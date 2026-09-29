Once Caldas daría la sorpresa en el fútbol colombiano con su nuevo técnico: este sería el reemplazo de Hernán Darío Herrera

Once Caldas se encuentra en la búsqueda de un entrenador para afrontar lo que queda del segundo semestre de 2026 y salvar la campaña dejada por Hernán Darío Herrera - crédito Colprensa

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Once Caldas fue uno de los tantos equipos en el fútbol colombiano que decidió cambiar de entrenador a mitad del segundo semestre de 2026, luego del anuncio de la desvinculación de Hernán Darío Herrera, después de tres años de un proceso que revivió a la escuadra en el país.

Los blancos ya tendrían listo al reemplazo del “Arriero” para la Liga BetPlay, pues es alguien que conoce la actualidad del campeonato, con experiencia y salió campeón en una ocasión, aunque en su último club no logró el mejor rendimiento y fue despedido después de pocos partidos.

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Cabe recordar que Once Caldas también disputa la Copa Colombia 2026, una de sus dos oportunidades para asegurar cupo a un torneo internacional, sea por el título en ese certamen o en la tabla de la reclasificación, ya que eso mantiene al club con prestigio internacional y generando más recursos.

¿Quién dirigiría al Once Caldas?

Los manizaleños empezaron a sentir el temor de quedar eliminados de los cuadrangulares del campeonato colombiano, teniendo en cuenta que la caída 3-1 contra Bucaramanga prendió las alarmas en la tabla de posiciones y eso provocó que el “Arriero” se fuera, pese al cariño de algunos aficionados y directivos.

El programa El Corrillo de Mao informó que Hernán Torres es uno de los candidatos fuertes para dirigir a Once Caldas, aunque dependerá de los dirigentes si se inclinan por el tolimense o mirarán en el exterior a algún timonel que le dé un toque nuevo al fútbol colombiano, como se vio en los últimos años.

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Hernán Torres volvería a la Liga BetPlay porque es candidato a dirigir Once Caldas - crédito @elcorrillodemao/X

Según el medio, el tolimense tomó fuerza entre la directiva para su análisis, dado su paso por escuadras grandes y, en su momento, con crisis de resultados como Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Deportes Tolima y Águilas Doradas.

Sin embargo, en su segundo ciclo con los azules, fue despedido por malos resultados, al punto de que solo dirigió los primeros tres encuentros de 2026 porque los perdió todos y la presión de la afición empujó a esa decisión, que desató mucha polémica por el poco tiempo de trabajo.

Hernán Torres dirigió a Millonarios entre agosto de 2025 y enero de 2026 - crédito Colprensa

Mientras tanto, Carlos “Panelo” Valencia quedó a cargo de Once Caldas hasta que se anuncie al nuevo timonel en los próximos días, pues se le necesita para buscar la clasificación a cuadrangulares y afrontar la Copa Colombia, los únicos objetivos en lo que resta de la temporada.

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La despedida del “Arriero”

Por medio de una carta, el técnico Hernán Darío Herrera se despidió de los aficionados de Once Caldas, a quienes les dedicó un emotivo mensaje por su apoyo en los últimos tres años: “Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a esta maravillosa tierra que me acogió con los brazos abiertos, y a todos los que hacen parte de esta gran familia del fútbol. Gracias por su calidez, su civismo y por enseñarme lo que significa llevar el Blanco Blanco en el corazón”.

“Es una ciudad que se lleva para siempre en la memoria. Mi gratitud eterna a la institución, a sus directivos, jugadores y personal administrativo por la oportunidad de trabajar por estos colores y por el profesionalismo con el que siempre me rodearon. Les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de sus retos futuros; que sigan los triunfos y las alegrías para este histórico club”, agregó.

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Hernán Darío Herrera agradeció a Manizales, al Once Caldas, a los medios de comunicación y a los hinchas tras su salida del club. - crédito @ArrieroHerrera/X

Herrera también se refirió a los medios locales y nacionales que cubrieron al Blanco Blanco de Manizales: “Gracias por su labor informativa, por el respeto con el que siempre trataron nuestro trabajo y por mantener viva la pasión del fútbol en cada rincón del país”.

“A los hinchas y aficionados, ustedes son el alma de este deporte. Gracias por su aliento incondicional, por vivir el fútbol con respeto, paz y admiración, demostrando que la fiesta de la tribuna es el motor que impulsa a los equipos. Me voy con el orgullo de haber dado lo mejor y con la certeza de que el respeto y la pasión por el juego siempre prevalecerán. Con todo mi afecto y gratitud”, finalizó.

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