J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Valentina Ferrer anunció en Instagram su separación de J Balvin después de ocho años de relación y un hijo en común - crédito Daniel Cole/REUTERS

Guardar

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió en sus historias de Instagram el pasado miércoles 16 de septiembre la modelo argentina Valentina Ferrer.

Con esta publicación se dio por cerrada una historia de ocho años de relación y un hijo en común, en medio de los rumores ventilados por la mexicana Melanie Pavola, en los que señalaba que el cantante le fue infiel a Ferrer cuando esta se encontraba embarazada de su hijo Río.

PUBLICIDAD

Infobae Colombia hace un repaso de cómo inició, se desarrolló y concluyó una de las relaciones más sonadas del entretenimiento latinoamericano de los últimos años.

Un romance que nació en un set de grabación

El videoclip, protagonizado por Valentina Ferrer, marcó el momento en que los caminos del cantante y la modelo se cruzaron por primera vez - crédito J Balvin/YouTube

El vínculo entre ambos se remonta a 2017, cuando Ferrer fue convocada para protagonizar el videoclip de la canción Sigo extrañándote. Durante el rodaje tanto la modelo como el cantante relataron que surgió una conexión entre ambos, pero esta no se tradujo de inmediato en un romance.

Por esos días, la argentina mantenía una relación de pareja y optó por sostener el vínculo con el cantante en el plano de la amistad, pese al interés que él manifestaba.

PUBLICIDAD

Un año después, ya soltera, Ferrer se reencontró con Balvin en un concierto en Las Vegas, Estados Unidos. Ese reencuentro marcó el inicio oficial de la relación, que desde entonces se mantuvo con un perfil relativamente bajo pese a la exposición pública de ambos.

La llegada de Río marcó un punto de inflexión

J Balvin se convirtió en padre con el nacimiento de Río, hecho que aseguró haberle ayudado en sus problemas de depresión - crédito @jbalvin / Instagram

En abril de 2021, la pareja confirmó a través de una producción para Vogue que esperaba su primer hijo. El 27 de junio de ese año nació Río, el único hijo de ambos, cuyo nacimiento se convirtió en un momento central de la relación. Desde entonces se volvió habitual que la familia protagonizara publicaciones en redes sociales de manera desenfadada, hecho que reforzó el vínculo de la familia con sus seguidores en redes sociales.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Balvin relató en distintas ocasiones cómo la paternidad y el acompañamiento de Ferrer lo ayudaron a atravesar etapas personales difíciles. Una de las más recordadas tuvo lugar en enero de 2025, durante su paso por el pódcast Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba.

Allí reconoció que hubo una etapa en la que decidió terminar temporalmente la relación, en medio de un cuadro de depresión y de la presión que le generaba sostener un nivel alto de exposición dentro de la industria musical. “Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba”, afirmó en esa entrevista.

PUBLICIDAD

El cantante asumió la responsabilidad por buena parte de los conflictos que atravesó en sus vínculos sentimentales durante esos años. “La presión del trabajo y un desamor por parte mía, pues normalmente siempre ha sido por mí”, expresó, en alusión a un patrón de comportamiento que, según describió, lo llevaba a cuestionarse y a temer repetir actitudes que pudieran dañar a las personas de su entorno.

El cantante relató también que cuando Ferrer quedó embarazada de Río, la noticia le generó temor y su primera reacción fue distanciarse en lugar de acompañar a su pareja. “En vez de acercarme a ella, me alejé, no podía con esa realidad”, reconoció. “Cuando Valentina quedó embarazada, yo estaba asustado. La veía y salía corriendo. Tenía miedo de cómo iba a ser padre”, agregó.

PUBLICIDAD

Esto tuvo consecuencias en la relación, motivo por el que aseguró haberse disculpado con Ferrer, debido a que no estuvo presente de la manera que ella necesitaba en ese período. “Cometí el error de no acompañarla y, obviamente, yo le he pedido perdón por eso”, afirmó, al aclarar que la ansiedad y la depresión que atravesaba en ese momento le impidieron asumir la paternidad con tranquilidad desde el comienzo.

El reguetonero colombiano confesó que su reacción al embarazo de su pareja fue el miedo y el distanciamiento - crédito @jbalvin/Instagram

Esa experiencia inspiró, años más tarde, una de las canciones más personales de su repertorio. En enero de 2025 lanzó el tema Río, dedicado a su hijo y a Ferrer, que tuvo su primera interpretación en vivo durante un show en París, Francia, cuando el cantante sorprendió a la modelo al cantarlo por primera vez frente al público.

PUBLICIDAD

Una relación que evitó el matrimonio por decisión conjunta

J Balvin y Valentina Ferrer sostuvieron que no planeaban casarse porque priorizaban la libertad por encima del matrimonio - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Pese al compromiso familiar que compartían, la pareja manifestó públicamente que el matrimonio no formaba parte de sus planes. “Siento que es como un contrato”, afirmó el cantante en una entrevista, al explicar que el vínculo entre ambos trascendía cualquier formalidad legal. Valentina Ferrer se mostró de acuerdo con esto en diferentes entrevistas en las que se tocó el tema, asegurando que se priorizaba la libertad por encima de cualquier vínculo social establecido.

En diciembre de 2025, durante una gira de Balvin por Colombia, Ferrer no pudo acompañarlo debido a los trámites que realizaba para obtener su green card en Estados Unidos. Este marcó uno de los pocos episodios de distanciamiento físico que trascendió públicamente en los últimos años de la relación.

PUBLICIDAD

Melanie Pavola y los rumores de infidelidad de J Balvin

Melanie Pavola encendió las redes sociales con publicación junto a J Balvin y una supuesta infidelidad del cantante, en agosto de 2026 - crédito @melaniepavola/IG

Las versiones sobre una crisis en la pareja comenzaron a circular semanas antes del anuncio oficial. El detonante fueron las declaraciones de Melanie Pavola, modelo, actriz y creadora de contenido mexicana, quien aseguró públicamente haber sostenido un romance con Balvin entre 2020 y 2021, período que coincide con el embarazo de Ferrer.

“Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice ‘tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York’. Yo agarré mis cosas y me fui”, relató Pavola. Según trascendió, tras esa confesión del cantante, la creadora de contenido optó por contactar directamente a Ferrer para contarle lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Pese a lo dicho por la mexicana y las especulaciones que rondaba previamente debido a que ya no protagonizaban publicaciones en redes sociales en forma conjunta o al menos interactuaban, ni Balvin ni Ferrer se pronunciaron públicamente sobre si ese episodio guarda relación con la ruptura.

El último posteo juntos, semanas antes del anuncio

Antes del anuncio oficial, Valentina Ferrer y J Balvin habían compartido en redes sociales imágenes de un viaje familiar junto a su hijo Río. Fueron las últimas en las que aparecieron juntos - crédito @valentinaferrer/Instagram

El 21 de agosto, Ferrer había publicado en Instagram una serie de imágenes de un viaje familiar junto a Balvin y Río, bajo la leyenda “Conectando con la naturaleza en family”. Esa publicación se convirtió, semanas después, en una de las últimas evidencias públicas de la pareja unida.

El comunicado de separación no incluyó explicaciones sobre los motivos de la ruptura. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, agregó Ferrer en su mensaje, que cerró con la frase: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Hasta el momento, J Balvin no se pronunció públicamente sobre la ruptura.