Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

La actriz colombiana Ana María Arango falleció a los 76 años de edad, según confirmó su representante - crédito Colprensa

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La actriz colombiana Ana María Arango falleció a los 76 años de edad, según confirmó su representante Mónica Forero a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La noticia fue difundida junto a una fotografía de la artista y un mensaje en el que destacó la impronta personal y profesional que dejó entre sus allegados y en el medio artístico del país.

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“Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado”, escribió Forero en la plataforma digital.

La representante añadió que la intérprete fue “una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre”, al tiempo que subrayó que su trayectoria artística dejará una huella imborrable para las nuevas generaciones.

Mónica Forero destacó la impronta personal y el legado artístico de Ana María Arango a través de un mensaje en redes sociales en el que confirmó su deceso - crédito @monicaaforero/Instagram

Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Ana María Arango inició su camino académico en la Universidad de los Andes, donde se graduó como antropóloga en 1972. Durante su paso por las aulas universitarias se integró al grupo de teatro de la institución, espacio en el que comenzó sus primeros trabajos de actuación entre 1967 y 1972.

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Posteriormente, la artista fortaleció su formación dramática al sumarse a la compañía Acto Latino y viajar a México entre 1976 y 1977 para tomar cursos con el director Héctor Mendoza. Más adelante se trasladó a Francia, país en el que realizó estudios de cine y teatro en la Universidad de Vincennes y participó en montajes escénicos con la agrupación El Metro. En las tablas interpretó obras clásicas y contemporáneas como La casa de Bernarda Alba, La excepción y la regla y Jardín de otoño.

Presencia constante en la televisión y el cine colombiano

El ingreso de la intérprete a la televisión nacional se consolidó a finales de la década de 1980 bajo la dirección de Pepe Sánchez - crédito Canal RCN

El ingreso de Ana María Arango a la televisión colombiana se consolidó a finales de los años 80 en producciones dirigidas por Pepe Sánchez, entre ellas el drama La historia de Tita y la comedia La posada, producidas por la compañía Tevecine. A partir de los años 90, la actriz construyó una carrera sólida a través de personajes que marcaron a distintas generaciones de televidentes en el país.

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En Vuelo secreto, comedia emitida entre 1992 y 1998, Arango dio vida a María Elvira, uno de los papeles más recordados de su trayectoria. Ese mismo reconocimiento se extendió a su participación en La mujer del presidente (1997), donde dio vida a Emperatriz Serrano de Buendía, madre del protagonista que un personaje que interpretó Robinson Díaz..

Con la llegada del nuevo siglo, la actriz asumió uno de sus roles más extensos en la pantalla. En Francisco el matemático, serie que se mantuvo al aire entre 2001 y 2003, personificó a Doña Matilde, viuda de López, un personaje cómico que acompañó el desarrollo de la trama familiar central de la producción. Paralelamente, ese mismo 2001 debutó en el cine con un papel dramático en La pena máxima, cinta en la que encarnó a Doña Etelvina de Sanabria, compartiendo pantalla con Robinson Díaz, Enrique Carriazo, y Sandra Reyes.

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La filmografía de la artista abarca más de una docena de largometrajes cinematográficos entre 1990 y 2024 - crédito Colprensa

Entre 2006 y 2007, Arango retomó el formato de telenovela en Hasta que la plata nos separe, donde interpretó a Leonor Rengifo de Méndez, la madre del protagonista que encarnó Víctor Hugo Cabrera.

Años más tarde, entre 2010 y 2011, sumó a su trayectoria el papel de Gertrudis en La Pola, serie histórica centrada en la vida de la prócer Policarpa Salavarrieta, uno de los proyectos de mayor despliegue de producción en la televisión colombiana de esa época.

En producciones posteriores, la actriz continuó un trabajo constante con personajes en Bermúdez, Amor sincero, Un bandido honrado y La nieta elegida, donde interpretó a Perpetua Bautista. Su último papel fue en la miniserie de Netflix Estado de fuga 1986, en 2025.

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En el cine participó en más de una docena de largometrajes, entre los que figuran María Cano (1990), Esto huele mal (2007), Nochebuena (2008), Retratos en un mar de mentiras (2010), Amalia, la secretaria (2018) y Quiero que me mantengan (2024).