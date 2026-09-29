Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

El 19 de septiembre de 2026, el "Panita" fue presentado con la camiseta de Millonarios en el estadio El Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo atrasado por la fecha 14 de la Liga BetPlay entre Independiente Medellín y Millonarios.

El juego se disputará el 29 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:05 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR estará el santandereano Ricardo García.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de lo que ocurra en la previa, y durante los 90 minutos de partido en Medellín.