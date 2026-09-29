Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Yina Calderón fue confirmada en 'Juego de Villanos' de Telemundo - crédito @yinacalderontv / Instagram

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Yina Calderón fue confirmada como una de las primeras participantes de Juego de Villanos, el nuevo reality de Telemundo que reunirá a 18 figuras de la televisión y las redes sociales en una competencia por USD 200.000.

El proyecto ya había generado conversación en redes sociales antes de la confirmación oficial, luego de que se filtraran algunas imágenes relacionadas con la producción. Las publicaciones despertaron dudas sobre el formato, los posibles participantes y la dinámica que tendría el programa, por lo que varios seguidores de los realities comenzaron a seguir las novedades sobre su estreno.

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La creadora de contenido colombiana reaccionó al anuncio con un mensaje dirigido a sus seguidores: “¡No están listos para tanta víbora junta! Pero ojo, AQUÍ GANO YO”.

La creadora de contenido aseguró que llegará al reality con la intención de ganar - crédito @telemundo @yinacalderontv/ Instagram

El programa, conducido por el mexicano Facundo, se estrenará el martes 20 de octubre a las 7:00 p.m. hora del este de Estados Unidos. La señal informó que la competencia pondrá a prueba la capacidad de los participantes para establecer alianzas, negociar, afrontar desafíos y superar eliminaciones hasta llegar a la final.

La meta será obtener el título de “Emperador Villano” y quedarse con el premio económico. La producción se emitirá de lunes a viernes y los domingos por Telemundo, además de la aplicación de la cadena. El contenido estará disponible al día siguiente en Peacock; para Hispanoamérica, se transmitirá por Telemundo Internacional y llegará después a Universal+.

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El formato corresponde a una adaptación de House of Villains, producción que reúne a personalidades asociadas con conflictos, rivalidades y participaciones polémicas en realities. La cadena anunció por ahora a nueve de los 18 concursantes, por lo que aún falta la confirmación de la otra mitad del elenco.

Los participantes competirán por USD 200.000 y el título de “Emperador Villano” - crédito @telemundorealities/ Instagram

Yina Calderón llegará al proyecto después de su paso como panelista de la sexta temporada de La casa de los famosos Colombia. Su presencia en el reality de Telemundo supone una nueva experiencia internacional para la empresaria, que ha construido parte de su exposición pública a partir de sus opiniones directas, sus enfrentamientos con otras figuras y su actividad en redes sociales.

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La colombiana fue presentada por la cadena como una participante frontal y sin filtros. Calderón respondió a la confirmación con un mensaje que anticipó una postura competitiva dentro del programa. “¡No están listos para tanta víbora junta! Pero ojo, AQUÍ GANO YO”, escribió luego de que su nombre apareciera entre los primeros integrantes revelados, siendo rápidamente una de las favoritas.

Junto a la creadora de contenido estará Alicia Machado, actriz, empresaria y ex Miss Universo venezolana. Machado tiene una trayectoria previa en competencias televisivas y ganó la primera temporada de La casa de los famosos, también de Telemundo. La cadena destacó su experiencia en este tipo de formatos y la describió como una participante competitiva.

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Alicia Machado llegará al reality después de ganar 'La casa de los famosos' - crédito @telemundorealities/ Instagram

Otro de los nombres confirmados es el italiano Luca Onestini, quien ocupó el segundo lugar en La casa de los famosos All-Stars. Onestini también participó en otras producciones de telerrealidad y ha protagonizado discusiones públicas relacionadas con sus relaciones personales y sus intervenciones en pantalla.

La lista inicial incluye a la actriz mexicana Arleth Terán y al actor Plutarco Haza, ambos con trayectoria en producciones televisivas. También figuran Nahomi Mejía, David Ponce, Awilda Herrera y Miguelito, quienes completan la primera tanda de participantes anunciada por la producción.

De acuerdo con la información divulgada por Telemundo, los concursantes deberán utilizar sus capacidades para leer a sus rivales y sostener acuerdos que les permitan avanzar. El desarrollo de la competencia contemplará pruebas y eliminaciones, elementos que definirán la permanencia de cada figura en la casa.

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Yina Calderón fue confirmada entre las primeras participantes de 'Juego de Villanos' - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Los nueve nombres anunciados hasta ahora son Yina Calderón, Alicia Machado, Luca Onestini, Arleth Terán, Plutarco Haza, Nahomi Mejía, David Ponce, Awilda Herrera y Miguelito. Telemundo no ha revelado las identidades de los otros nueve concursantes que integrarán el grupo definitivo.

Con el anuncio del elenco inicial, Telemundo comenzó la promoción de Juego de Villanos, que tendrá su primera emisión en octubre. El reality definirá a un único “Emperador Villano”, quien recibirá USD 200.000 al final de la competencia.