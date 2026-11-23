Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, pidió evaluar las consecuencias económicas del incremento salarial aplicado durante 2026 antes de avanzar en la nueva negociación (@luzstellamurgas/X)

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La discusión sobre el salario mínimo de 2027 comenzó con una advertencia del sector empresarial: antes de definir un nuevo porcentaje, es necesario medir qué efectos dejó el aumento aplicado este año. Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la negociación no puede limitarse a establecer cuánto más recibirán los trabajadores y debe considerar sus efectos sobre precios, empleo y costos empresariales.

Luz Stella Murgas, recién nombrada presidenta del gremio, expuso esa posición en una entrevista con Blu Radio. La dirigente pidió esperar la publicación de los indicadores económicos y cuestionó que se anticipen cifras sin conocer todavía la inflación ni la productividad.

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La propuesta sindical de aumentar el salario mínimo en 38% generó reparos en el sector empresarial, que pide sustentar la negociación en indicadores económicos (Colprensa)

La mesa tripartita comenzó el 18 de noviembre de 2026 con una reunión destinada a aprobar el cronograma. La negociación apenas comienza y no hay cifra acordada. La Andi insiste en que el punto de partida debe ser una evaluación del incremento decretado para 2026, que fue de 23%.

Andi pide medir los efectos del aumento de 2026

Murgas señaló que el reajuste vigente tuvo repercusiones que deben examinarse antes de acordar otro incremento. Según explicó, un informe del Banco de la República atribuyó dos puntos porcentuales de impacto en la inflación al aumento salarial de este año.

También puede trasladarse a los precios y costos de servicios públicos, transporte y combustibles, además de tener efectos sobre las pensiones y el gasto estatal. Por eso, el gremio considera necesario revisar cómo se han reflejado esas variaciones en la economía.

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La presidenta de la Andi manifestó preocupación por las obligaciones que asumen las empresas cuando los incrementos salariales superan el comportamiento de los indicadores económicos. A su juicio, una decisión que no contemple esas condiciones podría encarecer la contratación y aumentar las dificultades del mercado laboral, especialmente en materia de informalidad.

La Andi advirtió que el aumento del salario mínimo puede trasladarse a los precios de servicios públicos, transporte, combustibles y pensiones (Colprensa)

La dirigente defendió que el bienestar de los trabajadores y la capacidad de las empresas para competir deben abordarse como objetivos compatibles. “Mejores salarios y competitividad son parte de un mismo objetivo, no son dos visiones distintas”, sostuvo durante la entrevista.

En esa línea, Murgas advirtió que la discusión salarial debe observar la situación fiscal del país. Colombia enfrenta un debate sobre el ajuste de las finanzas públicas y la reducción del gasto estatal, factores que, según la dirigente, deben tenerse presentes al evaluar las consecuencias de las decisiones salariales para el Estado y el sector productivo.

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Negociación de 2027: inflación y productividad, claves para definir el porcentaje

La Andi se refirió a las propuestas que han empezado a circular en la mesa de concertación. Entre ellas está la solicitud de las organizaciones sindicales de aumentar el salario mínimo en 38%. Murgas cuestionó anticipar un porcentaje sin conocer las cifras oficiales.

“Yo creo que todavía no podemos estar hablando de números cuando no conocemos ni la inflación ni la productividad”, afirmó. Insistió en que esos indicadores deben orientar la conversación y permitirán establecer las condiciones para calcular el reajuste.

Murgas agregó que conceptos como el salario mínimo vital no deberían determinar por sí solos el porcentaje que acuerden las partes. La posición empresarial es que el aumento debe discutirse con base en variables verificables y dentro de los criterios económicos establecidos para este proceso. El propósito, según el gremio, es mejorar los ingresos laborales sin comprometer la sostenibilidad de las compañías ni su capacidad para generar puestos de trabajo.

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La mesa tripartita tiene plazo hasta el 15 de diciembre para intentar acordar el incremento salarial de 2027. Si no hay consenso, las conversaciones podrán extenderse hasta el 30 de diciembre (Luis Jaime Acosta/REUTERS-Luisa Gonzalez/REUTERS)

El cronograma acordado por la mesa tripartita contempla conversaciones hasta el 15 de diciembre, fecha prevista para intentar alcanzar un consenso. Si Gobierno, empresarios y trabajadores no logran un acuerdo para entonces, podrán continuar las negociaciones hasta el 30 de diciembre para definir el incremento del salario mínimo de 2027.