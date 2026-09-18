La Dimayor habría encargado una auditoría externa al canal propietario de los derechos de transmisión del fútbol colombiano

La Dimayor habría encargado una auditoría externa a Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Dimayor habría encargado una auditoría externa a Win Sports para determinar si el canal le transfiere la totalidad del dinero que le corresponde por la explotación de los derechos de transmisión del fútbol colombiano.

La medida surgió luego de que la comisión de mercadeo del organismo detectara una posible discrepancia entre las cifras de suscriptores e ingresos que difunde públicamente el canal y el monto que efectivamente recibe la Dimayor.

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El periodista Pipe Sierra difundió los detalles del proceso durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, en la que explicó el origen de la controversia y el cronograma que se aproxima. Según relató, la comisión de mercadeo de la Dimayor advirtió que “el dinero que está recibiendo la Dimayor no era lo que le estaba correspondiendo en este momento”, pese a que Win Sports afirmaba contar con un millón de suscriptores en su plataforma de streaming.

La comisión de mercadeo de la Dimayor detectó una posible discrepancia entre los suscriptores e ingresos que reporta Win Sports y el dinero que recibe la entidad - crédito creada con IA

Sierra detalló que la Dimayor contrató a una firma auditora externa para revisar si el dinero recaudado por Win Sports, a través de sus planes de suscripción de distintos valores, corresponde al porcentaje pactado contractualmente con el organismo.

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Este proceso habría generado un quiebre en un vínculo que hasta ahora se consideraba sólido, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. El objetivo del encuentro es “la deliberación, estudio y decisión de la mejor oferta recibida para quedarse con los derechos de televisión del fútbol colombiano”, según la información que Sierra había divulgado previamente y que confirmó nuevamente en la transmisión.

La asamblea extraordinaria del 21 de septiembre definirá la mejor oferta para los derechos de transmisión del fútbol colombiano - crédito Colprensa

La tensión entre ambas partes no es reciente. En agosto de 2026, ya se había reportado que la comisión de mercadeo de la Dimayor, junto con un equipo jurídico, revisaba “al dedillo” todos los contratos vigentes con Win Sports en busca de algún incumplimiento que permitiera anular la cláusula de prioridad del canal. Esto fue revelado por el periodista Alejandro Pino Calad en su pódcast Historias Secretas.

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En esa oportunidad, el comunicador señaló que la búsqueda de un “quiebre” contractual con Win Sports no respondía a un interés genuino por el fútbol colombiano, sino a la intención de allanarle el camino a la oferta de Mauricio Correa, uno de los fundadores del canal, desvinculado desde 2019 y actualmente impulsor de un joint venture que buscaría garantizar 100 millones de dólares a los clubes.

“Le están buscando el quiebre a Win, no por el beneficio del fútbol colombiano, le están buscando el quiebre a Win para beneficiar una vez más al mejor amigo de Ramón Jesurún”, había declarado entonces en su pódcast.

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La coincidencia entre la cifra de 100 millones de dólares mencionada por Sierra como aspiración actual de la Dimayor y la que meses atrás Pino Calad atribuyó al proyecto Dimayor TV de Correa sugiere que esa propuesta continúa entre las alternativas que el organismo evalúa de cara a la renovación de los derechos de transmisión, cuyo desenlace se conocerá en los próximos meses.

Alejandro Pino Calad vinculó la búsqueda de un quiebre con Win Sports con una eventual ventaja para la oferta de Mauricio Correa - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

El futuro de la producción televisiva, otro punto en discusión

Más allá del desenlace sobre la titularidad de los derechos que se discutirá el próximo lunes 21 de septiembre en asamblea extraordinaria, Sierra planteó un escenario adicional vinculado con la producción de las transmisiones. Según explicó, aun si Win Sports pierde los derechos de televisión, podría mantener un rol como proveedor técnico del nuevo titular, dado su conocimiento acumulado en la producción de los partidos del fútbol colombiano.

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“Puede que Win pierda los derechos, pero Win le dice a Disney, por ejemplo... yo les voy a ofrecer mi servicio de producción”, planteó el comunicador como una alternativa posible para el canal, sin que ello constituya una confirmación de negociaciones en curso. Sierra recordó, además, que hace algunos años una situación similar ya se había presentado en el mercado local: una misma productora estuvo detrás de las transmisiones de Win Sports y de otro canal internacional, aunque con resultados visuales distintos, atribuibles a diferencias técnicas y de formato exigidas por la Conmebol.

El resultado de la auditoría contratada por la Dimayor será determinante para el rumbo que tome la negociación en las próximas semanas, en momentos en que el organismo evalúa alternativas para la transmisión del fútbol colombiano a partir del próximo ciclo contractual.

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