Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

La gobernadora de Magdalena estableció contacto con el presidente De la Espriella y coordinó medidas con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para reforzar la respuesta institucional ante la situación de orden público en la región - crédito @mmarguiguerra / X

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) anunciaron un paro de 48 horas en Magdalena tras un operativo policial en el que murieron siete integrantes de la organización, entre ellos alias Cholo, señalado como su segundo cabecilla.

Según informó la Gobernación, la ciudad fue militarizada y aviones Kfir la sobrevuelan para garantizar la seguridad. Además, fue restablecida la movilidad en el 100% de las vías del departamento, incluida la Troncal del Caribe, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Magdalena, la fuerza pública y las autoridades locales para proteger a la ciudadanía.

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La Gobernación también informó que el viernes 25 de septiembre, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezarán un nuevo consejo de seguridad en Santa Marta. La reunión evaluará la situación de orden público en el departamento y definirá medidas para ampliar la presencia de la fuerza pública.

Un video grabado en las afueras de un supermercado Ara en Santa Marta muestra a un individuo con casco de motociclista cuando se detiene frente a la puerta de vidrio y dispara al interior de la tienda - crédito PCC Digital / Facebook

Cierres forzados y despliegue armado en Santa Marta

Hombres armados que se movilizan en motocicletas fueron grabados mientras ingresaban a establecimientos comerciales y hacían disparos para obligar a los propietarios a cerrar. Lerber Dimas, experto y líder social, informó a través de X que motociclistas recorrieron la ciudad para verificar que los locales permanecieran cerrados.

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Ante lo ocurrido, el Ejército informó lo siguiente: “Ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del Ejército, a través de la Segunda Brigada y en coordinación con la Policía Nacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural. Nuestros soldados permanecen desplegados para contrarrestar cualquier acción criminal, proteger a la población y preservar la movilidad, el comercio y el normal desarrollo de las actividades en la región y en el departamento de La Guajira”.

La Policía Metropolitana de Santa Marta aseguró que realizó controles y acompañamiento en distintos sectores de la ciudad: “Desplegamos acciones en contra de la delincuencia, control y acompañamiento en diferentes sectores de Santa Marta, fortaleciendo la presencia policial y la seguridad ciudadana. No permitiremos que intimiden a nuestros ciudadanos trabajadores y comunidad en general”.

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Las autoridades adelantan acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad - crédito @PoliciaStaMarta / X

A su vez, la Policía Nacional publicó en sus cuentas oficiales que mantenía capacidades operativas y preventivas en puntos estratégicos para anticipar eventuales acciones contra la convivencia: “Nuestra prioridad es la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la ciudad”, señaló la institución, que ratificó su compromiso con la protección de los habitantes.

Guerra afirmó que el Puesto de Mando Unificado permanecía activo ante los hechos de orden público. La mandataria indicó que habló con el presidente De la Espriella y coordinó acciones con la Policía Nacional y el Ejército Nacional para reforzar la respuesta institucional.

La gobernadora ordenó presencia policial y militar en todo el Magdalena, con atención especial en centros comerciales y mercados: “Desde el Magdalena habrá coordinación permanente y mano firme. Frente a cualquier amenaza al orden público, respuesta contundente”.

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Los uniformados están desplegados por toda la ciudad - crédito @Ejercito_Div1 / X

Por otro lado, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, aseguró que la Policía estaba desplegada en las calles para proteger a los habitantes de la ciudad y que el Ejército Nacional reforzaba la seguridad en la Troncal del Caribe. También confirmó el seguimiento permanente del Puesto de Mando Unificado a la situación del distrito y su zona rural.

“Respaldamos enfáticamente la política de seguridad del Presidente”, expresó el alcalde de la ciudad, que reiteró el respaldo recibido por parte del Gobierno Nacional para recuperar la seguridad territorial.

El Ejército está al frente de la situación de orden público - crédito @Ejercito_Div1 / X

Solicitudes de refuerzo para Ciénaga y puntos estratégicos

El Consejo de Seguridad previsto en Santa Marta dará continuidad a las medidas acordadas durante la reunión extraordinaria que presidió De la Espriella. Las autoridades revisarán las necesidades de los municipios y las solicitudes de la Gobernación para fortalecer el pie de fuerza y las capacidades operativas contra los Grupos Armados Organizados.

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La situación de Ciénaga estará entre los asuntos centrales del encuentro, junto con las necesidades de otros sectores estratégicos del departamento, pues se espera ampliar la presencia institucional ante los hechos que afectaron la seguridad y la movilidad en distintas zonas del Magdalena.

El restablecimiento de la circulación vial se produjo tras el trabajo del Puesto de Mando Unificado, que fue convocado para monitorear la situación, coordinar las capacidades de las instituciones y adoptar medidas de protección para la población.

Los uniformados recorren las calles para evitar desmanes - crédito @PoliciaStaMarta / X

Así, las autoridades nacionales y locales seguirán trabajando para combatir a los grupos armados que alteran la convivencia en las diferentes regiones y gestionar medidas de fortalecimiento para la fuerza pública.

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Por su parte, el presidente De la Espriella reiteró que viajará a Magdalena para ponerse al frente de la situación, mientras que Santa Marta fue militarizada para evitar acciones de violencia.