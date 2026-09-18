Así cayó alias Julián, presunto cabecilla del Clan del Golfo en los Montes de María: era encargado de controlar más de 60 hombres en armas

La detención del presunto cabecilla del Clan del Golfo se realizó en el corregimiento de Verruguitas, durante un allanamiento con apoyo del Gaula Militar y la Policía, informó la Fuerza Naval del Caribe - crédito Armada de Colombia

Guardar

La Armada Nacional capturó a alias Julián o “Pato”, señalado como cabecilla armado de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en zonas rurales de Bolívar y Sucre. El procedimiento se realizó en el corregimiento de Verruguitas, en El Carmen de Bolívar.

Las autoridades identificaron al detenido como un presunto integrante de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Según el comunicado de la Fuerza Naval del Caribe, el hombre figuraba en el cartel de los más buscados de los departamentos de Bolívar y Sucre y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado.

PUBLICIDAD

La operación, divulgada el 17 de septiembre, contó con la participación del Gaula Militar Bolívar, los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y No. 14, además de unidades de la Policía Nacional. Durante el allanamiento, las tropas incautaron un arma de fuego y capturaron a otra persona, cuya identidad y presunta relación con la organización no fueron precisadas.

La captura de alias Julián se realizó en Verruguitas, corregimiento de El Carmen de Bolívar, durante un allanamiento y registro - crédito Armada de Colombia

La captura ocurrió en Verruguitas, una zona rural de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la Armada, la diligencia incluyó un allanamiento y registro que permitió ubicar al señalado cabecilla.

El coronel de Infantería de Marina Harlinzon Quiroga Polanía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, aseguró que el procedimiento apuntó a reducir los riesgos de seguridad en municipios de los Montes de María.

PUBLICIDAD

“Este sujeto hacía parte de la organización armada del Clan del Golfo con aproximadamente 60 hombres en armas”, afirmó Quiroga Polanía. El oficial sostuvo que la detención busca mitigar la presión de esa estructura sobre los municipios de Colosó, Chalán y El Carmen de Bolívar.

Con base en la investigación citada por la Armada, alias Julián habría tenido a su cargo el componente armado de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Las autoridades sostienen que dirigía una comisión que se hacía llamar “Atlas Comando Julián”.

La Armada atribuye a alias Julián extorsión, constreñimiento, amenazas en redes sociales y presión contra habitantes, ganaderos y comerciantes de los Montes de María - crédito Armada de Colombia

El comunicado señala que el hombre ejercía influencia en áreas rurales de los municipios de Colosó y San Onofre, en Sucre, y de El Carmen de Bolívar, en Bolívar. En esas zonas, la organización habría dirigido actividades de extorsión y constreñimiento contra habitantes, ganaderos y comerciantes.

PUBLICIDAD

La Armada atribuye al detenido acciones de intimidación contra la población civil. También indicó que mantenía actividad en redes sociales, desde donde, según la institución, difundía amenazas contra comunidades y víctimas de las actividades ilegales que se le atribuyen.

Las autoridades lo vinculan con hechos ocurridos desde 2019, entre ellos homicidios selectivos, cobros extorsivos y presiones contra residentes de los Montes de María. Asimismo, la investigación lo relaciona con actividades de microtráfico y con la instrucción de integrantes de la estructura criminal.

La detención apunta a afectar el control criminal en Bolívar y Sucre

Para la Fuerza Naval del Caribe, la detención afecta la capacidad de mando de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes en los Montes de María. La institución considera que la salida de alias “Julián” del escenario criminal puede limitar la coordinación de acciones armadas y extorsivas atribuidas a ese grupo.

PUBLICIDAD

Alias Julián figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y Sucre y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado - crédito Armada de Colombia

La zona de influencia señalada por las autoridades abarca municipios de Bolívar y Sucre. El comunicado destaca que los principales afectados por las presuntas exigencias económicas y amenazas eran ganaderos, comerciantes y habitantes de sectores rurales.

El coronel Quiroga Polanía agregó que las operaciones militares continuarán con el objetivo de reforzar la seguridad en esa región. La autoridad militar informó que el detenido, el arma de fuego y la segunda persona capturada quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

“La Armada Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y tranquilidad del Caribe colombiano, manteniendo operaciones ofensivas y sostenidas en la región, con el fin de neutralizar a los grupos criminales que delinquen en esta zona del país”, concluyó la institución.

PUBLICIDAD