Arrestaron a Hector Fabio Muñoz, alcalde de Ataco, Tolima, por presuntas irregularidades en millonarios contratos

El alcalde se encuentra en una investigación por presuntas irregularidades en contratos que habrían superado los $21.550 millones de pesos - crédito Fiscalía

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El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, fue capturado en las horas de la mañana del martes, 29 de septiembre de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, por motivo de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de unidades sanitarias.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó que el operativo de captura también incluyó la detención del exalcalde del municipio, Miller Aldana.

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El actual mandatario confirmó el procedimiento a través de un comunicado, en el que afirmó que deberá rendir declaración e indagatoria por un proceso contractual que se inició durante la administración anterior.

“Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra”, expresó Muñoz.

El alcalde señaló que la medida está relacionada con “un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”.

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