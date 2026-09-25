Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

La operación se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, jurisdicción rural de Santa Marta - crédito Policía Nacional

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Información de inteligencia citada por varios medios regionales del Caribe mencionan un mismo hecho en común luego del operativo en contra de Los Pachenca que dejó siete muertos (incluido José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o “Comando 25″, uno de los cabecillas principales de la organización armada, también conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -Acsn-), tres capturas y arsenal de guerra incautado, señalan que el máximo cabecilla del grupo criminal, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, habría resultado herido.

Según lo que se ha revelado por medios como El Universal, La Razón, y Río Noticias, entre otros portales locales, el jefe máximo de Los Pachenca también se habría escapado del operativo de la fuerza pública que se llevó cabo el lunes 21 de septiembre en Guachaca, zona rural de Santa Marta.

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La versión sobre el estado de Pinocho no ha sido confirmada de manera oficial por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación ni el Ministerio de Defensa.

La operación se realizó en el sector de Quebrada del Sol, en jurisdicción del corregimiento de Guachaca. El objetivo era intervenir una vivienda en la que, de acuerdo con información de inteligencia, se reunían integrantes de la estructura armada.

Los reportes conocidos indican que “Pinocho” habría estado en el lugar y logró huir junto con al menos 40 hombres armados. También se afirmó que el señalado máximo jefe de la organización llevaba prendas tradicionales de la comunidad arhuaca para evitar su identificación durante sus desplazamientos por la Sierra Nevada.

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En sus declaraciones de la noche del lunes 21 de septiembre de 2026, el presidente De la Espriella afirmó que irá por el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La condición médica del cabecilla, su paradero y las circunstancias exactas de su supuesta salida del área permanecen bajo verificación, a la vez que la fuerza pública mantiene operaciones en la zona después del golpe contra el comando de la organización y del anuncio de paro armado por parte de Los Pachenca en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe, calificado desde el Ministerio de Defensa como una retaliación a raíz de este la caída de “Cholo”, y que se se suma a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “Bendito Menor”.

La operación fue seguida con rastreadores y un dron de inteligencia

Los organismos de seguridad hicieron seguimiento a integrantes de las Acsn por medio de rastreadores satelitales instalados en vehículos, así como con registros captados desde un dron.

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Los datos habrían llegado a una sala de coordinación en la que estaban el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, y el subdirector, general Norberto Mujica. Con base en los reportes de vigilancia, los mandos habrían autorizado la intervención con previa consulta al presidente Abelardo de la Espriella.

Unidades Jungla de la Dirección de Antinarcóticos ingresaron al inmueble y sostuvieron un enfrentamiento armado que, según las versiones conocidas, se habría prolongado cerca de tres horas.

Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional

Entre los fallecidos fue identificado alias Cholo, a quien las autoridades señalaban como segundo cabecilla, responsable de las finanzas y articulador de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

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La Policía ha señalado que Cholo tenía más de 15 años de trayectoria criminal y que mantenía responsabilidades en actividades de extorsión, narcotráfico y control de economías ilegales en la región Caribe.

Gobierno de De la Espriella mantiene a “Pinocho” como objetivo prioritario

Tras el operativo, el presidente Abelardo de la Espriella insistió en que alias Pinocho debe someterse a la justicia.

El mandatario ha señalado que la fuerza pública continuará las operaciones, y afirmó luego del resultado que dio de de baja a “Cholo”: “Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”

La caída de Pérez Villanueva afectó la segunda línea de mando de la organización. Las autoridades lo ubicaban por debajo de Pinocho y de su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, que permanece privado de la libertad.

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