Estefany Echavarría, la mujer que salvó a su hija durante el terremoto en Cali, salió del hospital: así fue el reencuentro con la menor

La mujer sale en silla de ruedas de un centro de salud y abraza a su hija pequeña. En el exterior de la institución, un grupo de personas la recibe con aplausos, globos de colores y carteles, luego de permanecer 57 días internada - crédito @NoticieroNoti5/X

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Tras 21 cirugías y la pérdida de sus piernas, Estefany Echavarría salió de la Clínica Valle de Lili, en Cali, tras sobrevivir al terremoto del 10 de agosto junto a su hija Sofía.

La psicóloga de 36 años fue dada de alta durante la noche del miércoles 7 de octubre. El personal de la clínica la recibió con bombas, regalos y un letrero con el mensaje: “Lo lograste”.

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Estefany Echavarría protegió a su hija Sofía cuando ambas quedaron atrapadas entre los escombros del edificio Ariguaní, en Cali, tras el sismo de magnitud 7,4. La mujer cubrió a la niña con su cuerpo y le cantó para mantenerla con vida hasta que llegó el rescate.

El regreso a casa incluyó un momento que quedó registrado en un video publicado por la cuenta @noticieronoti5. La niña corrió hacia Estefany al verla salir del centro asistencial. “¡Mamá! ¡Mamá, te amo!”, se escucha decir a la pequeña en la grabación.

La mujer requirió 21 intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones provocadas por el colapso de la estructura - crédito IG/Captura de video

Estefany respondió mientras recibía el abrazo de su hija: “Yo también te amo, amor mío”.

Las dos sobrevivieron después de permanecer bajo las ruinas del inmueble. La mujer perdió la pierna izquierda y fue sometida a una desarticulación en la derecha tras las lesiones que sufrió el 10 de agosto. Su recuperación también se complicó por un hongo, por lo que requirió nuevas intervenciones durante su internación.

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Estefany Echavarría sobrevivió al colapso de su vivienda, pasó casi dos meses hospitalizada y enfrentó la amputación de ambas piernas. Tras recibir el alta de la Fundación Valle del Lili, su objetivo es acceder a prótesis para recuperar autonomía y acompañar a su hija en actividades cotidianas, como llevarla al jardín.

La presencia de Sofía dio un sentido especial al momento. La niña, a quien su madre resguardó durante el terremoto, pudo recibirla fuera de la clínica con una declaración de afecto.

Echavarría sufrió la amputación de la pierna izquierda y espera la entrega de prótesis para retomar la rutina con su hija - crédito @edupark.ids/X

El derrumbe dejó a Estefany atrapada junto a su hija y su abuela

El movimiento que sacudió a Cali redujo a escombros el apartamento en el que Estefany había vivido toda su vida. La mujer recordó la secuencia de aquel momento durante una entrevista.

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“Cuando sentí fue que se desprendió y el rugido de la tierra es algo impresionante. Es algo que no se olvida nunca”, relató Estefany Echavarría a Noticias Caracol.

Según contó ante el canal, cayó desde una altura aproximada a un tercer piso. Entre los restos de la construcción, también vio que su abuela había quedado atrapada.

La preocupación inmediata de Estefany fue su hija. Dijo que tomó la mano de la pequeña, hasta que una columna se desplomó sobre ambas. “Yo sentí cuando las varillas y todo me atravesaron las piernas”, recordó Echavarría ante el medio.

En ese instante, la mujer hizo una petición desesperada. “Te doy mis piernas a cambio de mi hija”, dijo que le pidió a Dios mientras permanecían bajo los escombros.

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Estefany Echavarría lucha por su vida en una UCI de Cali, mientras su familia pide ayuda a la comunidad - crédito @edupark.ids/X

La recuperación incluyó amputaciones y una complicación por un hongo

El rescate abrió un período médico que se extendió durante 57 días. En ese lapso, Estefany pasó por 21 cirugías en la Fundación Valle del Lili. Las lesiones provocadas por el derrumbe obligaron a los médicos a amputarle la pierna izquierda. En la otra extremidad, le practicaron una desarticulación.

La internación tuvo una dificultad adicional: la paciente presentó una complicación por un hongo. Esa situación derivó en más procedimientos quirúrgicos durante su recuperación.

Estefany habló también de las secuelas que enfrenta fuera de la sala de operaciones. “El dolor físico y el dolor fantasma de los miembros es muy fuerte”, explicó a Noticias Caracol.

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Aun así, mantiene una meta concreta: recibir prótesis. La mujer espera volver a caminar y recuperar, paso a paso, la rutina que compartía con su hija antes del derrumbe.