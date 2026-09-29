Colombia

Karina García habló sobre la “lista de precios” para ver en vivo el parto de su bebé que se filtró en redes sociales: “Vista preferencial en primera fila”

La creadora de contenido se pronunció después de que una imagen con supuestas tarifas para presenciar el nacimiento de su hijo generara comentarios entre sus seguidores

La influencer respondió a una publicación difundida en plataformas digitales, que ofrecía distintos valores para seguir de cerca el nacimiento de su tercer hijo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
La influencer respondió a una publicación difundida en plataformas digitales, que ofrecía distintos valores para seguir de cerca el nacimiento de su tercer hijo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
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Karina García desmintió una imagen que circuló en redes sociales y que la presentaba como si cobrara entradas para que sus seguidores presenciaran el nacimiento de su hijo. La creadora de contenido aseguró que el anuncio no fue publicado por ella y pidió no creer en toda la información que se difunde en plataformas digitales.

La publicación mostraba una supuesta convocatoria para asistir a un parto natural transmitido en directo. El aviso incluía la frase “Bienvenida al mundo con Karina García”, hablaba de cupos limitados y planteaba distintas tarifas de acuerdo con la ubicación desde la que, en apariencia, el público podría observar el momento.

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La imagen se propagó durante los últimos días y derivó en comentarios contra la antioqueña, que atraviesa las últimas semanas de su embarazo. Ante la repercusión, García compartió el montaje en sus historias de Instagram y rechazó cualquier vínculo con el contenido.

“Esto es totalmente falso, porfa no crean todo lo que ven, yo jamás haría algo así”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Con ese mensaje, respondió a quienes interpretaron el aviso como una iniciativa real para monetizar el nacimiento de su tercer hijo.

El contenido que llegó a redes planteaba una experiencia de acceso limitado y diferenciaba precios según el nivel de cercanía o comodidad de quienes, presuntamente, quisieran seguir el parto en vivo. Sin embargo, Karina García sostuvo que no autorizó la difusión de esa pieza ni contempla una propuesta de ese tipo.

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La imagen incluía supuestas tarifas de entre $ 1 millón y $ 25 millones para ver el parto - crédito redes sociales
La imagen incluía supuestas tarifas de entre $ 1 millón y $ 25 millones para ver el parto - crédito redes sociales

La foto que, según la modelo, es falsa, mostraba tarifas que iban desde un millón de pesos hasta los 25 millones de pesos por ver el parto. Según detalla la imagen, el precio más alto de 25 millones es para una “vista preferencial en primera fila a pocos metros de la cama de parto”, mientras que la opción de menor valor detalla que será “una visualización en vivo desde una transmisión de alta calidad desde una sala con pantalla”.

La creadora de contenido afirmó que el material fue elaborado por terceros que buscaban hacerse pasar por ella. Su reacción se produjo después de que la publicación circulara entre usuarios que cuestionaron la posibilidad de que el nacimiento de su bebé pudiera convertirse en un evento pago.

En el aviso aparecía una invitación a reservar un lugar para observar un supuesto “parto natural en vivo en directo”. La imagen presentaba la situación como una actividad con cupos reducidos, aunque no ofrecía elementos que confirmaran que tuviera relación con las cuentas oficiales de la influencer.

Karina García afirmó que nunca convertiría el nacimiento de su bebé en un evento pago - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
Karina García afirmó que nunca convertiría el nacimiento de su bebé en un evento pago - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

García eligió responder de forma directa y breve. La negativa se concentró en la autenticidad del anuncio, que ganó visibilidad mientras la vida personal de la modelo se encuentra en el centro de otras conversaciones en redes sociales.

El desmentido se conoció poco después de otra polémica que involucró a la creadora de contenido, a su pareja, el cantante Kris R, y al streamer Mr. Stiven. El origen del conflicto estuvo en una reacción del creador digital a una canción del artista, que contenía referencias a él y a María Julissa, su pareja.

En esa discusión, Mr. Stiven mencionó una versión sobre un supuesto encuentro entre García y el cantante Blessd en un hotel de Cartagena. La afirmación abrió especulaciones sobre la relación de la influencer con Kris R y sobre la paternidad del bebé que espera.

García rechazó esa versión en un pronunciamiento posterior. Dijo que sí viajó a Cartagena, aunque precisó que estuvo allí junto a sus hijos y Kris R. “Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris”, afirmó ante sus seguidores.

Durante un pronunciamiento en redes, la modelo aseguró que viajó con su familia y Kris R, negó haber coincidido con Blessd en un hotel y cuestionó las especulaciones sobre su futuro hijo - crédito @RastreandoF / X

La modelo cuestionó que una disputa entre dos hombres terminara por involucrarla a ella y a su embarazo. También pidió que se presentaran pruebas de la acusación que se difundió en redes sociales, pues sostuvo que nunca existieron elementos que respaldaran esa versión.

“No llegaron las pruebas, porque es totalmente falso, porque no existe”, manifestó la creadora de contenido. García indicó que esperaba que durante la transmisión se mostraran datos sobre el supuesto encuentro, pero aseguró que eso no ocurrió.

La influencer señaló que está acostumbrada a los comentarios y las controversias que suelen surgir alrededor de su vida pública. No obstante, explicó que el caso adquirió otra dimensión porque involucró al hijo que espera y abrió una discusión sobre su paternidad.

“Él tenía que responderle a Kris, él tenía que meterse con Kris, ¿pero por qué conmigo?”, planteó García. La creadora de contenido consideró que los señalamientos se alejaron del conflicto original entre los dos hombres y trasladaron la atención hacia aspectos de su vida íntima.

En otra publicación, la influencer compartió una reflexión sobre los cuestionamientos que recibe a causa de sus relaciones sentimentales. “¿Qué pasaría si yo fuera hombre?”, escribió, en alusión a la conversación que surgió tras el inicio de la controversia.

Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La modelo afirmó que estudia acciones legales si continúan las acusaciones sin sustento - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

García también anticipó que evalúa acudir a la justicia si continúan las acusaciones sin respaldo. “Obviamente voy a tomar acciones legales”, afirmó. Además, pidió que se identificara de forma pública a la persona que, supuestamente, podía comprobar que ella estuvo con otra persona durante su estadía en Cartagena.

Por ahora, Karina García negó que vaya a cobrar por mostrar el parto de su hijo y también rechazó las versiones sobre un encuentro con Blessd en Cartagena. La creadora de contenido insistió en que las dos situaciones se originaron en publicaciones ajenas a ella y pidió a sus seguidores verificar la información antes de difundirla.

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