Así quedó la tabla de medallería de los Juegos Suramericanos 2026 tras la quinta jornada: las nuevas conquistas de Colombia

Mateo Carmona y Nicol Foronda ganaron las pruebas de BMX Racing y le dieron a Colombia dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputados en Rafaela - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia llegó a 30 medallas de oro y se mantuvo en el tercer puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al término de la quinta jornada, disputada el jueves 17 de septiembre. La delegación sumó cuatro títulos, una plata y dos bronces, para un acumulado de 73 preseas.

El equipo colombiano mantuvo el tercer lugar detrás de Brasil, que lidera con 117 medallas, y de Argentina, anfitriona de la competencia, que suma 101. La distancia con los dos primeros continúa, aunque Colombia consolidó su posición frente a Chile y Venezuela, sus perseguidores inmediatos.

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La delegación nacional comenzó el día con 26 oros, 23 platas y 17 bronces. Al cierre de la programación, el registro quedó en 30 oros, 24 platas y 19 bronces, producto de los títulos en BMX racing, bolos y levantamiento de pesas.

Colombia se coronó campeona de la competencia de clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano

Nicole Foronda y Mateo Carmona le dieron a Colombia los dos oros del BMX racing

El BMX racing aportó dos de las nuevas medallas doradas. En la rama femenina, Nicole Foronda ganó las tres series de la final y aseguró el primer puesto con autoridad en la pista de Rafaela.

Foronda registró tiempos de 36,487, 36,633 y 37,383 segundos en las tres mangas decisivas. La ecuatoriana Domenica Mora obtuvo la plata, mientras que la brasileña Paola Reis completó el podio con el bronce.

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En la competencia masculina, Mateo Carmona se impuso con un tiempo de 31,804 segundos. El colombiano superó por 0,120 segundos al argentino Gonzalo Molina, que finalizó segundo. El venezolano Jholman Sivira ocupó el tercer lugar.

Los resultados confirmaron el dominio colombiano en la disciplina, después de una jornada en la que sus representantes lograron los dos títulos disponibles en BMX racing. Diego Arboleda también participó en la final masculina, que reunió a ocho corredores.

La natación ha dado 14 medallas entre plata y bronce en los Juegos Suramericanos - crédito Comité Olímpico Colombiano

Juliana Franco y María José Rodríguez ganaron el primer oro colombiano en bolos

La tercera conquista dorada llegó en bolos. La pareja integrada por Juliana Franco y María José Rodríguez ganó la competencia de dobles femenino, con una diferencia amplia frente a sus rivales.

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Colombia encabezó el podio, seguido por Aruba, que obtuvo la plata, y Venezuela, que se quedó con el bronce. El resultado representó la primera medalla de oro colombiana en esta disciplina durante los Juegos Suramericanos.

El cuarto título de la fecha fue para Rafael Cerró, que se impuso en levantamiento de pesas. Tras la competencia, explicó que la estrategia trazada con su entrenador consistía en asegurar el oro por el total. El deportista reconoció que anuló uno de sus intentos por una ejecución en la que le faltó empuje. Señaló, además, que aún tiene compromisos en su calendario deportivo, entre ellos un campeonato en México que funcionará como clasificatorio para la próxima temporada.

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Brasil culminó la quinta jornada con 41 oros, 43 platas y 33 bronces, para un total de 117 medallas. Argentina se sostuvo en el segundo lugar con 31 títulos, 28 segundos puestos y 42 terceros lugares, lo que elevó su cuenta a 101 preseas.

Colombia, con 73, conservó una diferencia de 18 medallas sobre Chile, que figura cuarto con 55. Venezuela aparece quinto, con 51. El orden del medallero se establece por cantidad de oros, antes que por el total de preseas.

Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Medallero de los Juegos Suramericanos 2026 tras la quinta jornada

Brasil : 41 oros, 43 platas, 33 bronces. Total: 117

Argentina : 31 oros, 28 platas, 42 bronces. Total: 101

Colombia: 30 oros, 24 platas, 19 bronces. Total: 73

Chile : 17 oros, 14 platas, 24 bronces. Total: 55

Venezuela : 15 oros, 16 platas, 20 bronces. Total: 51

Perú : siete oros, nueve platas, 14 bronces. Total: 30

Ecuador : siete oros, ocho platas, 12 bronces. Total: 27

Uruguay : cuatro oros, tres platas, 10 bronces. Total: 17

Paraguay : dos oros, seis platas, nueve bronces. Total: 17

Panamá : cero oros, una plata, cuatro bronces. Total: cinco

Aruba : cero oros, una plata, cero bronces. Total: una

Guyana : cero oros, cero platas, un bronce. Total: una

Bolivia : cero oros, cero platas, un bronce. Total: una

Curazao : cero oros, cero platas, un bronce. Total: una

Surinam: cero oros, cero platas, cero bronces. Total: cero