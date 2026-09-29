Colombia

Arrestaron a Hector Fabio Muñoz, alcalde de Ataco, Tolima, por presuntas irregularidades en millonarios contratos

El jefe municipal escribió un comunicado oficial en el que aclaró que dará cuenta a las autoridades y que “ha sido y sigue siendo un servidor correcto”

El alcalde se encuentra en una investigación por presuntas irregularidades en contratos que habrían superado los $21.550 millones de pesos - crédito Fiscalía
El alcalde se encuentra en una investigación por presuntas irregularidades en contratos que habrían superado los $21.550 millones de pesos - crédito Fiscalía
Guardar

El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, fue capturado en las horas de la mañana del martes, 29 de septiembre de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, por motivo de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de unidades sanitarias.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó que el operativo de captura también incluyó la detención del exalcalde del municipio, Miller Aldana.

PUBLICIDAD

El actual mandatario confirmó el procedimiento a través de un comunicado, en el que afirmó que deberá rendir declaración e indagatoria por un proceso contractual que se inició durante la administración anterior.

Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra”, expresó Muñoz.

El alcalde señaló que la medida está relacionada con “un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alcalde Ataco TolimaHector Fabio MuñozCapturaFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

El proyecto tuvo que ser replanteado para permitir que el actual estadio siga operando mientras avanza la construcción del nuevo escenario en otro sector del predio

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar los pagos mediante los canales oficiales de la Gobernación

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

La alimentación saludable, la actividad física, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo cardiovascular, según expertos, que advirtieron sobre las señales de alarma de un infarto y un accidente cerebrovascular

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

El organismo de control encontró 84 hallazgos tras revisar la ejecución del programa durante 2025 y advirtió que 13 entidades territoriales todavía no tendrían asegurada la prestación del servicio para 2027

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Empresas del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones figuran entre las interesadas en quedarse con los derechos de denominación del escenario

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Deportes

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Nairo Quintana lidera ranking histórico del ciclismo sudamericano: le saca casi 300 puntos a Egan Bernal

Once Caldas daría la sorpresa en el fútbol colombiano con su nuevo técnico: este sería el reemplazo de Hernán Darío Herrera

Eduard Bello confesó la razón por la que no rindió en Atlético Nacional y lanzó un guiño a su presente: “Cali está recogiendo los frutos”