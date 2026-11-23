La acción coordinada con la Policía Nacional causó además cuatro bajas entre miembros de la estructura 44 Antonio Ricaurte, vinculada a la facción comandada por alias Iván Mordisco en Meta. (@ABDELAESPRIELLA / X)

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Alias Churco, uno de los mandos de la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc bajo la facción de alias Iván Mordisco, murió durante una operación militar en zona rural de Mapiripán, Meta. El ataque aéreo de precisión, desarrollado con coordinación de la Policía Nacional, dejó otros cuatro integrantes de la organización muertos en desarrollo de operaciones militares.

Las Fuerzas Militares identificaron al hombre como cabecilla de la comisión armada Antonio Ricaurte, adscrita al Bloque Amazonas. De acuerdo con los reportes de inteligencia, tenía siete años de trayectoria en organizaciones armadas y cumplía funciones de mando, instrucción y coordinación de acciones contra la fuerza pública y la población de Meta y Guaviare.

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El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, sostuvo que “cada operación militar estrecha el cerco contra alias Iván Mordisco”, afirmó el oficial tras conocerse el resultado.

Trayectoria criminal de alias Churco

Según el perfil elaborado por inteligencia militar, alias Churco inició su recorrido en 2019, cuando ingresó a las milicias de la estructura 10 Guadalupe Salcedo. Luego recibió formación en guerra de guerrillas y en mando medio, antes de ocupar responsabilidades dentro del Bloque Amazonas.

El cabecilla acumulaba siete años de trayectoria armada dentro del Bloque Amazonas y dirigía la comisión armada de la estructura 44. (Fuerzas Militares)

Con el paso de los años, las autoridades le atribuyeron el liderazgo de una comisión armada de la estructura 44 Antonio Ricaurte. Desde ese puesto estaba encargado del reentrenamiento de integrantes de la organización y de la coordinación de acciones en áreas donde el grupo busca mantener influencia sobre corredores y economías ilegales.

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La información oficial lo señala como responsable de transmitir órdenes para atacar a unidades militares y ejercer constreñimiento sobre habitantes de zonas rurales. También figuraba en investigaciones por concierto para delinquir agravado, adelantadas por una fiscalía especializada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Los organismos de seguridad le atribuyeron al menos 20 casos de extorsión, cuatro reclutamientos de niños y adolescentes, dos atentados y dos hechos de desplazamiento forzado. Estas conductas, según las autoridades, hacían parte de las acciones de control territorial de la estructura en Meta y Guaviare.

La inteligencia militar lo relacionó con ataques en Calamar, Guaviare

Uno de los hechos incluidos en su historial ocurrió en julio de 2025 en Calamar, Guaviare. De acuerdo con las Fuerzas Militares, alias Churco habría participado en la activación de una motobomba contra una patrulla del Ejército Nacional que transitaba por la vía hacia el Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Luis Carlos Camacho Leyva.

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El mayor general Erik Rodríguez Aparicio sostuvo que las operaciones militares en la zona estrechan el cerco sobre alias Iván Mordisco. (@COMANDANTE_FFMM / X)

Meses más tarde, en noviembre de 2025, habría dado la orden para acondicionar una lancha con explosivos en inmediaciones de esa misma unidad militar. El objetivo, según los informes conocidos por las autoridades, era atacar a los uniformados desplegados en esa zona del departamento.

Su actividad, de acuerdo con el expediente militar, también alcanzaba veredas de Mapiripán. Las autoridades lo vinculaban con actos de proselitismo armado y amenazas contra habitantes de Caño Mangón, El Siare y Sabanas de San Ignacio.

El reporte incluye un episodio del 18 de noviembre de 2026, cuando alias Churco habría participado en la producción y divulgación de un video junto con alias Ángel Montero y otros ocho hombres de la estructura 44. En ese material, el grupo se refirió a cobros extorsivos atribuidos a otros cabecillas en Puerto Nare, Guaviare, y emitió instrucciones a la población sobre esos pagos.

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La Operación Ninfa dejó armas, municiones y dos embarcaciones incautadas

La acción contra la estructura 44 Antonio Ricaurte fue presentada por el Gobierno como parte de la Operación Ninfa. Durante la intervención, las tropas incautaron armas largas y cortas, municiones, equipos de comunicación y dos embarcaciones que, según las Fuerzas Militares, estaban en poder de la organización.

El presidente Abelardo de la Espriella anuncia una ofensiva sin territorios excluidos contra las disidencias (@ABDELAESPRIELLA / X)

El comandante Rodríguez Aparicio indicó que la operación contó con cooperación estratégica en el marco del Escudo de las Américas, identificado como A3C. La institución señaló que ese mecanismo fortalece las capacidades de inteligencia y la respuesta operacional contra organizaciones financiadas por el narcotráfico.

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al resultado militar y aseguró que el Estado mantendrá las operaciones contra las disidencias. “Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable (sci)”, afirmó el jefe de Estado en X. Añadió que no habrá territorios excluidos de las acciones contra las organizaciones armadas, siempre dentro del marco legal.

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La muerte de alias Churco representa, según las Fuerzas Militares, una afectación para la comisión armada que dirigía dentro de la estructura 44 Antonio Ricaurte. La institución anunció que continuará la ofensiva en Meta, Guaviare y otras zonas donde operan grupos vinculados a la facción de alias Iván Mordisco.