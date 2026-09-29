Nairo Quintana lidera ranking histórico del ciclismo sudamericano: le saca casi 300 puntos a Egan Bernal

Nairo Quintana fue elegido como el mejor ciclista suramericano de toda la historia - crédito @Movistar_Team / X

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Nairo Quintana encabeza la clasificación de los mejores ciclistas suramericanos de la historia elaborada por Prestigelisten —portal danés de ciclismo que clasifica a los mejores corredores—, con 639 puntos.

El colombiano supera al ecuatoriano Richard Carapaz, segundo con 512, y a Egan Bernal, tercero con 352, en una medición que reúne resultados de corredores nacidos entre 1849 y 2006.

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El listado ubica a Colombia como el país con mayor presencia en los primeros 10 puestos. Además de Quintana y Bernal, figura Rigoberto Urán, cuarto con 296 puntos; Luis Alberto Herrera, quinto con 261; Santiago Botero, sexto con 218; Miguel Ángel López, séptimo con 187; Esteban Chaves, octavo con 179; Fabio Enrique Parra, noveno con 124; y Daniel Felipe Martínez, décimo con 122.

Carapaz es el único no colombiano dentro de los cinco primeros. El corredor ecuatoriano, campeón del Giro de Italia en 2019 y ganador de la medalla de oro olímpica en Tokio 2020, quedó a 127 unidades de Quintana en la clasificación regional.

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Este es el escalafón de los mejores 10 ciclistas de la historia, entre los nacidos en Suramérica - crédito Prestigelisten

Los mejores ciclistas suramericanos de toda la historia

En el ranking elaborado por Prestigelisten aparecen nueve colombianos y un ecuatoriano en las primeras diez posiciones, de los mejores ciclistas suramericanos en toda la historia:

Nairo Quintana — 1990 | Puesto a nivel mundial 71 | Puntos 639 Richard Carapaz — Ecuador, 1993 | 92 | 512 Egan Bernal — 1997 | 153 | 352 Rigoberto Urán — 1987 | 195 | 296 Luis Alberto Herrera — 1961 | 229 | 261 Santiago Botero — 1972 | 275 | 218 Miguel Ángel López — 1994 | 316 | 187 Esteban Chaves — 1990 | 333 | 179 Fabio Enrique Parra — 1959 | 485 | 124 Daniel Felipe Martínez — 1996 | 495 | 122

Nairo Quintana lidera el escalafón suramericano

La ubicación de Nairo Quintana responde a una trayectoria que incluye títulos en dos grandes vueltas y actuaciones destacadas en el Tour de Francia. El ciclista de Cómbita, Boyacá, ganó el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de ser segundo en el Tour de Francia de 2013 y 2015, y tercero en 2016.

En la edición de 2013 de la ronda francesa, Quintana obtuvo una etapa, la clasificación de la montaña y la de los jóvenes. Un año después, sumó dos victorias parciales y la clasificación de los jóvenes en el Giro, competencia en la que se vistió de rosa como campeón de la general.

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Su palmarés en pruebas de una semana también explica la puntuación que le otorgó el portal:

Giro de Italia 2014

Vuelta a España 2016

Tirreno-Adriático 2015 y 2017

Vuelta al País Vasco 2013

Vuelta a Cataluña 2016

Tour de Romandía 2016

Egan Bernal es el segundo colombiano que aparece en el listado de los mejores ciclistas suramericanos de la historia - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Egan Bernal es tercero en Suramérica pese a sus dos títulos de grandes vueltas

Egan Bernal ocupa el tercer lugar regional, por detrás de Quintana y Carapaz. El corredor de Zipaquirá, nacido el 13 de enero de 1997, cuenta con dos coronas en grandes vueltas: el Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia de 2021.

Su triunfo del 28 de julio de 2019 en Francia tuvo un alcance especial para el ciclismo colombiano:, ya que fue el primer corredor del país y el único latinoamericano que conquistó la clasificación general del Tour. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 2021, se adjudicó el Giro.

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Entre sus principales conquistas también están:

Tour de Francia 2019

Giro de Italia 2021

París-Niza 2019

Tour de Suiza 2019

Los mejores ciclistas de todo el mundo, de toda la historia, según Prestigelisten

En la clasificación mundial, Quintana aparece en el puesto 71. Es el único colombiano dentro de los primeros 100 lugares de la tabla histórica; Bernal ocupa la casilla 153 del listado global; Carapaz, segundo entre los suramericanos, figura en el puesto 92, por lo que antecede a los dos colombianos en ese plano internacional.

La clasificación mundial está liderada por el belga Eddy Merckx, seguido por el esloveno Tadej Pogacar.

Richard Carapaz es el único ciclista no colombiano que aparece en el top 10 de los mejores de Suramérica en toda la historia - crédito Yoan Valat/EFE

La metodología combina una base histórica con criterios propios

Prestigelisten señala que su base contempla “datos que se remontan a la primera edición de la Milán-Turín en 1876”. El portal reúne más de 30.000 resultados considerados prestigiosos de más de 4.000 corredores y utiliza como fuentes principales a ProCyclingStats y CyclingRanking.

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Sobre su sistema, la plataforma advierte que “la escala de puntuación se basa principalmente en valoraciones subjetivas”, aunque para determinados resultados antiguos tomó como referencia los criterios de CyclingRanking, que incluyen la competitividad de las carreras.

La página también explica su tratamiento de los casos de dopaje. “Las carreras se deciden sobre la bicicleta”, sostiene Prestigelisten, por lo que asigna puntos de acuerdo con los resultados originales. Por esa razón, el ranking no es una clasificación oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), sino una evaluación histórica construida con una metodología propia.