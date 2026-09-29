Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Karol G logra un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos con su gira Viajando por el mundo - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

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Viajando por el mundo Tropitour es la quinta gira de Karol G y comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago. El espectáculo fue diseñado para estadios y forma parte de una ruta internacional que incluye fechas en Estados Unidos, América Latina y Europa, con presentaciones programadas hasta 2027.

A un par de meses de iniciar la gira, Karol G alcanzó el récord de la gira con mayor recaudación de una artista latina femenina en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con los datos difundidos por Touring Data sobre su actual serie de conciertos, Viajando por el mundo, Tropitour.

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La cantante colombiana acumuló USD 160 millones en ingresos durante sus primeras 17 presentaciones en territorio estadounidense. La cifra supera el registro que había establecido la propia artista con su anterior tour, Mañana será bonito, que reunió USD 138 millones en 15 conciertos en el país.

Touring Data es una cuenta especializada en el seguimiento de cifras de la industria de los conciertos. Sus reportes se construyen a partir de datos de taquilla publicados en sistemas como Billboard Boxscore y otros registros de recaudación, asistencia y venta de entradas de espectáculos en vivo.

La gira de Karol G tiene previsto cerrar su tramo por Estados Unidos con 21 fechas. Según las proyecciones difundidas por el sitio de seguimiento, el total de ingresos podría superar los USD 200 millones al terminar esa etapa, una marca que ampliaría la distancia frente al anterior récord de la cantante.

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Entre los conciertos que ya aportaron a la recaudación figura el paso por el MetLife Stadium, en East Rutherford, donde reunió a 103.705 espectadores en dos funciones con localidades agotadas. Esas presentaciones dejaron USD 25.349.658, según las cifras compartidas por Touring Data.

Uno de los dos shows en ese estadio también estableció un registro individual. La presentación del 18 de septiembre reunió a 53.283 asistentes y generó USD 12,906 millones, un monto que fue señalado como el concierto de mayor recaudación de una artista latina femenina en la historia.

El recorrido de Viajando por el mundo Tropitour también incluyó dos fechas en el Sun Bowl de El Paso, con 75.946 boletos vendidos y USD 13.379.411 en ingresos. En el Alamodome de San Antonio, la artista convocó a 49.175 personas, para una taquilla de USD 9.271.793.

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Otra de las paradas registradas fue el Gillette Stadium de Foxborough. Allí, Karol G actuó ante 36.203 espectadores y la recaudación alcanzó USD 5.687.061. Los datos muestran la dimensión de una gira concebida para estadios, con funciones que reúnen a decenas de miles de asistentes en cada ciudad.

El nuevo hito llega después del alcance de Mañana será bonito Tour, una serie de conciertos que ya había situado a la colombiana entre las artistas latinas con mayor capacidad de convocatoria en Estados Unidos. Aquella gira había fijado el récord con USD 138 millones en 15 fechas, una cifra que ahora quedó atrás con los primeros 17 espectáculos de su nueva etapa.

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Además de la recaudación, la gira actual mantiene una asistencia elevada en los recintos programados. Las cuatro paradas informadas por Touring Data en East Rutherford, El Paso, San Antonio y Foxborough suman más de 265 mil entradas vendidas.

La gira comenzó el 24 de julio en Chicago y contempla fechas en Estados Unidos antes de continuar por otros mercados de América Latina y Europa. La cantante tiene programadas tres presentaciones en el estadio El Campín de Bogotá, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.