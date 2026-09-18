Colombia

Pequeñas y medianas empresas de Bogotá podrán recibir hasta $30 millones para llevar sus productos a mercados internacionales

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abrió la convocatoria Cupón Internacional, que entrega financiación no reembolsable en bienes y servicios y suma asistencia técnica para ingresar o consolidarse en mercados externos

La implementación de estos estándares y normas les han ayudado a las empresas a llegar a nuevos mercados, incluyendo aquellos con altos requisitos de acceso - crédito Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ofrece cofinanciación no reembolsable en bienes y servicios, con asistencia técnica y seguimiento para internacionalización - crédito Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Las MiPymes de Bogotá con potencial exportador podrán acceder a recursos de hasta $30 millones para adaptar sus productos, obtener certificaciones, modernizar procesos y contratar soluciones logísticas que les permitan ingresar o consolidarse en mercados internacionales. El apoyo hace parte de la convocatoria Cupón Internacional, abierta por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La línea entrega financiación o cofinanciación no reembolsable en bienes y servicios especializados. Además de los recursos, las empresas seleccionadas recibirán asistencia técnica personalizada, contacto con proveedores y seguimiento durante la implementación de sus proyectos de internacionalización.

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Cupón Internacional está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas jurídicas, con domicilio principal en Bogotá y al menos 24 meses de existencia. Las compañías deberán demostrar que cuentan con posibilidades concretas de exportar o que ya iniciaron ese proceso comercial.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico explicó que las empresas pueden acreditar ese potencial mediante órdenes de compra internacionales, exportaciones efectuadas en los últimos dos años, cartas de intención, cotizaciones enviadas a clientes extranjeros, muestras remitidas recientemente o el cumplimiento de estándares de calidad internacional.

Las MiPymes de Bogotá con potencial exportador podrán acceder a hasta $30 millones en la convocatoria Cupón Internacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS
Las MiPymes de Bogotá con potencial exportador podrán acceder a hasta $30 millones en la convocatoria Cupón Internacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Recursos para certificaciones, productos y logística

La convocatoria busca atender los requisitos que enfrentan las empresas antes de vender fuera de Colombia. Los recursos podrán destinarse a la obtención de normas, estándares, sellos de calidad y registros sanitarios exigidos en otros países.

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También podrán financiarse certificaciones de sostenibilidad, BIO y negocios verdes. Estas acreditaciones pueden ser necesarias para ingresar a determinados destinos o atender exigencias de compradores internacionales.

Las MiPymes podrán usar el cupón para adaptar bienes y servicios a las condiciones de exportación. Esto incluye pruebas de laboratorio, elaboración de prototipos y desarrollo de productos para mercados externos.

La iniciativa contempla, además, servicios asociados con propiedad intelectual. Las empresas podrán acceder a apoyos para procesos que protejan sus desarrollos, marcas u otros activos vinculados con la oferta que pretenden comercializar en el exterior.

Otra de las opciones es contratar soluciones de cumplimiento logístico internacional, que incluyen almacenamiento, preparación de pedidos y entregas de última milla. El propósito es que los negocios puedan estructurar su operación para responder a las condiciones de distribución que requieren sus clientes fuera del país.

Realizar estudios de mercado para identificar la demanda, competidores y oportunidades puede ayudar a que su proyecto no desaparezca - crédito Colprensa
Las empresas deberán demostrar su potencial exportador con órdenes de compra internacionales, exportaciones recientes, cartas de intención, cotizaciones, muestras o estándares de calidad internacional - crédito Colprensa

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la expansión comercial requiere ajustes que van más allá de la calidad de un producto. “Las empresas necesitan cumplir estándares, adaptar su oferta, fortalecer sus procesos y resolver necesidades concretas para poder competir internacionalmente”, explicó.

Maquinaria, tecnología y acompañamiento técnico

Los recursos también podrán utilizarse para modernizar o reemplazar maquinaria, adquirir equipos y comprar suministros necesarios para producir el bien o prestar el servicio que será exportado.

La convocatoria incluye servicios de inteligencia artificial, cadena de bloques y análisis de datos, siempre que estén relacionados con el proceso de internacionalización de la empresa. Estas herramientas pueden ser parte de proyectos para mejorar la producción, la trazabilidad, el conocimiento de mercados o la operación comercial.

El beneficio no consiste en una entrega directa de dinero para libre destinación. La financiación o cofinanciación se materializa mediante bienes y servicios que respondan a las necesidades planteadas por cada empresa dentro de su proyecto.

Las beneficiarias recibirán asistencia técnica para delimitar el alcance de su estrategia internacional y ejecutar las soluciones aprobadas. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico también prevé acompañamiento técnico y monitoreo permanente durante el proceso.

Las MiPymes podrán usar el cupón para adaptar productos y servicios de exportación, realizar pruebas de laboratorio, elaborar prototipos y proteger activos de propiedad intelectual - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Las MiPymes podrán usar el cupón para adaptar productos y servicios de exportación, realizar pruebas de laboratorio, elaborar prototipos y proteger activos de propiedad intelectual - crédito Secretaría de Desarollo Económico

López afirmó que el programa pone “recursos y acompañamiento” a disposición de las MiPymes para transformar las necesidades identificadas en acciones que abran oportunidades de negocio en otros mercados.

Otras líneas del programa Cupón

Cupón Internacional es una de las líneas del programa Cupón, que ofrece opciones de cofinanciación para productividad, innovación, vínculo con el ecosistema aeroportuario y acceso a mercados externos. La línea de productividad e innovación contempla hasta $10 millones para incorporar tecnología, actualizar procesos, desarrollar productos o fortalecer estrategias comerciales.

Cupón Plus Aeropuerto ofrece hasta $20 millones para iniciativas que busquen mejorar la capacidad operativa y aprovechar oportunidades relacionadas con el entorno de El Dorado.

La convocatoria también permite contratar soluciones de logística internacional, modernizar maquinaria, adquirir equipos e incorporar inteligencia artificial, cadena de bloques y análisis de datos - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La convocatoria también permite contratar soluciones de logística internacional, modernizar maquinaria, adquirir equipos e incorporar inteligencia artificial, cadena de bloques y análisis de datos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Para empresas que combinen mejoras productivas en el ecosistema aeroportuario con una estrategia de crecimiento internacional está disponible Cupón Plus Internacional Aeropuerto, con un apoyo de hasta $40 millones.

Las MiPymes interesadas en Cupón Internacional pueden consultar requisitos, condiciones y el proceso de postulación en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico destinada al programa Cupón, haciendo clic aquí.

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