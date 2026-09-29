Colombia

El fuego y los sabores colombianos son la apuesta de Ágata Steakhouse en Bogotá

Bajo el concepto Fuego y Origen, el lugar combina cortes seleccionados, técnicas contemporáneas y referencias locales en guarniciones, salsas y postres para ir más allá del steakhouse tradicional en el Parque 93

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El Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 inauguró Ágata Steakhouse, un restaurante contemporáneo con una propuesta centrada en carnes premium, técnica de parrilla y sabores de la cocina colombiana.
El Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 inauguró Ágata Steakhouse, un restaurante contemporáneo con una propuesta centrada en carnes premium, técnica de parrilla y sabores de la cocina colombiana.

Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93, operado por la cadena Hoteles Cosmos, inauguró Ágata Steakhouse, un restaurante contemporáneo que llega al norte de la capital con una propuesta centrada en carnes premium, técnica de parrilla y sabores de la cocina colombiana. La apertura se produce en el marco de un proceso de renovación gastronómica que la cadena inició en 2026 para actualizar sus unidades en línea con la oferta culinaria de Bogotá.

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El restaurante se ubica en uno de los corredores más activos de la ciudad: la zona del Parque 93, un enclave que concentra oferta gastronómica, empresarial y de entretenimiento en el norte de Bogotá. Lejos de pensarse como un espacio dirigido exclusivamente al huésped de paso, Ágata busca integrarse a la vida del barrio y atraer a ejecutivos, residentes, parejas y consumidores locales que frecuentan esa zona de la capital.

El concepto Fuego y Origen define la identidad del restaurante

La propuesta de Ágata gira en torno a un concepto que sus creadores denominan “Fuego y Origen”: el fuego como técnica fundacional y el origen como ancla identitaria.
La propuesta de Ágata gira en torno a un concepto que sus creadores denominan “Fuego y Origen”: el fuego como técnica fundacional y el origen como ancla identitaria.

La propuesta de Ágata gira en torno a un concepto que sus creadores denominan “Fuego y Origen”: el fuego como técnica fundacional y el origen como ancla identitaria. La parrilla y el ritual de las brasas son el centro de cada preparación, pero la propuesta no se detiene en la tradición del steakhouse clásico. Acompañamientos, salsas y postres incorporan referencias a la cocina colombiana, con el propósito de construir una experiencia que conecte técnica contemporánea e identidad local.

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Alejandro Restrepo, gerente del hotel, describió las expectativas del proyecto: “Las expectativas de la renovación de nuestro restaurante Ágata están enfocadas en brindar a nuestros huéspedes y clientes externos una experiencia gastronómica de calidad, que combine el mundo de las carnes con toques de sabores colombianos, acompañada de una selección de bebidas acordes con el menú”, señaló.

Restrepo también situó la apertura dentro de un plan más amplio: la renovación de las unidades gastronómicas de Hoteles Cosmos a partir de 2026, con el objetivo de alinear la oferta de sus propiedades con el nivel de la escena culinaria bogotana. El gerente destacó, además, que los espacios del grupo son accesibles, pet friendly y cuentan con facilidades para movilidad eléctrica.

La carta prioriza el producto: calidad, origen, maduración y método de cocción

Al frente de la cocina de Ágata está Johan David Rodríguez Piñeros, chef colombiano con más de 14 años de experiencia en los sectores hotelero y gastronómico.
Al frente de la cocina de Ágata está Johan David Rodríguez Piñeros, chef colombiano con más de 14 años de experiencia en los sectores hotelero y gastronómico.

Al frente de la cocina de Ágata está Johan David Rodríguez Piñeros, chef colombiano con más de 14 años de experiencia en los sectores hotelero y gastronómico. Egresado del SENA, especialista en Cocina Creativa de la Universidad Gastronómica Mariano Moreno y con un diplomado en Administración de Cocina Profesional de la Universidad Externado de Colombia, Rodríguez Piñeros es también miembro activo de Les Toques Blanches Colombia.

Su trayectoria incluye pasajes por el Hotel Hilton Corferias, el Hotel Viaggio en Medellín y el restaurante Ilatina en Bogotá, donde se desempeñó como chef ejecutivo entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Hoy lidera simultáneamente las cocinas del DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 y de Ágata Steakhouse.

Para Rodríguez Piñeros, la diferencia de Ágata frente a otros steakhouses de la ciudad está en la capacidad de combinar tradición y actualidad sin sacrificar ninguna de las dos. “Nuestra principal diferencia radica en la capacidad de combinar la esencia clásica de un steakhouse con técnicas contemporáneas y tendencias actuales de la gastronomía”, explicó el chef. “Buscamos que cada plato conserve el protagonismo del producto, especialmente de la carne, resaltando su calidad, origen, maduración y método de cocción.”

Guarniciones y salsas colombianas completan una experiencia integral

La propuesta de Ágata no reduce la experiencia al corte. Guarniciones, salsas y postres funcionan como capas adicionales que enriquecen cada preparación sin desplazar el protagonismo de la carne.
La propuesta de Ágata no reduce la experiencia al corte. Guarniciones, salsas y postres funcionan como capas adicionales que enriquecen cada preparación sin desplazar el protagonismo de la carne.

La propuesta de Ágata no reduce la experiencia al corte. Guarniciones, salsas y postres funcionan como capas adicionales que enriquecen cada preparación sin desplazar el protagonismo de la carne. En ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, los sabores colombianos aparecen reinterpretados: no como una concesión folclórica, sino como parte estructural del concepto.

“Más que servir un corte de carne, buscamos generar una experiencia gastronómica integral donde cada plato destaque por su ejecución, personalidad y capacidad de sorprender al comensal”, afirmó el chef ejecutivo. La intención, según Rodríguez Piñeros, es que cada visita al restaurante combine producto de calidad, técnica precisa y una identidad propia que lo distinga dentro de la oferta del Parque 93.

Ágata abre la gastronomía hotelera a la ciudad

Ágata opera bajo la premisa de que la gastronomía hotelera no tiene que estar confinada al huésped: el restaurante se piensa también como un destino para el comensal local.
Ágata opera bajo la premisa de que la gastronomía hotelera no tiene que estar confinada al huésped: el restaurante se piensa también como un destino para el comensal local.

Uno de los ejes de la propuesta es la apertura del restaurante hacia el público externo al hotel. Ágata opera bajo la premisa de que la gastronomía hotelera no tiene que estar confinada al huésped: el restaurante se piensa también como un destino para el comensal local, el ejecutivo en reunión de negocios o la pareja que busca una experiencia de alto nivel en el norte de la ciudad.

Con Ágata, el DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 suma un nuevo nombre a una zona que ya concentra varias de las propuestas gastronómicas más relevantes de la capital colombiana.

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