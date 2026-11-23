La licencia concedida a Petróleos Colombianos S.A. incluye una central de producción, 25 kilómetros de nuevas vías y restricciones para descargar aguas tratadas en fuentes superficiales, según las condiciones hídricas verificadas por la entidad reguladora (EFE/ Larry W. Smith)

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó viabilidad ambiental a dos proyectos de hidrocarburos en Casanare y Meta, decisiones que permitirán avanzar en la exploración, producción y explotación petrolera bajo planes de compensación por más de 2.685 hectáreas de ecosistemas.

La licencia para el Campo Tapir Sureste, en Orocué, y la modificación aprobada para el Área de Desarrollo CPO-5, entre Cabuyaro y Puerto López, fueron emitidas tras la evaluación de las condiciones técnicas, ambientales y sociales previstas para cada iniciativa.

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Campo Tapir Sureste podrá perforar hasta 35 pozos en Orocué

La Anla concedió el 12 de noviembre la licencia ambiental a Petróleos Colombianos S.A. para desarrollar actividades de exploración y producción en el Campo Tapir Sureste, situado en el municipio casanareño de Orocué.

El permiso autoriza la perforación de hasta 35 pozos convencionales en cinco áreas operativas. El proyecto incluye una Central de Facilidades de Producción, 25 kilómetros de nuevas vías, la adecuación de 20,57 kilómetros de corredores existentes, líneas de flujo e infraestructura eléctrica.

La entidad reguladora habilitó la fase de explotación en Cabuyaro y Puerto López, donde la operadora construirá decenas de áreas productivas, vías de acceso y parques fotovoltaicos para respaldar sus faenas energéticas (Anla/X)

En el componente hídrico, la compañía no podrá realizar vertimientos en fuentes superficiales. Las aguas residuales tratadas deberán disponerse en el suelo a través de cinco Zonas de Disposición de Aguas Residuales, conocidas como Zodar, cuya viabilidad fue verificada por la autoridad ambiental.

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El plan aprobado prevé una compensación biótica de 919,12 hectáreas, frente a una intervención calculada en 234,81 hectáreas. Las medidas contemplan preservar bosques cercanos a fuentes de agua y recuperar vegetación secundaria, pastos y herbazales mediante acuerdos de conservación, compra de predios y pagos por servicios ambientales.

El 18 de noviembre, la Anla aprobó la modificación de la licencia del Área de Perforación Exploratoria CPO-5, que pasará a llamarse Área de Desarrollo CPO-5. La decisión habilita a ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia para iniciar la etapa de explotación en Cabuyaro y Puerto López, en Meta.

La autorización comprende un polígono de 141.027,56 hectáreas. El desarrollo podrá incluir hasta 40 nuevas áreas de producción, 10 Centrales de Facilidades de Producción de hasta ocho hectáreas cada una, 250 kilómetros de vías de acceso, líneas de flujo y redes de transmisión eléctrica.

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FOTO DE ARCHIVO: Balancines petroleros operan al atardecer en Midland, Texas, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2019. REUTERS/Nick Oxford

El proyecto también incorpora dos granjas solares con una capacidad máxima de 10 MWp cada una. La infraestructura respaldará las operaciones previstas durante la fase de producción petrolera.

Para CPO-5, la autoridad aprobó un plan de compensación sobre 1.765,92 hectáreas, asociado a la intervención de 995,18 hectáreas. El programa establece acciones de protección de ecosistemas, recuperación de zonas transformadas, siembra de especies nativas, control de plantas invasoras y esquemas de Pago por Servicios Ambientales.

La Anla deberá mantener el seguimiento a las obligaciones establecidas en ambas licencias, incluidas las medidas de manejo ambiental y los compromisos de compensación definidos para los proyectos en la Orinoquía.

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Proyecto Haticos tendrá 174.600 módulos solares en La Guajira

Paralelamente, a inicios de noviembre, la Anla también otorgó licencia ambiental al Proyecto Solar Fotovoltaico Haticos, que Empresas Públicas de Medellín (EPM) desarrollará en el municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. La decisión fue emitida el 11 de noviembre de 2026.

El parque contará con 174.600 módulos fotovoltaicos, una capacidad proyectada de 93,12 megavatios de corriente alterna (MWac) y 125,71 megavatios pico (MWp). Ocupará 171,67 hectáreas y tendrá una vida útil estimada de 30 años.

La infraestructura incluirá redes eléctricas internas, centros de transformación, una subestación elevadora y obras complementarias. Durante la evaluación técnica, la Anla ajustó el diseño para evitar la intervención directa de bosques y vegetación secundaria.

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El Proyecto Solar Fotovoltaico Haticos se desarrollará en San Juan del Cesar, La Guajira, con una capacidad proyectada de 93,12 MWac (Anla)

EPM presentó un plan de compensación biótica de 148,92 hectáreas, con acciones de preservación y restauración ecológica en San Juan del Cesar. Las medidas podrán ejecutarse mediante compra o arrendamiento de predios y acuerdos de conservación.

La licencia impone obligaciones para proteger los recursos hídricos, conservar la biodiversidad y atender los posibles impactos sociales. La evaluación incluyó a los consejos comunitarios afrocolombianos Los Haticos “Carmelo Banquet” y Veracruz “Pedro Manuel Molina Fragozo”.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior, determinó que no procedía la consulta previa para la iniciativa. La Anla incorporó la vereda Veracruz al área de influencia, por lo que las medidas de manejo deberán considerar a esa comunidad y los impactos asociados al proyecto.

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