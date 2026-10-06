Colombia

Disputa entre Jennifer Pedraza y activista del Centro Democrático por acusaciones de supuestos vínculos con el ELN: Juez tendrá la última palabra

David Toledo, dirigente político que acusó a la senadora independiente, afirmó que no realizará la corrección mientras se resuelve la segunda instancia y sostuvo que la decisión inicial no ordenó una retractación

Sigue la disputa entre Jennifer Pedraza y David Toledo - crédito @CamaraColombia/X - @DavidToledoOsp/X
Sigue la disputa entre Jennifer Pedraza y David Toledo - crédito @CamaraColombia/X - @DavidToledoOsp/X
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La senadora del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza Sandoval, informó que un juez de tutela ordenó retirar y rectificar publicaciones del activista político David Toledo en las que fue relacionada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La congresista calificó esos señalamientos como una forma de “persecución política”.

El pronunciamiento de Pedraza fue divulgado a través de su cuenta en X. Allí afirmó que las acusaciones carecían de sustento y advirtió que ese tipo de mensajes puede poner en riesgo la integridad de las personas señaladas.

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“Esto no es libertad de expresión”, escribió la senadora, quien pidió que se “cumplan las órdenes judiciales”.

El fallo concedió el amparo a favor de la senadora

El Juzgado 85 Civil de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá concedió la tutela en favor de Pedraza y protegió sus derechos a la rectificación en condiciones de equidad, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Juez ordenó rectificación por publicaciones que asociaron a Jennifer Pedraza con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X
Juez ordenó rectificación por publicaciones que asociaron a Jennifer Pedraza con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X

La decisión judicial se dirigió contra David Toledo Ospina, a quien el despacho ordenó editar o corregir publicaciones que difundió los días 25, 26 y 29 de agosto de 2026 en X, Instagram, Facebook y TikTok.

El juez estableció que las piezas cuestionadas presentaban como comprobada una supuesta vinculación de Jennifer Pedraza con el ELN. La orden incluyó el retiro de referencias que la describían como “instrumento” o “peón del ELN”, en la medida en que esas expresiones transmitían esa asociación como un hecho respaldado objetivamente.

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La corrección deberá difundirse en las mismas plataformas

El fallo fijó un plazo de dos días, contados a partir de la notificación, para que Toledo Ospina retire o modifique los contenidos bajo su control. La medida también alcanza a las reproducciones de las publicaciones que estén administradas por él.

Además, deberá emitir una rectificación con un alcance comunicativo equivalente al de los mensajes originales. El juzgado dispuso que la corrección se publique en las mismas cuentas de redes sociales y con un formato que tenga una posibilidad razonable de llegar a quienes recibieron la información inicial.

La congresista Jennifer Pedraza denuncia penalmente por calumnia e injuria a quienes la vinculan con el ELN - crédito @jenniferpedrazas/TikTok

La decisión añade que la rectificación debe identificar de forma suficiente cuáles son las publicaciones corregidas, sin repetir de manera innecesaria las expresiones consideradas lesivas.

Esto contestó David Toledo a la rectificación: “Se concede cuando hay falsedad”

El activista político David Toledo Ospina afirmó que impugnó el fallo de tutela que ordenó rectificar publicaciones en las que se vinculó a la senadora Jennifer Pedraza Sandoval con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El expediente será revisado por un juez de segunda instancia.

A través de X, David Toledo sostuvo que no publicará la corrección reclamada por la congresista mientras se resuelve el recurso. “No hay nada que rectificar”, escribió en respuesta al pronunciamiento de Pedraza, quien había informado sobre la decisión judicial.

También señaló que el fallo inicial no concedió una retractación, sino una orden de rectificación. “La retractación se concede cuando hay falsedad”, manifestó el activista en su publicación.

David Toledo anunció que impugnó el fallo de tutela a favor de Jennifer Pedraza - crédito @DavidToledoOsp/X
David Toledo anunció que impugnó el fallo de tutela a favor de Jennifer Pedraza - crédito @DavidToledoOsp/X

El juzgado remitió el expediente para el trámite de segunda instancia

Un documento del Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, citado por Toledo y fechado el 5 de octubre de 2026, registra que el despacho concedió la impugnación presentada por David Toledo Ospina contra la sentencia proferida el 28 de septiembre.

La providencia no modifica ni deja sin efecto la decisión anterior. El texto establece que el recurso será enviado a la oficina de apoyo judicial para que se asigne el expediente a uno de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, que deberá resolver la segunda instancia.

“El proceso no se cierra con un trino”, escribió Toledo, quien cuestionó a Pedraza y aseguró que el caso continuará ante otra autoridad judicial.

En el fallo de primera instancia, el juzgado concedió el amparo de los derechos de la senadora a la rectificación en condiciones de equidad, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y el debido proceso.

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