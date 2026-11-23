Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% y fue uno de los más altos de la historia de Colombia - (Colprensa)

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La concertación del aumento del salario mínimo para 2027 entre representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios será una de las decisiones que más incidirán sobre el Índice de Precios del Consumidor (IPC) o inflación en Colombia, según un informe de Corficolombiana, corporación financiera colombiana perteneciente a Grupo Aval, enfocada en estructurar, gestionar y administrar inversiones en empresas y proyectos del sector real, además de operar en banca de inversión y tesorería.

La entidad perteneciente al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo calculó que un incremento cercano al 8% permitiría preservar el poder adquisitivo sin sumar presiones relevantes sobre los precios. Partió de una proyección de inflación de cierre de 6,8% en 2026 y de un avance de 1,2% en la productividad total de los factores (PTF). La suma de ambas variables ubicaría el ajuste técnico alrededor de 8%. Es decir que el incremento mensual sería de $140.072 y llevaría el sueldo básico de $1.705.950 a $1.890.977 en 2027, algo que es considerado por los trabajadores como “bajo”.

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“Un ajuste cercano a esta referencia permitiría recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias adicionales significativas”, indicó por medio del informe “BanRep no puede jugar solo”, publicado el 23 de noviembre.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

En este sostuvo que cada punto porcentual (pp) que el aumento supere ese parámetro podría añadir cerca de 0,12 pp a la inflación, que cerró en 6,30% anual en octubre de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El efecto respondería a un alza de los costos laborales y a los mecanismos de indexación de precios, tarifas y contratos.

El alza de 23,7% tuvo impacto sobre la inflación básica

Dicha advertencia se da en un escenario de persistencia inflacionaria. La inflación anual en Colombia tocó un mínimo de 4,8% en junio de 2025 y subió a 6,3% en octubre de 2026. En ese período, la Junta Directiva del Banco de la República elevó la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos (pb), aunque la convergencia hacia la meta (de 2% a 4%) ha sido lenta.

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De cumplirse las previsiones, 2026 cerraría como el sexto año consecutivo por encima de ese rango, mientras que 2027 sería el séptimo. El retorno al intervalo establecido por el Banco de la República solo se produciría en 2028. El análisis se concentró en la inflación básica, que excluye alimentos y precios regulados. Ese indicador pasó de 4,8% a 6% entre junio de 2025 y junio de 2026, un aumento de 1,2 pp.

Según las estimaciones de la firma, el incremento del salario mínimo aportó 0,72 pp a esa aceleración, mientras que el deterioro fiscal explicó otros 0,43 pp. Ambos factores sumaron 1,15 pp, una cifra equivalente a casi todo el aumento observado:

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Indexación a la inflación de cierre de 2025: aportó 0,42 pp.

Expectativas de inflación: sumó 0,29 pp.

Brecha positiva del producto: avanzó 0,22 pp.

Apreciación del peso: moderó la inflación básica en 0,57 pp.

Política monetaria restrictiva: restó 0,1 pp.

Otros factores: descontaron 0,3 pp.

“Estimamos que el aumento del salario mínimo y el deterioro fiscal explicaron la gran mayoría de la aceleración de la inflación básica entre junio de 2025 y junio de 2026”, señaló Corficolombiana.

Cerca del 60% de la canasta del IPC está indexada

El informe culpó el impacto del salario mínimo a la extensión de la indexación dentro de la economía colombiana. Cerca del 60% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está sometida a algún mecanismo de reajuste. Del total, 21% está vinculado directamente al salario mínimo y 39% depende de la inflación del año previo. Ese esquema permite que el aumento salarial se traslade a precios a través de dos vías: el mayor costo de la nómina en sectores intensivos en empleo y el reajuste de tarifas o contratos.

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Para la firma, este fenómeno puede prolongar la inflación por medio de efectos de segunda ronda. La experiencia de 2026 sirve como referencia. La inflación de servicios sin arriendos pasó de 6,7% en diciembre de 2025 a 9,1% en octubre de 2026, un incremento de 2,4 pp. En el mismo lapso, la inflación total aumentó 1,2 pp.

La mesa de concertación del aumento del salario mínimo la integran representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores - Ministerio del Trabajo Colombia)

El documento añadió que “el salario mínimo explicó 0,72 pp les de inflación entre junio de 2025 y junio de 2026. De ese efecto, 0,64 pp se concentraron en el primer semestre de 2026, cuando entró en vigencia un aumento de 23,7%. Esa contribución representó cerca de 64% del alza de la inflación básica durante ese período”.

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La decisión salarial incidiría sobre la inflación de 2027

Corficolombiana planteó que el incremento salarial para 2027 debe coordinarse con una corrección fiscal para acelerar la reducción de la inflación. “La desinflación de 2027 dependerá en buena medida de la decisión salarial”, afirmó.

Y es que el ajuste fiscal tendría efectos posteriores. Una reducción del déficit primario equivalente a un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) se relacionaría con una baja de hasta 0,53 pp en la inflación básica en un horizonte de año y medio. También abriría espacio para una tasa de política monetaria entre 50 y 75 puntos básicos (pb) más baja.

Para 2027, el informe señaló que un aumento del salario mínimo cercano al 8% sería la “primera pieza” de un ajuste macroeconómico orientado a contener los costos laborales y la indexación.

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