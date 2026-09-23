Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Jeyson Haird López Puerto, informó sobre la captura de cuatro personas en distintos puntos del área metropolitana - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta / X

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La Policía Nacional informó que capturó a cuatro personas por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, porte de armas, receptación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante operativos desplegados en Santa Marta y otros puntos del área metropolitana, en respuesta a las afectaciones registradas durante la jornada del 22 de septiembre de 2026, en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

El dispositivo oficial incluyó unidades de fuerzas especiales, inteligencia, Policía Judicial, Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), patrullas en tierra, drones y sobrevuelos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Según el reporte, las medidas apuntan a reforzar la presencia institucional en zonas comerciales y puntos considerados estratégicos de la capital de Magdalena.

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La institución señaló que el plan de seguridad busca prevenir hechos delictivos, acompañar a comerciantes y permitir el desarrollo de las actividades ciudadanas, un anuncio que causó alivio ante las alertas por intimidaciones contra propietarios de establecimientos y restricciones a la actividad comercial en distintos sectores.

Una persona fue capturada por terrorismo

Uno de los procedimientos terminó con la captura de una persona por el delito de terrorismo, que, de acuerdo con las indagaciones preliminares de las autoridades, estaría vinculada con la incineración de un vehículo tipo tractocamión. Durante el operativo, los uniformados incautaron un teléfono celular y una motocicleta.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en el proceso judicial. Un juez definirá la situación de la persona capturada, tal como ocurre en los demás procedimientos reportados por la fuerza pública.

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La captura por terrorismo figura entre los principales resultados operativos comunicados por la Policía en medio de las acciones contra las estructuras señaladas de afectar la seguridad y la movilidad en el departamento.

Los operativos buscan restablecer el orden público - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

Dos detenidos en Ciénaga son investigados por intimidar a comerciantes

La Policía también informó la detención de dos hombres en Ciénaga, municipio del área metropolitana de Santa Marta. Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y receptación.

Según la versión institucional, ambos sujetos presuntamente intimidaban a comerciantes para impedir el desarrollo de sus actividades económicas.

El señalamiento contra los dos detenidos cobra relevancia por el impacto que las intimidaciones han tenido sobre el comercio local, por lo que los uniformados mantienen recorridos en negocios y zonas abiertas al público, donde sostienen encuentros con trabajadores, propietarios y residentes.

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En esas visitas, la Policía entrega recomendaciones para prevenir delitos como el hurto y la extorsión. También busca fortalecer los canales de contacto entre la ciudadanía y las autoridades, con el objetivo de recibir alertas ante posibles situaciones de riesgo.

Los uniformados siguen verificando lo ocurrido en la ciudad - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

Incautaron $43 millones en efectivo en el sector de Calabazo

El cuarto capturado fue detenido en un procedimiento sobre la vía nacional, en el sector de Calabazo. La Policía indicó que esa persona es investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el operativo fueron incautados $43 millones en efectivo, dos teléfonos celulares y una motocicleta.

Los recursos incautados y los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de la Fiscalía, junto con los demás elementos recogidos durante los procedimientos. La definición sobre su valor probatorio y la situación judicial del detenido corresponderá a las autoridades competentes.

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La Policía presentó este resultado como parte de las acciones dirigidas a contrarrestar las actividades atribuidas a las estructuras delincuenciales que operan en Santa Marta, Ciénaga y otros corredores del departamento.

Drones, inteligencia y sobrevuelos reforzaron los controles en la ciudad

El despliegue anunciado por la Policía incluye personal de fuerzas especiales, inteligencia y Policía Judicial, además de unidades del Gaula. Estas áreas desarrollan patrullajes, controles, revisión de antecedentes y operativos focalizados en sectores priorizados.

El componente terrestre cuenta con el apoyo de drones, capacidades aéreas institucionales y sobrevuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con la Policía, estas herramientas permiten ampliar la vigilancia, detectar situaciones de riesgo y coordinar la respuesta de los equipos en tierra.

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La estrategia contempla presencia en áreas comerciales y establecimientos abiertos al público. El propósito oficial consiste en prevenir acciones contra comerciantes, trabajadores y ciudadanos, en un contexto marcado por denuncias de presiones para cerrar negocios.

La institución sostuvo que las medidas buscan anticiparse a las amenazas y mantener condiciones de seguridad para la actividad comercial, el turismo y la economía local.

Las autoridades piden a los comerciantes denunciar cualquier tipo de amenaza - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

La Policía envió enfático mensaje a la ciudadanía

En su pronunciamiento, la Policía Nacional pidió a comerciantes y ciudadanos mantener sus actividades e informar de manera oportuna cualquier comportamiento sospechoso que pueda afectar la seguridad.

“La presencia institucional se mantiene en las calles para acompañar, prevenir y proteger, porque el miedo no puede detener el desarrollo de Santa Marta”, señaló la institución en el comunicado divulgado sobre el despliegue.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, afirmó que la fuerza pública mantendrá el apoyo a la población: “La Policía Nacional continuará fortaleciendo el acompañamiento permanente al sector comercio y a la ciudadanía en general”. El oficial agregó que el objetivo es desplegar capacidades preventivas y operativas para enfrentar las acciones de las estructuras delincuenciales.