Colombia

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

La famosa mostró en redes sociales cómo fue la transformación y antojó a más de uno porque dejó espacios separados para ropa, bolsos, perfumes y accesorios

La actriz mostró el diseño y la distribución de su nuevo vestidor remodelado con estanterías de madera con iluminación integrada - crédito Sara Corrales / Instagram

Guardar

La actriz Sara Corrales mostró a través de su cuenta oficial de Instagram la remodelación de su closet en su casa de México, donde vive junto con su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, y su hija Mila, que nació el 17 de mayo de 2026, después de radicarse en ese país para continuar con su carrera.

La recordada “Jessica”, de Vecinos, publicó un video en el que mostró el antes y el después del espacio, los nuevos muebles y la iluminación renovada del ambiente. El lugar fue completamente renovado y la actriz mostró su emoción por la forma como quedó el espacio, pues era lo que ella quería.

PUBLICIDAD

A lo largo del video, Sara Corrales mostró que el vestidor cuenta con zonas diferentes para guardar ropa, bolsos, zapatos, perfumes y accesorios, además de un compartimento especial para botas altas diseñado para evitar doblarlas y dañarlas.

La famosa mostró el importante cambio que tuvo su espacio - crédito Sara Corrales / Instagram
La famosa mostró el importante cambio que tuvo su espacio - crédito Sara Corrales / Instagram

En el espacio, la actriz incorporó también un espejo para probarse conjuntos y reservó una sección más pequeña para las pertenencias de su esposo, pues está claro que ella es la que tiene la mayor cantidad de outfits.

Damián también tiene una pequeña porción del espacio. Le cedimos amablemente este espacio, estas zapateras y un cajoncito”, bromeó la actriz en el video.

PUBLICIDAD

En el mensaje que escribió la famosa en sus redes sociales para acompañar las imágenes aclaró lo importante que era para ella grabar el resultado de su armario, teniendo en cuenta que era uno de los espacios que más la ilusionaba de toda la casa.

“Ustedes vieron TODO el proceso de remodelación de nuestra casa, y este vestidor fue, sin duda, uno de los espacios que más cambió. Por eso, ¿cómo no compartirles el resultado final? 🥹Me encanta hacerlas parte de mi vida, de nuestros proyectos, de las decisiones, de los aciertos y hasta de los dolores de cabeza que hubo en el camino jajaja”, aseguró.

Además, la actriz destacó que la transformación partió de la necesidad de sentir propio el espacio: “Pasamos de un espacio que no sentíamos nuestro a este increíble vestidor en el cual amo vestirme todos los días”.

Sara Corrales detalla su alimentación en el embarazo y da consejos a sus seguidores - crédito @saracorrales/ Instagram
Sara Corrales es reconocida como una diva por su ropa en cada evento - crédito @saracorrales/ Instagram

El tip de organización de Sara Corrales

Sara Corrales explicó que es fundamental pensar el diseño en función de lo que se tiene, de modo que el almacenamiento se adapte a cada tipo de prenda o accesorio y así mantener el espacio limpio y ordenado.

Creo que esto me da toda la paz mental poder tener todo organizado y a la vista, y creo que fue de los que más cambio tuvo”, refiriéndose a la remodelación que realizó en toda su casa para convertirla en el hogar en el que verá crecer a su pequeña Mila.

Los seguidores destacaron la belleza de la colombiana en cada imagen - crédito Sara Corrales / Instagram
La famosa está construyendo una vida junto a su esposo y su bebé - crédito Sara Corrales / Instagram

Además del vestidor, la actriz mostró su baño principal, decorado con accesorios dorados, y reveló que instaló un inodoro inteligente.

La publicación generó miles de reacciones, pues sus seguidores elogiaron el resultado y varios señalaron que el espacio les aportó ideas para adaptar la distribución y el almacenamiento en sus propias casas.

Entre los comentarios más populares se destacan algunos como: “Hermoso espacio bien diseñado y lo más importante fue todo con amor”, “Mil felicitaciones eres muy organizada”, “Un poquito más y no le dejas espacio a Damián” y “Ay Sarita, me da tanta alegría por ti la vida que has construido😍, quisiera así construir la mía ❤️. Deseo que esa familia que has construido, sea hogar toda la vida”.

Entre tanto, otros de los seguidores de la actriz resaltaron lo bien distribuido que está: “Wow, está muy organizado me encanta”, “Me encanta la decoración el orden todooo”, “Eso no es un clóset, es un almacén de alta gama, espectacular, me encantó”, “Divino Sara algún día tendré así mi casa” y “Que buen gusto”.

Temas Relacionados

Sara CorralesSara Corrales casaSara Corrales ropaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Martha Peralta denunció amenazas de muerte en su contra y la de su familia tras retiro de visa de Estados Unidos: “Temo por mi vida y la de mis hijos”

La senadora aseguró que recibió una llamada intimidatoria y afirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades colombianas

Martha Peralta denunció amenazas de muerte en su contra y la de su familia tras retiro de visa de Estados Unidos: “Temo por mi vida y la de mis hijos”

Vicepresidente de la Cámara pidió auditar los esquemas de protección de la UNP asignados durante el Gobierno Petro

Simón Molina cuestionó los recursos destinados a exfuncionarios y pidió verificar la devolución de vehículos blindados y otros elementos de seguridad

Vicepresidente de la Cámara pidió auditar los esquemas de protección de la UNP asignados durante el Gobierno Petro

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Resultados Super Astro Sol hoy 29 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 29 de septiembre: verifique el signo ganador

María José Pizarro aparece 85 veces en el fallo contra Iván Name: una veeduría la denunció ante la Fiscalía y esto pide

Ver-control citó el fallo que decretó en primera instancia la pérdida de investidura del expresidente del Senado y pidió esclarecer si las menciones a la excongresista del Pacto Histórico guardan relación con actuaciones o posibles beneficios ligados a la reforma pensional

María José Pizarro aparece 85 veces en el fallo contra Iván Name: una veeduría la denunció ante la Fiscalía y esto pide
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karina García habló sobre la “lista de precios” para ver en vivo el parto de su bebé que se filtró en redes sociales: “Vista preferencial en primera fila”

Yina Calderón se pronunció sobre la polémica de Karina García y arremetió contra Westcol, Mr. Stiven, y Kris R; reveló también un video de la modelo con otro cantante

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Santa Fe estrenará su documental “Primer Campeón” como parte de la celebración de sus 85 años de historia: de qué se trata y cuándo es el estreno

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido