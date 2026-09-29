Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

La actriz mostró el diseño y la distribución de su nuevo vestidor remodelado con estanterías de madera con iluminación integrada - crédito Sara Corrales / Instagram

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La actriz Sara Corrales mostró a través de su cuenta oficial de Instagram la remodelación de su closet en su casa de México, donde vive junto con su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, y su hija Mila, que nació el 17 de mayo de 2026, después de radicarse en ese país para continuar con su carrera.

La recordada “Jessica”, de Vecinos, publicó un video en el que mostró el antes y el después del espacio, los nuevos muebles y la iluminación renovada del ambiente. El lugar fue completamente renovado y la actriz mostró su emoción por la forma como quedó el espacio, pues era lo que ella quería.

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A lo largo del video, Sara Corrales mostró que el vestidor cuenta con zonas diferentes para guardar ropa, bolsos, zapatos, perfumes y accesorios, además de un compartimento especial para botas altas diseñado para evitar doblarlas y dañarlas.

La famosa mostró el importante cambio que tuvo su espacio - crédito Sara Corrales / Instagram

En el espacio, la actriz incorporó también un espejo para probarse conjuntos y reservó una sección más pequeña para las pertenencias de su esposo, pues está claro que ella es la que tiene la mayor cantidad de outfits.

“Damián también tiene una pequeña porción del espacio. Le cedimos amablemente este espacio, estas zapateras y un cajoncito”, bromeó la actriz en el video.

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En el mensaje que escribió la famosa en sus redes sociales para acompañar las imágenes aclaró lo importante que era para ella grabar el resultado de su armario, teniendo en cuenta que era uno de los espacios que más la ilusionaba de toda la casa.

“Ustedes vieron TODO el proceso de remodelación de nuestra casa, y este vestidor fue, sin duda, uno de los espacios que más cambió. Por eso, ¿cómo no compartirles el resultado final? 🥹Me encanta hacerlas parte de mi vida, de nuestros proyectos, de las decisiones, de los aciertos y hasta de los dolores de cabeza que hubo en el camino jajaja”, aseguró.

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Además, la actriz destacó que la transformación partió de la necesidad de sentir propio el espacio: “Pasamos de un espacio que no sentíamos nuestro a este increíble vestidor en el cual amo vestirme todos los días”.

Sara Corrales es reconocida como una diva por su ropa en cada evento - crédito @saracorrales/ Instagram

El tip de organización de Sara Corrales

Sara Corrales explicó que es fundamental pensar el diseño en función de lo que se tiene, de modo que el almacenamiento se adapte a cada tipo de prenda o accesorio y así mantener el espacio limpio y ordenado.

“Creo que esto me da toda la paz mental poder tener todo organizado y a la vista, y creo que fue de los que más cambio tuvo”, refiriéndose a la remodelación que realizó en toda su casa para convertirla en el hogar en el que verá crecer a su pequeña Mila.

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La famosa está construyendo una vida junto a su esposo y su bebé - crédito Sara Corrales / Instagram

Además del vestidor, la actriz mostró su baño principal, decorado con accesorios dorados, y reveló que instaló un inodoro inteligente.

La publicación generó miles de reacciones, pues sus seguidores elogiaron el resultado y varios señalaron que el espacio les aportó ideas para adaptar la distribución y el almacenamiento en sus propias casas.

Entre los comentarios más populares se destacan algunos como: “Hermoso espacio bien diseñado y lo más importante fue todo con amor”, “Mil felicitaciones eres muy organizada”, “Un poquito más y no le dejas espacio a Damián” y “Ay Sarita, me da tanta alegría por ti la vida que has construido😍, quisiera así construir la mía ❤️. Deseo que esa familia que has construido, sea hogar toda la vida”.

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Entre tanto, otros de los seguidores de la actriz resaltaron lo bien distribuido que está: “Wow, está muy organizado me encanta”, “Me encanta la decoración el orden todooo”, “Eso no es un clóset, es un almacén de alta gama, espectacular, me encantó”, “Divino Sara algún día tendré así mi casa” y “Que buen gusto”.