Colombia

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, llevaba prendas tradicionales de la comunidad arhuaca para evitar su identificación durante sus desplazamientos, según lo que han mencionado varios medios regionales en el Caribe

La operación se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, jurisdicción rural de Santa Marta - crédito Policía Nacional
Guardar

Información de inteligencia citada por varios medios regionales del Caribe mencionan un mismo hecho en común luego del operativo en contra de Los Pachenca que dejó siete muertos (incluido José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o “Comando 25″, uno de los cabecillas principales de la organización armada, también conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -Acsn-), tres capturas y arsenal de guerra incautado, señalan que el máximo cabecilla del grupo criminal, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, habría resultado herido.

Según lo que se ha revelado por medios como El Universal, La Razón, y Río Noticias, entre otros portales locales, el jefe máximo de Los Pachenca también se habría escapado del operativo de la fuerza pública que se llevó cabo el lunes 21 de septiembre en Guachaca, zona rural de Santa Marta.

PUBLICIDAD

La versión sobre el estado de Pinocho no ha sido confirmada de manera oficial por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación ni el Ministerio de Defensa.

La operación se realizó en el sector de Quebrada del Sol, en jurisdicción del corregimiento de Guachaca. El objetivo era intervenir una vivienda en la que, de acuerdo con información de inteligencia, se reunían integrantes de la estructura armada.

Los reportes conocidos indican que “Pinocho” habría estado en el lugar y logró huir junto con al menos 40 hombres armados. También se afirmó que el señalado máximo jefe de la organización llevaba prendas tradicionales de la comunidad arhuaca para evitar su identificación durante sus desplazamientos por la Sierra Nevada.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones de la noche del lunes 21 de septiembre de 2026, el presidente De la Espriella afirmó que irá por el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La condición médica del cabecilla, su paradero y las circunstancias exactas de su supuesta salida del área permanecen bajo verificación, a la vez que la fuerza pública mantiene operaciones en la zona después del golpe contra el comando de la organización y del anuncio de paro armado por parte de Los Pachenca en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe, calificado desde el Ministerio de Defensa como una retaliación a raíz de este la caída de “Cholo”, y que se se suma a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “Bendito Menor”.

La operación fue seguida con rastreadores y un dron de inteligencia

Los organismos de seguridad hicieron seguimiento a integrantes de las Acsn por medio de rastreadores satelitales instalados en vehículos, así como con registros captados desde un dron.

Los datos habrían llegado a una sala de coordinación en la que estaban el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, y el subdirector, general Norberto Mujica. Con base en los reportes de vigilancia, los mandos habrían autorizado la intervención con previa consulta al presidente Abelardo de la Espriella.

Unidades Jungla de la Dirección de Antinarcóticos ingresaron al inmueble y sostuvieron un enfrentamiento armado que, según las versiones conocidas, se habría prolongado cerca de tres horas.

Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional
Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional

Entre los fallecidos fue identificado alias Cholo, a quien las autoridades señalaban como segundo cabecilla, responsable de las finanzas y articulador de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

La Policía ha señalado que Cholo tenía más de 15 años de trayectoria criminal y que mantenía responsabilidades en actividades de extorsión, narcotráfico y control de economías ilegales en la región Caribe.

Gobierno de De la Espriella mantiene a “Pinocho” como objetivo prioritario

Tras el operativo, el presidente Abelardo de la Espriella insistió en que alias Pinocho debe someterse a la justicia.

El mandatario ha señalado que la fuerza pública continuará las operaciones, y afirmó luego del resultado que dio de de baja a “Cholo”: “Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”

La caída de Pérez Villanueva afectó la segunda línea de mando de la organización. Las autoridades lo ubicaban por debajo de Pinocho y de su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, que permanece privado de la libertad.

Temas Relacionados

Alias PinochoEscape durante operativoSanta MartaLos PachencaMuerte de alias CholoSierra NevadaFredy Castillo CarrilloColombia-ViolenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comenzó al extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno Petro

La diligencia se concreta después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un concepto favorable para su entrega. El trámite había quedado suspendido porque participaba como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno anterior. El procedimiento se reactivó luego de la orden emitida el 26 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella

Comenzó al extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno Petro

Así fue la captura de ‘La Mona’, pareja de alias Pinocho: la mujer viajó a Europa pese a afrontar un proceso por lavado de activos

Yolima Murgas tenía la obligación inicial de presentarse de manera virtual ante la justicia cada dos meses y una prohibición para abandonar Colombia

Así fue la captura de ‘La Mona’, pareja de alias Pinocho: la mujer viajó a Europa pese a afrontar un proceso por lavado de activos

Atlético Nacional y Millonarios empataron y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el superclásico del fútbol colombiano, el “Rey de Copas” y el “Embajador” no se hicieron daño en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional y Millonarios empataron y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Esta es la fecha en que la Andi definirá la relación con el Gobierno tras el veto de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master: hay amenaza de desbandada

La reunión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se llevará a cabo en medio de las tensiones surgidas con el Ejecutivo, que ordenó a sus ministros no establecer contacto con el dirigente gremial

Esta es la fecha en que la Andi definirá la relación con el Gobierno tras el veto de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master: hay amenaza de desbandada

Hijo de Jorge Barón defendió a Abelardo de la Espriella de las críticas de Petro por portar una pistola y le recordó su pasado en el M-19: “Son dos cosas diferentes”

La visita del jefe de Estado a la capital del Magdalena derivó en cuestionamientos del expresidente y una respuesta sobre seguridad, legalidad y guerrilla

Hijo de Jorge Barón defendió a Abelardo de la Espriella de las críticas de Petro por portar una pistola y le recordó su pasado en el M-19: “Son dos cosas diferentes”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Deportes

Técnico de Atlético Nacional criticó a Millonarios y al árbitro por faltas durante el clásico: “Sacaron a Marlos a punta de golpes, no tenían otra forma”

Técnico de Atlético Nacional criticó a Millonarios y al árbitro por faltas durante el clásico: “Sacaron a Marlos a punta de golpes, no tenían otra forma”

Atlético Nacional y Millonarios empataron y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Millonarios tiene un equipo para “ganarlo todo” en el fútbol de Colombia, según uno de los recientes fichajes del equipo

Millonarios opacó el debut de James Rodríguez en Medellín: empate 1-1 con Atlético Nacional