‘Ahorro para mi Casa’ abrirá nueva convocatoria del 6 al 8 de octubre: así puede acceder a subsidios de hasta $1.085.561

Familias de Bogotá podrán postularse a Ahorro para mi Casa entre el 6 y el 8 de octubre de 2026 - crédito Secretaría de Hábitat

Guardar

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá habilitará entre las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre y las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre de 2026 la inscripción virtual para la tercera convocatoria de Ahorro para mi Casa, un programa que entrega un subsidio mensual de hasta $1.085.561 durante 12 meses a hogares que cumplan las condiciones y mantengan un ahorro programado con miras a comprar vivienda.

La postulación solo se recibirá por medio del enlace que la entidad publicará en su sitio web oficial durante las fechas señaladas. No se aceptarán documentos físicos, solicitudes por correo electrónico ni trámites por canales distintos a la página de la Secretaría Distrital del Hábitat.

PUBLICIDAD

El programa combina el subsidio mensual con el ahorro para vivienda

Ahorro para mi Casa está dirigido a familias que viven en arriendo y buscan iniciar o fortalecer su capacidad de ahorro para adquirir una vivienda de interés prioritario (VIP) o de interés social (VIS). El apoyo económico se entrega mensualmente durante un año, mientras el hogar cumple con el ahorro programado exigido por el Distrito.

Esta iniciativa da prioridad tanto a familias residentes en zona urbana como a hogares rurales - crédito Alcaldía de Bogotá

El programa se diferencia de Arrendamiento Temporal Solidario, cuya convocatoria cerró recientemente. En este caso, el objetivo es que los hogares beneficiarios creen hábitos financieros y acumulen recursos que les permitan avanzar en un futuro proceso de compra de vivienda.

La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, informó que la convocatoria contará con espacios de atención presencial. “Las personas interesadas recibirán una lista de chequeo con los documentos que deben presentar, además de una respuesta a sus inquietudes sobre la convocatoria”, precisó.

PUBLICIDAD

Los hogares deben cumplir límites de ingreso y no tener vivienda propia

La persona que ejerza la jefatura del hogar debe ser mayor de edad. Además, la suma de los ingresos de todos los integrantes que tengan 18 años o más no puede superar $3.501.810, equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Estos son los requisitos principales para postularse:

La persona que encabeza el hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos mensuales conjuntos de los mayores de edad del hogar deben ser iguales o inferiores a $3.501.810.

Ningún integrante puede ser propietario de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones previstas en el Decreto Distrital 653 de 2025.

Ningún integrante del hogar puede haber recibido un subsidio familiar de vivienda que ya haya sido aplicado.

El hogar debe cumplir los demás criterios establecidos en el Decreto Distrital 653 de 2025 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

La Secretaría Distrital del Hábitat habilitará jornadas de orientación presencial para resolver dudas sobre la convocatoria - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaría recordó que los trámites son gratuitos. Ninguna persona o empresa está autorizada para cobrar por la gestión, inscripción o asignación de estos subsidios.

Los documentos deben cargarse completos, legibles y en PDF

Antes de iniciar la inscripción, las familias deben reunir y digitalizar los soportes solicitados. Todos los archivos deben estar completos, ser legibles y guardarse en formato PDF.

PUBLICIDAD

La documentación requerida incluye los documentos de identidad de cada integrante del hogar; soportes de ingresos o de ausencia de ingresos de los adultos; el certificado de una cuenta de ahorro programado; el contrato de arrendamiento vigente y firmado; un recibo de agua con una antigüedad máxima de 30 días; el recibo de luz; y la información de contacto e identificación del arrendador.

La cuenta destinada a recibir el subsidio deberá acreditarse mediante un certificado bancario y estar a nombre de quien ejerza la jefatura del hogar. Para quienes carezcan de certificación laboral formal, la entidad dispone de un formato de declaración de ingresos.

PUBLICIDAD

Las familias deben tener disponible la información del inmueble arrendado y verificar que la dirección de los recibos de servicios coincida con la consignada en el contrato.

El programa entrega hasta $1.085.561 mensuales durante 12 meses a hogares que cumplan las condiciones - crédito Secretaría de Hábitat

Algunas condiciones diferenciales pueden aportar puntaje en la calificación

La convocatoria contempla documentos para acreditar condiciones diferenciales, cuando apliquen. Entre ellas están los hogares monoparentales, las víctimas de violencia intrafamiliar o feminicidio, las personas en proceso de reincorporación o reintegración, integrantes de la fuerza pública, jóvenes, personas mayores, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, miembros de grupos étnicos y población trans.

También se consideran los hogares que arrienden vivienda en polígonos de revitalización y quienes hayan separado una vivienda en un proyecto inmobiliario de Bogotá. Cada condición requiere un soporte específico, aunque algunas serán verificadas directamente por la Secretaría Distrital del Hábitat con la información aportada durante la postulación.

PUBLICIDAD

La entidad advierte que un documento incompleto, ilegible o que no corresponda a la condición declarada no será válido para sumar puntaje.

Habrá orientación presencial antes y durante la inscripción virtual

Las personas interesadas podrán asistir el 30 de septiembre y el 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., al auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicado en la calle 52 #13-64. Allí se explicarán las condiciones del programa y los documentos necesarios.

Las personas interesadas deben preparar sus documentos en PDF antes de realizar la inscripción virtual - crédito Secretaría del Hábitat

Durante esas mismas fechas y horarios, gestores sociales realizarán jornadas informativas en el Cade de la carrera 30 y en el Cade de San Cristóbal. En esos puntos entregarán una lista de chequeo para la preparación de los archivos.

PUBLICIDAD

Entre el 6 y el 8 de octubre, mientras esté abierto el registro virtual, la entidad brindará apoyo personalizado en su sede de la calle 52 #13-64, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. El acompañamiento incluirá orientación para diligenciar el formulario y cargar los documentos.

Tras completar el proceso en la plataforma, cada persona deberá recibir un correo de confirmación. Los hogares seleccionados tendrán que mantener el ahorro mensual, presentar soportes dentro de los cinco días hábiles siguientes, entregar extractos acumulados cada tres meses y paz y salvos de arriendo cada seis meses.