Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo atrasado por la fecha 14 de la Liga BetPlay entre Independiente Medellín y Millonarios.
El juego se disputará el 29 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:05 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR estará el santandereano Ricardo García.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de lo que ocurra en la previa, y durante los 90 minutos de partido en Medellín.
El fútbol colombiano volvió a tener una etapa de figuras en varios equipos de la Liga BetPlay, luego de que, para el segundo semestre de 2026, llegaran hombres del nivel de Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Juan Guillermo Cuadrado y la novedad de James Rodríguez.
Juan Guillermo Cuadrado podría disputar sus primeros minutos con Millonarios el martes 29 de septiembre del 2026, cuando el conjunto Embajador visite a Independiente Medellín en un partido aplazado de la fecha cuatro de la Liga BetPlay-II.
Juan Guillermo Cuadrado y su retorno al Atanasio Girardot, casa que lo dio a conocer
El 26 de septiembre de 2026, el “Poderoso de la Montaña”, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea sufrió una dura derrota ante el Junior de Barranquilla por 2-0 en el estadio Romelio Martínez.
Con los goles de Teófilo Gutiérrez al minuto 73 de tiro penal, y el autogol del defensor Hayen Palacios al 79, el equipo de Sebastián Viera volvió a sumar un triunfo clave de cara a la carrera contra el tiempo para clasificar a las finales de la Liga BetPlay.
En cambio por el lado del cuadro “Embajador”, el 24 de septiembre de 2026, empató en el superclásico de Colombia ante Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot a un gol.
Los bogotanos se fueron con la ventaja en el marcador gracias a la anotación del delantero Julián Angulo al minuto 39, pero el defensor Andrés Reyes empató al 45+3 de partido para el “Verdolaga”.
En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de febrero de 2026 cuando en el estadio El Campín empataron sin goles, en un juego que se tuvo que jugar en dos días debido a la lluvia que azotó a Bogotá en ese momento, obligando a aplazar el partido.