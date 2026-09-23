En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Hay miedo entre las comunidades por las represalias que puedan tomar los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el Magdalena - crédito Colombia Oscura / X

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La serie de ataques que se han registrado en Santa Marta (Magdalena), luego del operativo que se reportó el lunes 21 de septiembre y que dejó un balance de siete muertos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, y al que el presidente Abelardo de la Espriella lo calificó como uno de los “principales cabecillas” de las Autodefensas Conquistadoras Unidas de la Sierra Nevada (Acsn), también conocida como Los Pachenca, mantienen en zozobra a las comunidades en esta reconocida zona turística de la región Caribe colombiana.

Y es que en redes sociales han quedado registrado por parte de medios regionales en la zona las represalias que han tomado hombres que, de acuerdo con los registros audivosuales, han quemado vehículos y disparado en contra de comercios que se atrevieron a abrir sus puertas el martes 22 de septiembre, luego de que circuló el anuncio de un paro armado en la zona por un periodo de 48 horas, motivo que obligó a la presencia en el sector del jefe de Estado, que estuvo patrullando las principales calle de Santa Marta y sus alrededores para verificar de primera mano la situación.

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Una de las principales grabaciones que ha circulado en grupos de mensajería es la de dos sujetos en motocicleta que llegaron hasta una tienda, y luego de que uno de ellos ingresa al lugar, le dijo a la persona que atendía: “Buenas. Perdona, ¿no le dijeron que no podían tener la tienda cerrada (abierta)?"

Acto seguido, el mismo sujeto dispara en tres ocasiones contra los estantes donde se exhiben los productos.

Debido a estos ataques el presidente Abelardo de la Espriella se movilizó hacia la capital del Magdalena - crédito Colombia Oscura / X

Más adelante, se observa que antes de irse del luegar, y en medio de los disparos, el hombre que sería integrante de las Acsn, afirma: “Para que la gente se crea, mijo. Es que aquí vamos para El Rodadero. Es que aquí vamos para el rodadero, loco”.

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Justo en ese instante, tres menores que estaban afuera del local, salen corrriendo despavoridos al escuchar las detonaciones.

En un segundo caso, el cómplice del pistolero a sueldo le dice a su compinche, mientras señalan a otro comercio que se encuentra atendiendo: “A ese le dijo que cerrara todito”.

“¡Ey, mijo, vea, esto es para que la crean! De aquí vamos para el rodadero, loco”, dice el malhechor antes de volver a disparar, y luego señala: “Esto es para que la crean, esto es para que la crean”.

La amenaza contempla especialmente la Troncal del Caribe, Santa Marta y la Zona Bananera, de acuerdo con lo que se ha reportado luego de la caída de alias Cholo, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca - crédito Colombia Oscura / X

Acsn anunció un paro armado de 48 horas en Magdalena tras los operativos contra alias Cholo

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como Los Pachencas, difundieron un comunicado en el que anuncian un supuesto paro armado de 48 horas en varias zonas del departamento del Magdalena.

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La amenaza estaría dirigida principalmente a la Troncal del Caribe, Santa Marta y la Zona Bananera.

El grupo armado ordenó a a establecimientos comerciales cerrar sus puertas durante el periodo anunciado.

La estructura armada atribuyó la decisión a los operativos de la Fuerza Pública contra sus integrantes en la Sierra Nevada.

El anuncio ocurrió después de la operación en la que murió alias Cholo, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de la organización. Durante ese procedimiento también fueron abatidos otros integrantes de la estructura y se registraron capturas.

La amenaza mantiene en alerta a las autoridades por las posibles afectaciones a la movilidad, el comercio, el turismo y el transporte en Santa Marta y otros municipios del Magdalena.

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El mandatario mostró parte de su recorrido por distintos barrios de la ciudad y aseguró que la Fuerza Pública permanecía desplegada en la zona. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció refuerzo de la fuerza pública en Santa Marta

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella respondió con el despliegue de unidades de la Fuerza Pública y la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta.

El mandatario dirigió de forma personal las operaciones contra las Acsn y aseguró que no permitirá que la estructura imponga restricciones a la población civil.

La presencia de uniformados busca reforzar la seguridad en los corredores viales, zonas comerciales y puntos de acceso a Santa Marta.

Las autoridades deberán definir medidas específicas para prevenir bloqueos, ataques contra vehículos, amenazas a comerciantes o restricciones ilegales a la circulación.