y "Cholo" - crédito @idinaelferca19/X

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El cuerpo de José Luis Pérez Villanueva, conocido por las autoridades como alias Cholo o “Comando 25”, segundo cabecilla de Los Pachenca abatido durante un operativo en contra del grupo armado, también conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), llegó la madrugada de este viernes 25 de septiembre a Buritaca, zona rural de Santa Marta.

Su traslado estuvo acompañado por una caravana de motocicletas y vehículos que recorrió el sector con música a todo volumen, tal y como quedó registrado por algunos usuarios que compartieron videos en redes sociales.

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Varias personas salieron a recibir el féretro y siguieron en motocicletas el recorrido por las calles de la población.

La entrega del cuerpo se produjo después de que familiares de Pérez Villanueva pidieran públicamente a las autoridades que agilizaran el proceso, entre el 23 y 24 de septiembre.

“Hoy nos encontramos aquí en esta comunidad, tristes, desolados por la partida de nuestro amigo José Luis Villanueva, un muchacho de acá de la región, un hijo de la región, un hijo de Quebrada del Sol. Señores, si ya está muerto, ¿por qué Medicina Legal no hace la entrega de su cuerpo a sus familiares? Le pedimos a Medicina Legal que por favor entregue su cuerpo para que sea sepultado, para que su familia lo sepulte, le dé cristiana sepultura, para que sus amigos, todos los que lo queríamos, llegue al cementerio y podamos darle su santa sepultura", señaló Ana Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol.

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Por cuenta del sepelio masiv se podría afectar la movilidad hacia La Guajira durante la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026 - crédito @idinaelferca19/X

Alias Cholo murió en un operativo en Guachaca

Pérez Villanueva murió el 21 de septiembre durante un operativo conjunto de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea en Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, por orden de Abelardo de la Espriella.

En esa acción también murieron otros seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado conocido como Los Pachenca.

Las autoridades destacaron que “Cholo” cubría labores en la organización criminal relacionadas con el manejo de sus finanzas.

Tras el operativo, el cuerpo de Pérez Villanueva fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde se adelantó el proceso de identificación.

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