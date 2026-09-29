Colombia

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Catalina García y Santiago Prieto comunicaron el final del proyecto de fusión musical, así como las últimas fechas antes de cerrar su carrera

Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria. El dúo aseguró que la decisión se venía contemplando desde hace tiempo - crédito @monsieurperine/Instagram
Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria. El dúo aseguró que la decisión se venía contemplando desde hace tiempo - crédito @monsieurperine/Instagram
Guardar

Monsieur Periné, la banda colombiana de fusión liderada por Catalina García y Santiago Prieto, anunció su separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El grupo, que combina jazz manouche, cumbia y otros ritmos latinoamericanos, informó que dará por concluida su actividad conjunta después de cerca de dos décadas de trayectoria.

“Vamos a separarnos”, señala el texto difundido por la agrupación, acompañado de la frase “nos separamos...” en una de las publicaciones. El comunicado no establece una fecha de regreso ni descarta un reencuentro futuro. “No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio”, agregaron García y Prieto en el mensaje.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, la decisión se venía contemplando desde hace tiempo. “Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años”, expresaron los músicos.

La banda calificó la resolución como “la decisión más difícil” que tuvieron que tomar y reconoció que aún atraviesa un proceso de duelo interno. “Todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”, indicaron.

El grupo también destacó el rol de su equipo de trabajo en el proceso que derivó en el anuncio. “Ha sido nuestro equipo el que, con muchísimo amor, paciencia y un esfuerzo inmenso por comprender lo que estamos sintiendo, nos ha ayudado a dar este salto al vacío”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

Monsieur Periné enmarcó la separación como una búsqueda de espacio personal antes que como un quiebre definitivo. “Necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”, plantearon los líderes de la banda.

En una publicación adicional, la agrupación compartió la frase “el tiempo y la distancia son los mejores consejeros”, bajo la serie “Instrucción para ser feliz” que suele difundir en sus redes, número 20 de la lista, firmada por Cata y Santi.

Últimos shows antes de la pausa

Pese al anuncio, Monsieur Periné mantiene una agenda de presentaciones programada para los próximos meses, que la banda definió como sus “últimos encuentros” antes de la separación. El calendario incluye conciertos en Nueva Orleans el 29 de septiembre, Orlando el 1 de octubre y Miami el 2 de octubre, todas ciudades de Estados Unidos.

La gira continuará en América Latina con fechas en Ciudad de México el 10 de octubre, Bogotá el 24 de octubre, Caracas el 7 de noviembre, Ibagué el 15 de noviembre y Puerto Rico el 29 de noviembre. La banda invitó a su público a asistir a estos shows para “celebrar estos últimos encuentros” antes de la pausa.

En el comunicado, García y Prieto agradecieron a su público por el acompañamiento a lo largo de la trayectoria del grupo. “Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia”, concluyeron los músicos, quienes remarcaron que la música seguirá siendo “guía” de su vínculo con la audiencia pese a la separación.

En desarrollo

Temas Relacionados

Monsieur PerinéCatalina GarcíaSantiago PrietoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobernador de Antioquia responsabilizó a Coosalud por muerte de bebé de tres meses oriundo de Nechí: “Fue dolorosamente negligente”

La familia confirmó que el menor sufrió un paro cardíaco después de permanecer hospitalizado por una infección respiratoria grave, sin que se concretara el desplazamiento aéreo hacia la institución de Bogotá que lo había aceptado

Gobernador de Antioquia responsabilizó a Coosalud por muerte de bebé de tres meses oriundo de Nechí: “Fue dolorosamente negligente”

Sigue el agarrón entre los senadores Germán Rodríguez y Alejandra Omaña: “Si van a decirme que estudie por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”

Tras las críticas de Alejandra Omaña sobre su formación, el senador Germán Rodríguez afirmó que no necesita atacar los estudios de otras personas para defender sus argumentos

Sigue el agarrón entre los senadores Germán Rodríguez y Alejandra Omaña: “Si van a decirme que estudie por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”

Ejército confirmó que campesino muerto durante un operativo del Ejército en el Meta hacía parte de las disidencias de las Farc

La fuerza militar sostuvo que el fallecido integraba la Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción adscrita a alias Calarcá

Ejército confirmó que campesino muerto durante un operativo del Ejército en el Meta hacía parte de las disidencias de las Farc

Director de la UNP reveló la millonada que pagó el Estado por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero en año y medio

Didier Blanco informó ante la Cámara de Representantes que las medidas operaron entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, tras un análisis de riesgo adelantado por la administración anterior

Director de la UNP reveló la millonada que pagó el Estado por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero en año y medio

Él es Jhovanny Alexánder Arias, el novio de la gobernadora del Chocó que protagoniza video que se volvió viral

La hoja de vida del hombre que apareció en las imágenes señala que trabajó en el despacho municipal entre enero de 2020 y junio de 2023, antes de las legislativas de 2026

Él es Jhovanny Alexánder Arias, el novio de la gobernadora del Chocó que protagoniza video que se volvió viral
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karina García habló sobre la “lista de precios” para ver en vivo el parto de su bebé que se filtró en redes sociales: “Vista preferencial en primera fila”

Yina Calderón se pronunció sobre la polémica de Karina García y arremetió contra Westcol, Mr. Stiven, y Kris R; reveló también un video de la modelo con otro cantante

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Santa Fe estrenará su documental “Primer Campeón” como parte de la celebración de sus 85 años de historia: de qué se trata y cuándo es el estreno

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido