De la Espriella dio detalles del golpe al frente Camilo Torres del ELN en Cesar: nueve capturados, entre ellos alias Murdoc

El operativo incluyó 12 allanamientos en La Gloria y Pelaya contra una estructura señalada de obtener fondos mediante extorsiones y sustracción de hidrocarburos, según la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @PoliciaColombia / X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó la captura de nueve presuntos integrantes de una red del ELN ―señalada de financiarse con extorsiones y hurto de hidrocarburos en Cesar― durante una operación con 12 allanamientos en La Gloria y Pelaya.

La ofensiva apuntó contra una red de apoyo al frente Camilo Torres Restrepo del ELN que, según las autoridades, obtenía recursos mediante el robo de combustible y exigencias extorsivas. Entre los detenidos figura alias Murdoc, también identificado como Yordan o Murdon, al que señalan como explosivista y relacionan con ataques recientes contra la fuerza pública.

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El jefe de Estado divulgó los primeros detalles del procedimiento a través de su cuenta en X. Indicó que las acciones se concentraron en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en el municipio de Pelaya.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó que el procedimiento afectó la cadena de financiación del Frente Camilo Torres Restrepo - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

“Hoy, en 12 allanamientos realizados en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en Pelaya, la Fuerza de Tarea Urano, la Sijín y la Fiscalía capturaron a nueve integrantes de una red del ELN dedicada a la extorsión y al hurto de hidrocarburos”, afirmó el mandatario.

La operación apuntó a la red que financiaba al ELN con combustible robado

De acuerdo con De la Espriella, el objetivo del operativo fue afectar la cadena que permitía transformar el combustible extraído o comercializado de manera ilegal en recursos para la estructura armada.

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“El golpe fue contra la red logística que convierte el combustible robado en recursos para el narcoterrorismo”, señaló el presidente, que agregó que los detenidos quedarán a disposición de las autoridades competentes.

Unidades del Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía participaron en la operación desarrollada en el sur del departamento - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De acuerdo con información suministrada por el Comando Gaula Militares, la operación contó con la participación de unidades del Gaula Militar Magdalena y Cesar, en articulación con la Policía Nacional. Los capturados harían parte de una red que aportaba recursos a la estructura de Finanzas y Economías para la Revolución del ELN.

Las autoridades atribuyen a esa red actividades de extorsión y hurto de hidrocarburos. Ambos delitos, según el reporte oficial, permitían sostener la logística y las finanzas de la organización en el sur del departamento y zonas cercanas a Catatumbo.

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Alias Murdoc fue señalado como explosivista de la estructura

Uno de los principales resultados anunciados fue la captura de alias Murdoc, también mencionado por la Policía como alias Yordan o Murdon. Las autoridades lo identifican como presunto explosivista de la red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo.

Nueve integrantes de una red del ELN fueron capturados durante doce allanamientos en los municipios de La Gloria y Pelaya - crédito @PoliciaColombia / x

De la Espriella afirmó que el hombre habría participado en el reciente ataque contra el comando de Policía de Aguachica y en otras acciones contra unidades del Ejército Nacional. El Comando Gaula Militares también lo relacionó con ese hecho y con operaciones violentas contra los uniformados.

La Policía Nacional informó que durante los allanamientos fueron incautados 340 cartuchos calibre 5.56, granadas, un revólver, un detonador, hidrogel, un dron, proveedores, celulares y material alusivo al ELN. El material será incorporado a la investigación para establecer su procedencia, su posible uso y la responsabilidad individual de los detenidos.

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Fuerza de Tarea Urano atribuyó su primer resultado a la ofensiva en Cesar

El procedimiento comenzó hacia las 2:30 a. m. según la información suministrada sobre el despliegue. La operación representa el primer resultado divulgado de esa fuerza de tarea desde su puesta en funcionamiento en esta zona del país.

Las autoridades incautaron municiones de fusil, granadas, detonadores, un dron y material de propaganda del grupo armado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Las labores de inteligencia comenzaron tras la creación de esa unidad e incluyeron intercambio de información entre la fuerza territorial, los Gaula, la Policía y organismos de investigación.

La Fuerza de Tarea Urano concentró sus esfuerzos en una zona donde las autoridades mantienen operativos contra actividades relacionadas con el transporte y la comercialización ilegal de combustible.

El Gaula Militar amplió su despliegue contra la extorsión en Magdalena

El resultado en Cesar se conoció después de que el Comando General de las Fuerzas Militares ordenara el despliegue de capacidades especiales del Gaula Militar en Magdalena, con el propósito de reforzar las acciones contra organizaciones que recurren a la extorsión.

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Según el comunicado de la institución castrense, el comandante general, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, dispuso la presencia de un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal en ese departamento para identificar y judicializar a quienes obtengan recursos mediante intimidaciones a comerciantes, empresarios, ganaderos y comunidades.

El general Erik Rodríguez Aparicio ordenó capacidades especiales para identificar y judicializar a quienes intimidan a comerciantes, empresarios, ganaderos y comunidades, como parte de la estrategia regional contra las estructuras criminales - crédito prensa Fuerzas Militares

La institución sostuvo que la extorsión constituye una de las fuentes de financiación de las estructuras criminales en la región. El operativo en La Gloria y Pelaya se inscribe en esa estrategia contra las redes de apoyo, las capacidades armadas y los circuitos de financiación del ELN.