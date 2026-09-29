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Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresará al estadio Atanasio Girardot de Medellín, lugar donde lo vio nacer justamente en el equipo al cual enfrentará en la capital antioqueña

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
El 19 de septiembre de 2026, el "Panita" fue presentado con la camiseta de Millonarios en el estadio El Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo atrasado por la fecha 14 de la Liga BetPlay entre Independiente Medellín y Millonarios.

El juego se disputará el 29 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:05 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será el vallecaucano Carlos Betancur, y en el VAR estará el santandereano Ricardo García.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de lo que ocurra en la previa, y durante los 90 minutos de partido en Medellín.

12:16 hsHoy

Jugadores referentes en el fútbol colombiano: cómo aprovechar su experiencia y talento en la parte deportiva y de mercadeo

Infobae Colombia consultó con distintos expertos para saber de qué manera se pueden utilizar a futbolistas de la talla de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado para el crecimiento del campeonato en distintos detalles

Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero llegaron como estrellas a Millonarios, Atlético Nacional y el Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero llegaron como estrellas a Millonarios, Atlético Nacional y el Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fútbol colombiano volvió a tener una etapa de figuras en varios equipos de la Liga BetPlay, luego de que, para el segundo semestre de 2026, llegaran hombres del nivel de Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Juan Guillermo Cuadrado y la novedad de James Rodríguez.

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11:52 hsHoy

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

El volante colombiano recibió su primera convocatoria oficial de Alberto Gamero, director técnico del club, y podría salir a la cancha en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC
Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC

Juan Guillermo Cuadrado podría disputar sus primeros minutos con Millonarios el martes 29 de septiembre del 2026, cuando el conjunto Embajador visite a Independiente Medellín en un partido aplazado de la fecha cuatro de la Liga BetPlay-II.

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11:47 hsHoy

Juan Guillermo Cuadrado y su retorno al Atanasio Girardot, casa que lo dio a conocer

El "Panita" se reencontrará con uno de sus antiguos compañeros de la selección Colombia: el volante Juan Fernando Quintero-crédito David Jaramillo-Lina Gasca/Colprensa
El "Panita" se reencontrará con uno de sus antiguos compañeros de la selección Colombia: el volante Juan Fernando Quintero-crédito David Jaramillo-Lina Gasca/Colprensa

El 26 de septiembre de 2026, el “Poderoso de la Montaña”, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea sufrió una dura derrota ante el Junior de Barranquilla por 2-0 en el estadio Romelio Martínez.

Con los goles de Teófilo Gutiérrez al minuto 73 de tiro penal, y el autogol del defensor Hayen Palacios al 79, el equipo de Sebastián Viera volvió a sumar un triunfo clave de cara a la carrera contra el tiempo para clasificar a las finales de la Liga BetPlay.

En cambio por el lado del cuadro “Embajador”, el 24 de septiembre de 2026, empató en el superclásico de Colombia ante Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot a un gol.

Los bogotanos se fueron con la ventaja en el marcador gracias a la anotación del delantero Julián Angulo al minuto 39, pero el defensor Andrés Reyes empató al 45+3 de partido para el “Verdolaga”.

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 2 de febrero de 2026 cuando en el estadio El Campín empataron sin goles, en un juego que se tuvo que jugar en dos días debido a la lluvia que azotó a Bogotá en ese momento, obligando a aplazar el partido.

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