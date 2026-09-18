Nueva regla para la telemedicina en Colombia: la IA podrá apoyar a los médicos, pero no decidir por ellos

La inteligencia artificial podrá ser utilizada como herramienta de apoyo en los servicios de telemedicina -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La inteligencia artificial (IA) podrá acompañar algunos procesos de atención médica a distancia en Colombia, pero su incorporación tendrá un límite claro: las decisiones clínicas seguirán bajo responsabilidad de los profesionales de la salud. Esa es una de las principales condiciones establecidas por el Ministerio de Salud en la Resolución 1644 de 2026, que actualizó las reglas para la telesalud y la telemedicina.

La norma, expedida el 31 de julio, permite utilizar plataformas de IA como herramientas de apoyo tecnológico durante la prestación de servicios de salud. El cambio abre espacio para que estas tecnologías se usen en determinadas actividades, aunque sin desplazar el criterio médico, la autonomía del talento humano ni el vínculo entre pacientes y profesionales.

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La nueva regulación establece requisitos para el manejo de la información de los pacientes -crédito Dado Ruvic/REUTERS

En otras palabras, la tecnología podrá servir como respaldo para el personal sanitario, pero no asumirá por sí misma la responsabilidad de definir qué atención necesita una persona. La regulación establece que el uso de estas herramientas debe contar con supervisión humana, una condición que busca mantener las decisiones clínicas bajo control profesional.

El nuevo escenario también obliga a las instituciones que prestan servicios de telemedicina a revisar la manera en que administran la información clínica. Para que los sistemas tecnológicos funcionen de forma adecuada, deberán contar con datos confiables, disponibles y protegidos, además de mecanismos que permitan compartir la información entre distintas plataformas. Uno de los puntos centrales está en la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica. Los prestadores de servicios de telemedicina deben garantizar que sus sistemas puedan intercambiar la información necesaria para la atención, sin descuidar la seguridad y la protección de los datos personales de los pacientes.

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Este requisito adquiere especial importancia cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial. Estas herramientas pueden procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones, pero los resultados que generan dependen de los datos que reciben. Si la información es incompleta, desactualizada o presenta inconsistencias, su utilidad como apoyo para los profesionales puede verse afectada.

Los profesionales de la salud conservarán la responsabilidad sobre las decisiones clínicas - crédito Colprensa

Por eso, la implementación de IA en el sector salud plantea un desafío que va más allá de instalar plataformas o incorporar nuevas aplicaciones. Las instituciones tendrán que fortalecer sus sistemas de información para organizar, intercambiar y proteger los datos clínicos que alimentan estas tecnologías.

La resolución también establece otras reglas para la atención a distancia. La nueva regulación diferencia entre actividades de telesalud, como la teleorientación, el teleapoyo y la teleeducación, y los servicios de telemedicina que requieren habilitación. Además, define categorías como teleconsulta, telemonitoreo, teleconcepto y telexperticia, con condiciones específicas para su funcionamiento.

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El Ministerio de Salud señaló que la actualización busca adaptar la prestación de servicios a distancia a las condiciones tecnológicas actuales y facilitar el acceso en diferentes territorios. La norma incorpora, además, disposiciones para comunidades rurales, dispersas o de difícil acceso, con condiciones técnicas y de conectividad ajustadas a sus características.

La interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica hace parte de las nuevas condiciones para los prestadores de telemedicina - crédito Colprensa/El Colombiano

Dentro de las nuevas reglas también aparecen disposiciones sobre consentimiento informado, acompañamiento a personas con discapacidad y asentimiento informado para niñas, niños y adolescentes. La formulación de medicamentos mediante telemedicina queda igualmente sujeta a condiciones específicas y a mecanismos de firma con validez jurídica.

Con este cambio, la inteligencia artificial entra de manera regulada a un escenario en el que ya existen herramientas para prestar servicios de salud a distancia. Sin embargo, su utilización estará ligada a la capacidad de las instituciones para garantizar información adecuada y sistemas seguros.

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El reto para los prestadores será combinar esas herramientas con procesos que mantengan la responsabilidad profesional y la protección de los pacientes. Además, la resolución deroga la normativa de 2019 y establece nuevas condiciones para el desarrollo de actividades de telesalud y la prestación de servicios de telemedicina en el sistema de salud colombiano.