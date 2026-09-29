Colombia

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

La banda australiana, decisiva para entender la ola retro que dominó el rock de los 2000 y responsable del hit “Are You Gonna Be My Girl”, anunció su primera visita al país como parte de una gira por Latinoamérica

Jet brindará su primer concierto en Colombia, en 2027, integrando la gira del grupo por América del Sur junto a fechas en Chile y Brasil - crédito cortesía Flora Music
Jet brindará su primer concierto en Colombia, en 2027, integrando la gira del grupo por América del Sur junto a fechas en Chile y Brasil - crédito cortesía Flora Music
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El calendario de conciertos en Colombia para 2027 incorporará nuevos anuncios. Los últimos días fueron relevantes para el rock tras conocerse que una banda de los años 2000 visitará el país por primera vez.

Jet, agrupación australiana, llegará a Colombia en 2027. La banda encabezó, junto con otros grupos, una tendencia retro como respuesta al predominio de otros estilos en el panorama musical internacional.

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Con un sonido inspirado en las décadas de los años 60 y 70, Jet alcanzó reconocimiento internacional con Are You Gonna Be My Girl. Además, compartió giras con Oasis y The Rolling Stones.

La banda se presentará en Colombia el 10 de abril de 2027 en el Teatro Royal Center de Bogotá - crédito cortesía Flora Music
La banda se presentará en Colombia el 10 de abril de 2027 en el Teatro Royal Center de Bogotá - crédito cortesía Flora Music

La banda de Melbourne se presentará en el Teatro Royal Center de Bogotá el 10 de abril de 2027, según confirmó la productora Flora Music a través de sus cuentas oficiales. La venta general de boletería dio inicio este martes 30 de septiembre, a las 10:00 a. m., luego de que la preventa para artistas y la preventa local se realizaran el día anterior en el mismo horario.

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La productora advirtió que el concierto tendrá dos invitados adicionales, uno nacional y otro internacional, cuyos nombres se darán a conocer en próximas semanas. Los boletos estarán disponibles en tres etapas de una misma localidad a través de los canales oficiales de la tiquetera Fanki.

La productora Flora Music confirmó que la boletería se venderá por medio de la plataforma Fanki, en tres etapas - crédito cortesía Flora Music
La productora Flora Music confirmó que la boletería se venderá por medio de la plataforma Fanki, en tres etapas - crédito cortesía Flora Music

Jet y lo “retro” como inyección de adrenalina al rock de los 2000

Jet nació en 2001 en Melbourne por iniciativa de los hermanos Nic Cester, en voz y guitarra, y Chris Cester, en batería, junto a Cameron Muncey, en guitarra líder. Mark Wilson se sumó como bajista al año siguiente para completar la formación que llevaría a la banda a la fama internacional.

El nombre del grupo surgió de una canción homónima de Paul McCartney y Wings, tras descartar opciones como Mojo Filter o Hi-Fidelity. Esto por sí solo deja en evidencia la influencia y la identificación del cuarteto con las bandas clásicas de los 60 y 70, siempre con un punto melódico claro pero dispuestos a subir la velocidad, añadir distorsiones o experimentar cuando hiciese falta.

Su aparición no fue casualidad. La primera mitad de los 2000 vio a múltiples grupos alcanzar reconocimiento internacional por ese abordaje retro como respuesta al predominio del hip hop, el pop adolescente y el nu metal entre los más exitosos. Jet terminó por sumarse a grupos como The Strokes, The Libertines, The Hives, Interpol, o The Vines —cada uno a su manera— que seguían esa premisa.

Su fidelidad a ese sonido y producción descarnados del pasado marcó la composición y grabación de su álbum debut de 2003, Get Born, bajo la producción de Dave Sardy (reconocido por su trabajo con Marilyn Manson, Oasis, Wolfmother y Rodrigo y Gabriela) y salió al mercado en 2003 a través de Elektra Records.

El disco alcanzó el número uno en Australia, entró al top 20 en el Reino Unido y al top 30 en Estados Unidos. Con el tiempo, superó las 6,5 millones de copias vendidas en todo el mundo y recibió certificaciones cercanas a diez discos de platino en su país de origen, además de platino en Estados Unidos y Reino Unido.

La canción que catapultó a la fama a los australianos se publicó en 2003 como el sencillo principal de su debut 'Get Born' - crédito Jet/YouTube

Get Born produjo sencillos que se volvieron referencia obligada del rock de la década, entre ellos Are You Gonna Be My Girl, Rollover DJ y la balada Look What You’ve Done. El primero de esos temas llegó al número uno del Triple J Hottest 100 en 2003 y le valió a la banda tres premios consecutivos en los APRA Awards, entre 2005 y 2007, por la canción australiana más interpretada en el extranjero. En los premios ARIA de 2004, Jet obtuvo seis galardones, incluidos Álbum del Año, Mejor Grupo y Mejor Álbum de Rock.

Cold Hard Bitch, también incluida en el álbum debut, terminó de consolidar el estatus de la banda al alcanzar, junto con Are You Gonna Be My Girl, el primer puesto de las listas estadounidenses Modern Rock. Ese impulso llevó a Jet a encabezar carteles de festivales y a compartir escenario con nombres como The Rolling Stones, Oasis y Kings of Leon.

En 2006, la banda lanzó su segundo álbum de estudio, Shine On, que incluyó los sencillos Put Your Money Where Your Mouth Is, Bring It On Back y Rip It Up. El disco fue certificado platino en Australia y reforzó la presencia de Jet en el circuito internacional de festivales, incluida una participación destacada en el Big Day Out.

Jet se disolvió en 2012 tras un tercer álbum, Shaka Rock, editado en 2009. La banda se reagrupó brevemente en 2016 y, un año después, actuó como telonera de Bruce Springsteen y la E-Street Band durante su gira por Australia. En 2023, con motivo de los 20 años de Get Born, Jet volvió a los escenarios para interpretar el disco completo en una serie de shows que incluyeron Melbourne, Adelaida, Brisbane y Sídney. Ese mismo año, en noviembre, la agrupación ingresó al ARIA Hall of Fame, donde interpretó un popurrí con Cold Hard Bitch, Look What You’ve Done y Are You Gonna Be My Girl.

Tras una gira por Italia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos en 2024, la banda regresó a suelo estadounidense en 2025 para abrir una serie de fechas a Lenny Kravitz en su gira australiana y participó en festivales de verano europeos como el NOS Alive. En 2026, Jet continúa de gira por Australia con nuevas fechas confirmadas en Europa y Estados Unidos, itinerario al que ahora se suma la presentación en Bogotá, la primera de una serie fechas que incluyen a Chile y Brasil.

El sencillo formó parte de 'Shaka Rock' publicado en 2009 - crédito Jet/YouTube

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