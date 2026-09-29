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Santa Fe estrenará su documental “Primer Campeón” como parte de la celebración de sus 85 años de historia: de qué se trata y cuándo es el estreno

La producción realizada por “Tiempo de Juego” llegará al Gimnasio Moderno de Bogotá, en una función con directivos, jugadores, aficionados y aliados de la institución bogotana para conmemorar su aniversario institucional

Con los 10 títulos del campeonato colombiano y la Liga BetPlay, Santa Fe es considerado como uno de los mejores equipos del país-crédito @soymiguelparis-@tiempodejuego/Instagram
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Independiente Santa Fe estrenará el 2 de octubre de 2026 Primer Campeón, el documental que recorre la historia del club bogotano, en el Gimnasio Moderno de Bogotá. La función conmemorará sus 85 años con la presencia de directivos, jugadores, hinchas y aliados.

La producción utilizó un archivo inédito para repasar los principales momentos de los equipos masculino y femenino, incluida la consagración en la Copa Sudamericana. El relato también aborda la identidad del club y su trayectoria deportiva, marcada por la resistencia y el carácter.

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El documental presenta un recorrido audiovisual por las ocho décadas y media de Santa Fe, con una propuesta sonora centrada en la memoria y la pasión de la institución.

-crédito Catalina Olaya/Colprensa
El "León" cumplió 85 años de historia el 28 de febrero de 2026-crédito Catalina Olaya/Colprensa

El documental producido junto a Labzuca reconstruye la historia del club a través de fundadores, jugadores e hinchas, desde la conquista de sus 11 títulos de liga hasta la Copa Sudamericana. La producción busca preservar la memoria de una institución cuya identidad está ligada a Bogotá y a una hinchada que convirtió los momentos deportivos en parte de su historia colectiva.

Es importante recordar que la premier se realizó el 27 de febrero de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá, en una noche que reunió a futbolistas, directivos, aficionados y aliados del club. La película recorre ocho décadas y media de trayectoria con imágenes de archivo inéditas, una propuesta sonora inmersiva y testimonios de quienes protagonizaron distintos períodos de Santa Fe, según Tiempo de Juego, productora del documental.

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Rafael Cifuentes, periodista deportivo y conductor del encuentro, abrió la jornada con una referencia al aniversario del equipo:

“Hoy estamos celebrando los 85 años de nuestro querido Santafecito. En unas horas será su cumpleaños y en esta noche lo vamos a celebrar de una manera especial porque Santa Fe es nuestra pasión”, dijo Cifuentes.

Las voces detrás de la memoria cardenal

El lanzamiento de la pieza audiovisual será el 2 de octubre de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá-crédito @soymiguelparis-@ftiempo de juego/Instagram
El lanzamiento de la pieza audiovisual será el 2 de octubre de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá-crédito @soymiguelparis-@ftiempo de juego/Instagram

El relato está guiado por el argentino Carlos Alberto Pandolfi, exjugador e ídolo del club por el título del fútbol colombiano en 1975, cuya voz acompaña el recorrido por los triunfos, las derrotas y el vínculo de Santa Fe con sus seguidores. La producción sitúa en el centro las campañas del plantel masculino y femenino, además de la consagración internacional en la Copa Sudamericana.

Pandolfi resumió el sentido de la película con una frase que enlaza el origen de la institución y su recorrido posterior:

“Contar esta historia es recordar que el primer campeón también fue el primero en creer”.

Andrés Wiesner, director del documental y fundador de la Fundación Tiempo de Juego, definió a Santa Fe como una experiencia que excede lo deportivo.

“Santa Fe no es solo un club; es una manera de entender la vida. Esta película es un homenaje a quienes lo fundaron, lo defendieron en la cancha y lo sostuvieron desde la tribuna”, afirmó.

La proyección contó con la asistencia de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe; Juan Sebastián Hoyos, rector del Gimnasio Moderno; y Federico Díaz Granados, escritor y director de la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Díaz Granados recordó que la institución educativa estuvo vinculada al nacimiento de aquel proyecto futbolístico.

La murga de Santa Fe ingresó al auditorio con arengas y coros que recrearon el clima de un partido. Tras la exhibición, el escritor y periodista Daniel Samper Pizano moderó una conversación con Pandolfi, los exjugadores Luis Manuel Seijas Gunther y Gabriela Huertas Pineda, y Wiesner.

Los participantes compartieron recuerdos de sus etapas en el equipo y reflexionaron sobre el significado de vestir la camiseta cardenal. Uno de los asistentes señaló:

“Cada vez me siento más orgulloso de ser santafereño. Mi parte favorita fue recordar ese gran triunfo después de más de 30 años, devolviendo la fe a nuestra hinchada”.

La actividad concluyó con un encuentro en Antenna Sistema de Difusión, donde aficionados e ídolos vieron proyecciones de momentos destacados del club y fragmentos de la película.

Una producción entre fútbol, formación y contenido audiovisual

El conjunto Santa Fe venció en el estadio El Campín 2-1 a Junior de Barranquilla - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El conjunto Santa Fe venció en el estadio El Campín 2-1 a Junior de Barranquilla - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Primer Campeón” fue realizado por Labzuca, la productora audiovisual de la Fundación Tiempo de Juego, en alianza con el Club Independiente Santa Fe y Win Sports. El proyecto reunió la experiencia social y narrativa de la fundación, el archivo histórico del club y la difusión del canal deportivo.

La producción también contó con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Ochenta Diez Urban Living y Banco AV Villas. Labzuca trabaja desde 2014 con entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y compañías privadas, y reúne a periodistas, documentalistas, directores e investigadores con integrantes de la fundación formados en áreas audiovisuales y editoriales.

La productora ha desarrollado contenidos audiovisuales, editoriales y radiales para plataformas web y canales públicos y privados. Entre sus reconocimientos figuran el premio India Catalina a mejor documental en televisión y SmartFilms.

La Fundación Tiempo de Juego desarrolla desde 2006 iniciativas que utilizan el deporte y el arte como herramientas de formación para niños, niñas y jóvenes en Colombia. Su trabajo busca transformar el tiempo libre en oportunidades de liderazgo, construcción de proyectos de vida y generación de ingresos para jóvenes vinculados a sus procesos audiovisuales y editoriales.

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