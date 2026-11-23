Migración Colombia y la Policía Nacional llevaron a cabo la expulsión de 83 extranjeros desde el departamento de Nariño. Tres ciudadanos ecuatorianos fueron entregados a las autoridades de su país en el Puente Rumichaca, mientras que 80 ciudadanos venezolanos en condición irregular fueron trasladados en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana hacia Norte de Santander (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Migración Colombia expulsó a 83 ciudadanos extranjeros de Pasto e Ipiales, en Nariño, que acumulaban cerca de 4.000 medidas correctivas por conductas contrarias a la convivencia, según informó la entidad. El presidente Abelardo de la Espriella destacó el operativo en un mensaje publicado en X, donde afirmó que su gobierno aplicará medidas contra quienes incumplan la ley en el país.

“Colombia no será refugio de extranjeros que vengan a delinquir”, escribió el mandatario en sus redes sociales al referirse a las expulsiones, ejecutadas tras labores de verificación migratoria y reportes de la Policía Nacional. La medida involucró a ciudadanos que estaban ubicados en las ciudades de Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño.

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De acuerdo con el reporte de Migración Colombia, las 83 personas expulsadas acumulaban 3.932 registros en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas. Esas anotaciones corresponden a comportamientos considerados contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana en la Ley 1801, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las autoridades trasladaron a ciudadanos ecuatorianos y venezolanos desde Nariño hacia los pasos fronterizos de Rumichaca y Atanasio Girardot (Presidencia/César Carrión)

Tres ecuatorianos fueron entregados en el Puente Rumichaca

Entre los expulsados había tres ciudadanos ecuatorianos que, en conjunto, registraban 153 medidas correctivas. Según el mensaje presidencial, uno de ellos había sido capturado en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes. Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades de Ecuador en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera entre ambos países.

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La actuación contra este grupo se concentró en la zona fronteriza de Nariño, donde las autoridades realizaron verificaciones sobre su situación migratoria y revisaron los antecedentes administrativos registrados en las bases oficiales.

De la Espriella reiteró que aquellos que lleguen al país “a violar la ley y amenazar la tranquilidad de los colombianos” tendrán que enfrentar las consecuencias previstas por las autoridades. En esa línea, afirmó que sus instrucciones buscan aplicar “todo el peso de la ley” frente a hechos que afecten la seguridad, la tranquilidad y la soberanía nacional.

Reporte oficial de Migración Colombia tras la investigación que permitió expulsar a los ecuatorianos y venezolanos que cometían acciones criminales en el país (Migración Colombia/X)

80 venezolanos fueron trasladados a la frontera

Los otros 80 ciudadanos extranjeros expulsados eran venezolanos y, en su mayoría, se encontraban en condición migratoria irregular, según Migración Colombia. El grupo fue trasladado por vía aérea hasta la frontera colombo-venezolana con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Una vez en Norte de Santander, los ciudadanos fueron entregados a la Guardia Nacional Venezolana en el Puente Internacional Atanasio Girardot.

El presidente presentó el procedimiento como parte de la política de seguridad de su administración, a la que denominó “la Era del Tigre”.

Además de agregar una consigna dirigida a todos aquellos que pretenden alterar la seguridad nacional: “A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir”, manifestó en su publicación, en la que vinculó el resultado con la cooperación entre varias instituciones estatales que contribuyeron al desarrollo de la misma desde la investigación hasta la coordinación para que se llevara a cabo la expulsión de los señalados.

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Mensaje de Abelardo de la Espriella sobre la expulsión de los extranjeros (@ABDELAESPRIELLA/X)

El operativo involucró a autoridades nacionales y locales

La expulsión contó con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y autoridades locales. La coordinación permitió realizar los traslados hacia los dos puntos fronterizos y formalizar la entrega de los ciudadanos a las autoridades ecuatorianas y venezolanas.

Las medidas correctivas son sanciones administrativas previstas en la Ley 1801 para atender comportamientos que afectan la convivencia. Su existencia no equivale por sí sola a una condena penal, aunque las autoridades indicaron que la reiteración de conductas y los hallazgos de control migratorio fueron considerados para adoptar la expulsión.

En su pronunciamiento, De la Espriella aseguró que “aquí no hay espacio para la impunidad” y reiteró que las autoridades actuarán contra quienes atenten contra la seguridad y la tranquilidad pública. Migración Colombia no detalló si se adelantan nuevas verificaciones sobre otros extranjeros en Nariño, pero se estima que continuarán los operativos en otras regiones del país.

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