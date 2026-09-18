Video | Jhon Lucumí hizo su primer aporte a gol con la Juventus de Italia: asistencia para la goleada en Europa League 2026

El defensor central de 28 años, Jhon Lucumi, puso el pase gol para la quinta anotación de Juventus ante NEC. Primera asistencia en Europa League y primer pase gol con la camiseta de Juventus - crédito ESPN

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El colombiano Jhon Lucumí registró su primera asistencia con Juventus en la victoria 5-0 ante NEC Nijmegen, este jueves 17 de septiembre, por la primera fecha de la fase liga de la Europa League 2026-27. El defensor fue titular en el Allianz Stadium de Turín y habilitó al francés Randal Kolo Muani para el último gol de la noche.

El pase llegó a los 82 minutos. Lucumí recibió la pelota en campo propio y envió un balón largo hacia el sector central, a espaldas de la defensa neerlandesa. Kolo Muani controló la acción ante la salida del arquero Nikolas Polster, lo eludió y definió con el arco vacío para establecer el resultado definitivo.

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La jugada significó el primer aporte directo de gol de Jhon Lucumí desde su llegada al club de Turín. El colombiano integró la línea defensiva junto a Pierre Kalulu, Federico Gatti y Zeki Çelik, en el esquema dispuesto por el entrenador Luciano Spalletti.

Jhon Lucumi hizo su primer aporte a gol con una asistencia en la Juventus. Llegó al equipo italiano en el mercado de pases de mitad de año del 2026 - crédito Claudia Greco/Reuters

Juventus resolvió el partido con tres goles antes del descanso

Juventus abrió el marcador a los nueve minutos mediante el argentino Nico González. El atacante aprovechó un balón largo del arquero Kamil Grabara y una salida fallida de Polster para definir el 1-0.

El segundo tanto llegó a los 24 minutos. Kerim Alajbegović recibió un pase de Weston McKennie en el borde del área y remató para ampliar la diferencia. A los 35, Nick Woltemade convirtió de penal el 3-0, luego de una infracción sobre González dentro del área.

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La formación italiana sostuvo la ventaja durante el segundo tiempo y añadió dos goles en el tramo final. Kolo Muani, que ingresó a los 71 minutos en reemplazo de Alajbegović, asistió a Çelik para el 4-0 a los 75. Siete minutos después, el delantero francés marcó tras la habilitación de Lucumí.

El encuentro terminó con cinco goleadores diferentes para Juventus: González, Alajbegović, Woltemade, Çelik y Kolo Muani. El club italiano sumó sus primeros tres puntos en la fase liga, que reúne a 36 equipos y se disputa con una clasificación única. La diferencia de gol de +5 dejó a Juventus en el primer puesto tras la jornada inaugural.

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Jhon Lucumí acumula cuatro partidos y 300 minutos desde su llegada a la Juventus de Italia en agosto de 2026 - crédito Claudia Greco/Reuters

Lucumí disputó todo el partido ante NEC Nijmegen

El zaguero colombiano completó los 90 minutos ante NEC Nijmegen, club de la ciudad neerlandesa de Nimega. Además de la asistencia, participó en la circulación desde el fondo y formó parte de una defensa que no recibió goles.

Según el registro de Sofascore, los números del partido indican que Lucumí acertó 70 de 74 pases. La asistencia a Kolo Muani fue su única ocasión creada en el encuentro. Juventus utilizó una estructura con tres defensores centrales y dos carrileros, con Çelik por la derecha y Weston McKennie con mayor presencia por el costado izquierdo antes de su sustitución.

La goleada llegó después de la derrota 3-2 que Juventus había sufrido frente a Sassuolo por la Serie A. Con cuatro fechas disputadas en la liga italiana, el conjunto de Turín suma siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una caída.

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Jhon Lucumí hace parte de la convocatoria de la selección Colombia para los partidos de finales de septiembre e inicios de octubre - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La participación europea de Lucumí se dio el mismo día en que fue incluido en la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos internacionales ante México, Paraguay y Perú. El director técnico Néstor Lorenzo citó a 26 futbolistas para una concentración que se extenderá entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.

El seleccionado colombiano enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey, y a Perú el 6 del mismo mes en Miami. Lucumí integra una nómina de ocho defensores, junto con Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Édier Ocampo, Kevin Andrade, Royer Caicedo y Samuel Velásquez.

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