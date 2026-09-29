Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria. El dúo aseguró que la decisión se venía contemplando desde hace tiempo - crédito @monsieurperine/Instagram

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Monsieur Periné, la banda colombiana de fusión liderada por Catalina García y Santiago Prieto, anunció su separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El grupo, que combina jazz manouche, cumbia y otros ritmos latinoamericanos, informó que dará por concluida su actividad conjunta después de cerca de dos décadas de trayectoria.

“Vamos a separarnos”, señala el texto difundido por la agrupación, acompañado de la frase “nos separamos...” en una de las publicaciones. El comunicado no establece una fecha de regreso ni descarta un reencuentro futuro. “No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio”, agregaron García y Prieto en el mensaje.

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Según el comunicado, la decisión se venía contemplando desde hace tiempo. “Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años”, expresaron los músicos.

La banda calificó la resolución como “la decisión más difícil” que tuvieron que tomar y reconoció que aún atraviesa un proceso de duelo interno. “Todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”, indicaron.

El grupo también destacó el rol de su equipo de trabajo en el proceso que derivó en el anuncio. “Ha sido nuestro equipo el que, con muchísimo amor, paciencia y un esfuerzo inmenso por comprender lo que estamos sintiendo, nos ha ayudado a dar este salto al vacío”, se lee en el comunicado.

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Monsieur Periné enmarcó la separación como una búsqueda de espacio personal antes que como un quiebre definitivo. “Necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”, plantearon los líderes de la banda.

En una publicación adicional, la agrupación compartió la frase “el tiempo y la distancia son los mejores consejeros”, bajo la serie “Instrucción para ser feliz” que suele difundir en sus redes, número 20 de la lista, firmada por Cata y Santi.

Últimos shows antes de la pausa

Pese al anuncio, Monsieur Periné mantiene una agenda de presentaciones programada para los próximos meses, que la banda definió como sus “últimos encuentros” antes de la separación. El calendario incluye conciertos en Nueva Orleans el 29 de septiembre, Orlando el 1 de octubre y Miami el 2 de octubre, todas ciudades de Estados Unidos.

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La gira continuará en América Latina con fechas en Ciudad de México el 10 de octubre, Bogotá el 24 de octubre, Caracas el 7 de noviembre, Ibagué el 15 de noviembre y Puerto Rico el 29 de noviembre. La banda invitó a su público a asistir a estos shows para “celebrar estos últimos encuentros” antes de la pausa.

En el comunicado, García y Prieto agradecieron a su público por el acompañamiento a lo largo de la trayectoria del grupo. “Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia”, concluyeron los músicos, quienes remarcaron que la música seguirá siendo “guía” de su vínculo con la audiencia pese a la separación.

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