Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

La Divaza y Andrea Valdiri se enfrentarán en Stream Fighters 5: ¿qué se sabe del creador venezolano? - crédito @ladivaza @valdirifitness/ Instagram

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La quinta edición de Stream Fighters tendrá uno de sus cruces más comentados con el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y La Divaza, creador de contenido venezolano que se hizo conocido en YouTube por sus videos de humor, comentarios sobre cultura pop y referencias a la situación política de su país.

La velada de boxeo, organizada por Westcol, está prevista para el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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Detrás del nombre de La Divaza está Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nacido el 18 de junio de 1998 en Maracay, estado Aragua, Venezuela. A sus 28 años, cuenta con una carrera de más de una década en plataformas digitales y se consolidó como una de las figuras con mayor alcance dentro de la comunidad hispanohablante de internet.

Su trayectoria comenzó en 2012, cuando abrió su canal de YouTube. En una primera etapa, publicó videos en los que hablaba sobre Venezuela y cuestionaba la situación del país. Con el paso del tiempo, su contenido se amplió hacia los videoblogs, los retos, los comentarios de actualidad, la comedia, los videojuegos y las coberturas de premiaciones de la industria musical y del entretenimiento.

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Pedro Luis Joao Figueira Álvarez es el nombre real del creador venezolano conocido como La Divaza - crédito La Divaza / Instagram

La Divaza desarrolló un personaje marcado por el humor, la sátira y una estética asociada a la comunidad Lgbtq+. Antes de alcanzar notoriedad en YouTube, publicó videos vinculados con Habbo, una plataforma de interacción virtual. En ese espacio surgió el apodo que más tarde se convertiría en su identidad pública.

El creador de contenido acumuló una audiencia de más de 10 millones de suscriptores en YouTube y supera los 15 millones de seguidores en TikTok, de acuerdo con datos de plataformas especializadas. Su presencia digital le permitió llevar su trabajo a la televisión, los premios musicales, los formatos de telerrealidad y la música.

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En 2018, condujo los MTV MIAW junto a la cantante chilena Mon Laferte. Ese mismo año recibió reconocimientos en esa ceremonia, entre ellos los premios a Ícono del Año y Roast del Año. Más adelante, en noviembre de 2019, presentó su primer sencillo, Cachete al suelo, bajo el sello Warner Music México. Posteriormente publicó temas como D.I.V.A. y La noche.

El venezolano participó en realities como La venganza de los ex VIP y La casa de los famosos 4 - Crédito (Captura: LCDLF)

Su actividad fuera de YouTube incluyó participaciones en producciones de telerrealidad. Formó parte de La venganza de los ex VIP y, en 2024, ingresó a La casa de los famosos 4, de Telemundo. También comparte contenidos y un pódcast con su amigo José Gregorio Santos Terrasi, conocido en internet como La José.

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La Divaza vivió durante varios años en México y obtuvo la ciudadanía de ese país. Su figura alcanzó mayor visibilidad entre el público latinoamericano por su presencia constante en plataformas digitales y por abordar asuntos vinculados con la comunidad LGBT+, el entretenimiento y su experiencia como migrante venezolano.

El creador de contenido también ha ganado reconocimiento por su participación en programas como La casa de los famosos de Telemundo, donde mantuvo una amistad cercana con la colombiana Ariadna Gutierrez. La Divaza también ha pasado por las cámaras de programas como Top Chef y La venganza de los ex VIP.

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En Stream Fighters 5, tendrá enfrente a Andrea Valdiri, bailarina, empresaria y creadora de contenido barranquillera. El anuncio llamó la atención debido a que será un combate entre un hombre y una mujer, una modalidad que no había ocupado ese lugar en las ediciones previas del evento.

El creador de contenido compartió pantalla con Ariadna Gutiérrez en La casa de los famosos de Telemundo - crédito La Divaza / Instagram

La organización confirmó la pelea durante la presentación de la cartelera, que incluye diez combates entre artistas y figuras de las redes sociales. Westcol y Blessd encabezarán la programación, mientras que también se anunciaron los duelos entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro, Sebastucho y Leandro, así como Samantha Correa y Cami Pulgarín.

Valdiri ya conoce el formato de Stream Fighters. En la edición anterior iba a enfrentar a Yina Calderón, pero el combate concluyó pocos segundos después de iniciar, tras el abandono de la DJ. Para la creadora barranquillera, la pelea con La Divaza implicará un nuevo reto dentro de una velada que reúne espectáculo, música y boxeo de exhibición.

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Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram

Hasta ahora no se han divulgado detalles técnicos sobre las reglas específicas del enfrentamiento, como el peso acordado, el número de asaltos o las condiciones de protección. La participación de La Divaza marca su ingreso a este tipo de combates públicos, mientras que el anuncio del cruce ya generó reacciones entre los seguidores de ambos creadores.