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Eduard Bello confesó la razón por la que no rindió en Atlético Nacional y lanzó un guiño a su presente: “Cali está recogiendo los frutos”

El deportista extremo llegó en enero de 2026 al equipo verdolaga, donde jugó seis meses y anotó dos goles en 16 partidos, antes de fichar por el cuadro caleño

Eduard Bello, jugador del Deportivo Cali, lamentó su salida de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/@deportivocalioficial /Instagram
Eduard Bello, jugador del Deportivo Cali, lamentó su salida de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/@deportivocalioficial /Instagram
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Eduard Bello, futbolista venezolano, afirmó que su paso por Atlético Nacional estuvo condicionado por una llegada sin pretemporada y por un proceso de adaptación que, a su juicio, no alcanzó a completar.

El atacante, que en la actualidad juega para el Deportivo Cali, dijo en una entrevista con Win Sports que el equipo vallecaucano está recogiendo los frutosdel trabajo físico y competitivo que comenzó durante el primer semestre de 2026 en Atlético Nacional.

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Bello, de 31 años, llegó al equipo de Medellín en el pasado mercado de pases de invierno, que fue de diciembre del 2025 a febrero de 2026, con la expectativa de aportar experiencia ofensiva. Sin embargo, después de 16 partidos oficiales, solo anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

Por eso, tanto el club como el jugador tomaron la decisión de separar caminos parcialmente y el deportista salió de Atlético Nacional, en condición de préstamo al Deportivo Cali en agosto del 2026. Bello tiene vinculo contractual con el equipo paisa hasta diciembre de 2027, mientras que su préstamo en el cuadro caleño irá hasta junio del 2027.

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Eduard Bello, jugador del Deportivo Cali, en diálogo con Win Sports sobre su momento actual en el equipo azucarero y la salida de Atlético Nacional - crédito @WinSportsTV/X
Eduard Bello, jugador del Deportivo Cali, en diálogo con Win Sports sobre su momento actual en el equipo azucarero y la salida de Atlético Nacional - crédito @WinSportsTV/X

Fue compleja la decisión. El semestre donde más quería estar era este, porque había pagado ya el precio de la adaptación. Yo llegué en un primer semestre y no me dio chance de hacer pretemporada, nada. Ya se había jugado la primera fecha. Entonces me tocó incorporarme sobre la marcha, como que remarla contra la corriente”, expresó en diálogo con el medio en mención.

El futbolista sostuvo que esa situación incidió en su condición física durante los primeros meses. “No pude estar plenamente a nivel físico desde un principio y fui agarrándolo sobre el semestre. Sin embargo, siento que me adapté de la mejor forma, pero sabía que este segundo semestre iba a ser mejor, porque iba a tener una pretemporada, ya conocía la liga y conocía mucho más a mis compañeros”, agregó.

Bello disputó 16 partidos oficiales con Nacional antes de salir cedido: también dos amistosos

En su etapa con Atlético Nacional, Bello fue titular en 12 ocasiones y acumuló 956 minutos, en duelos oficiales. También ingresó desde el banco en dos partidos amistosos, ante Internacional de Miami y Deportivo Táchira

El atacante venezolano alternó convocatorias, titularidades e ingresos desde el banco. A esa falta de continuidad se sumó el cambio de proyecto en el club antioqueño. Bello señaló que la llegada de una nueva dirigencia y de un nuevo cuerpo técnico modificó el panorama que esperaba para el segundo semestre.

Sabía que mi rendimiento podía ser más alto. Tenía esas ganas de quedarme en un principio y de poder aportar al equipo. Pero en el fútbol siempre estamos viviendo un constante cambio. Llegó nueva directiva, nuevo cuerpo técnico y tienen sus proyectos, tienen sus gustos. Uno lo respeta y agradezco la sinceridad que ellos me brindaron”, indicó en la charla con ese medio de comunicación.

Eduard Bello ha jugado 10 partidos con el Deportivo Cali, ha anotado seis goles y dado una asistencia, resultando figura en varios juegos - crédito @deportivocalioficial/Instagram
Eduard Bello ha jugado 10 partidos con el Deportivo Cali, ha anotado seis goles y dado una asistencia, resultando figura en varios juegos - crédito @deportivocalioficial/Instagram

El jugador aseguró que recibió opciones para continuar su carrera fuera de Colombia. Entre ellas, mencionó una propuesta de Remo, de Brasil, aunque optó por permanecer en el país tras apenas seis meses de su llegada al fútbol colombiano. La comunicación del entrenador venezolano Rafael Dudamel, técnico del Cali, terminó de inclinar la decisión.

El profe Dudemel se comunicó conmigo, así que eso me dio mucha más confianza de venir acá. Tuve la oportunidad de ir al Remo de Brasil, pero no quería hacer otro cambio de país, sabiendo que había tenido seis meses recién llegando aquí a Colombia”, afirmó.

Eduard Bello
Eduard Bello jugó 17 partidos en Atlético Nacional, anotó dos goles y dio tres asistencias - crédito Atlético Nacional

Deportivo Cali aprovechó la adaptación que Bello inició en Medellín

En Deportivo Cali, la producción de Eudard B creció en el tramo reciente de la Liga BetPlay II-2026, puesto que ya jugó 10 partidos con el equipo azucarero, con seis goles y una asistencia.

Sus goles fueron determinantes en la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo de Dudamel. Bello anotó frente a Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas, rival ante el que firmó un doblete. Esos resultados llevaron al Cali a 21 puntos y al segundo puesto del campeonato, a tres unidades de América de Cali.

“El Deportivo Cali es el que se está aprovechando de todo eso. Yo agradecido con Dios, con todos los momentos que me permite vivir, porque sin duda alguna todos nos ayudan para bien, todos nos enseñan y todos nos hacen crecer como persona”, dijo el extremo.

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