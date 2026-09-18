Colombia

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

La agrupación de funk, una de las más influyentes de los años 90, se presentará en el Coliseo Medplus el próximo 19 de septiembre, a 16 años de su más reciente visita al país

Jamiroquai
Jamiroquai se presentará el sábado 19 de septiembre en el Coliseo MedPlus, como parte de su gira por Latinoamérica - crédito JM Enternational/Shutterstock
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El grupo británico de funk y acid jazz Jamiroquai se presentará este sábado 19 de septiembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, en el municipio de Cota, cerca de Bogotá. El show forma parte de una gira regional por Latinoamérica que la banda liderada por Jay Kay encara para conmemorar los 30 años de su tema Virtual Insanity y anticipar el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio.

El recinto, con capacidad para unas 24.000 personas, verá así el regreso de uno de los nombres que definieron el pop de los años 90, desde una perspectiva arriesgada, personal y aún así atrapante. Todavía pueden adquirirse las entradas a través de Ticketmaster.

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Jamiroquai Latam
La gira de Jamiroquai conmemora los 30 años de Virtual Insanity y anticipa el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio - crédito @jamiroquai/Instagram

El paso por Colombia se enmarca dentro de un itinerario que incluyó presentaciones en Chile, con un show en el estadio San Carlos de Apoquindo de Las Condes, y en Argentina, donde la agrupación tocó en el Hipódromo de San Isidro tras nueve años sin visitar el país. La gira continuará con tres fechas en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El anuncio de esta gira coincidió con la revelación de que Jamiroquai trabaja en un nuevo material discográfico, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre fecha de lanzamiento ni primeros sencillos.

Esta constituye la segunda visita de la banda al país en su carrera musical, luego de su aparición en 2010, compartiendo cartel con Green Day, Cobra Starship y The Bravery en el Festival Nemcatacoa celebrado en Cajicá.

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Jamiroquai, y cómo se tomaron los años 90 por asalto a ritmo de funk

Jamiroquai
Jay Kay fundó Jamiroquai en Londres en 1992 y se mantuvo como el único integrante constante de la banda - crédito James Mccauley/Shutterstock

Jamiroquai surgió en Londres en 1992 de la mano de Jay Kay, nacido como Jason Luís Cheetham, quien se mantuvo como el único miembro constante de la agrupación a lo largo de sus distintas formaciones. El nombre de la banda combina la palabra “jam” con una variación de “Iroquois”, en referencia a la confederación de pueblos nativos norteamericanos iroqueses, cuya filosofía de vida en armonía con la naturaleza influyó en las primeras letras del grupo.

La formación original incluyó a Toby Smith en teclados, Stuart Zender en bajo, Nick Van Gelder en batería y Wallis Buchanan en didgeridú. Tras el éxito del sencillo debut When You Gonna Learn, Kay firmó un contrato de un millón de dólares por ocho álbumes con Sony.

El primer disco de la banda, Emergency on Planet Earth, llegó al primer puesto de las listas del Reino Unido en 1993 sumando a un ensamble funk y acid jazz ideas un contenido lírico centrado en la naturaleza y su preservación que dejó éxitos como When You Gonna Learn?, Too Young To Die o el tema que da título al LP.

Un éxito similar tuvo su sucesor, The Return of the Space Cowboy (1994), que se acercó más al pop prescindiendo de las pistas instrumentales de su debut para darle más protagonismo a Jay Kay y alcanzó el segundo lugar de las listas británicas. Esto, en parte gracias a la polémica alrededor de su sencillo Space Cowboy, censurado por supuestas alusiones al consumo de cannabis.

Jamiroquai, con sombrero oscuro y ropa azul y negra, caminando en una habitación gris con paredes de concreto y sofás negros
Travelling Without Moving convirtió a Jamiroquai en un fenómeno internacional y Virtual Insanity le dio un Grammy y el premio a Video del Año en 1997 - crédito Sony Music

El tercer álbum, Travelling Without Moving (1996), consolidó la proyección internacional del grupo y recibió un récord Guinness como el álbum de funk más vendido de la historia, con más de ocho millones de copias vendidas.

De allí se desprendió Virtual Insanity, el mayor éxito en la carrera de la agrupación que, gracias a su célebre videoclip, les abrió las puertas del mercado estadounidense, ganando el premio a Video del Año en los MTV Video Music Awards de 1997 y un Grammy en 1998.

"Virtual Insanity" de Jamiroquai se transformó en uno de los mayores éxitos internacionales de 1996 - crédito Sony Music

A lo largo de su trayectoria, Jamiroquai publicó también Synkronized (1999), A Funk Odyssey (2001), Dynamite (2005), Rock Dust Light Star (2010) y Automaton (2017), su octavo álbum de estudio. Se calcula que las ventas del grupo ascienden a más de 26 millones de discos en todo el mundo, ubicándose como el tercer acto británico más exitoso de los años 90, detrás de las Spice Girls y Oasis.

A continuación, el que sería el repertorio de canciones que interpretará Jamiroquai en el Coliseo MedPlus:

  • (Don’t) Give Hate a Chance
  • Little L
  • Seven Days in Sunny June
  • Space Cowboy
  • Alright
  • Light Years
  • Disco Stays the Same
  • Travelling Without Moving
  • Canned Heat
  • Cosmic Girl
  • Love Foolosophy
  • Virtual Insanity

Encore:

  • Deeper Underground

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