Colombia

Concejal pidió que recaudo de eventual reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá sea usado en la ciudad: “Que los recursos regresen”

El cabildante Elkin Huertas promovió medidas para ampliar incentivos tributarios, respaldar a microempresas y al sector hotelero, modernizar el alumbrado público y reforzar el control sobre el uso de recursos distritales

El concejal Elkin Huertas presentó ocho propuestas en el debate de los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026 en el Concejo de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá
El concejal Elkin Huertas presentó ocho propuestas en el debate de los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026 en el Concejo de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá
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Luego de que la Comisión Tercera de Hacienda aprobó la reforma tributaria de la Alcaldía de Bogotá y la envió a la plenaria del Concejo de Bogotá para su discusión, las posturas sobre el proyecto en la corporación han incluido llamados de atención al Distrito Capital.

La propuesta incorpora un nuevo cobro de alumbrado público para los estratos 4, 5 y 6, el comercio, la industria y el sector financiero. Los recursos financiarían luces LED, cámaras de seguridad y tecnología conectada. Los estratos 1, 2 y 3, además de la población en condición de pobreza oculta, quedarían exentos.

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Con ese contexto, el concejal Elkin Huertas extendió un llamado a la Alcaldía de Bogotá para que cualquier ajuste tributario tenga efectos verificables sobre la economía y los servicios de la capital.

El concejal Elkin Huertas pidió al Distrito que esta reforma tributaria se traduzca en mejoras para la capital - crédito suministrada a Infobae
El concejal Elkin Huertas pidió al Distrito que esta reforma tributaria se traduzca en mejoras para la capital - crédito suministrada a Infobae

“Una ciudad necesita organizar sus finanzas, pero ese esfuerzo tiene que tener un propósito. Bogotá es una empresa social que construimos entre todos. Si les pide más a sus ciudadanos y a quienes producen y generan empleo, nuestra responsabilidad es trabajar para que esos recursos regresen en oportunidades, inversión, mejores servicios y resultados que la gente pueda verificar”, afirmó durante una sesión en el Concejo de Bogotá.

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Huertas presentó ocho propuestas durante el debate de los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026, que incluyen medidas tributarias, incentivos a la formalización, alivios para el turismo y controles sobre el alumbrado público en Bogotá.

Ocho propuestas con foco en empleo, impuestos e infraestructura

Una de las medidas promovidas por el concejal plantea priorizar la creación y conservación de empleos para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años en el distrito aeroportuario.

El paquete también contempla que la infraestructura de alumbrado público tenga capacidades para soportar soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y otras aplicaciones tecnológicas. La propuesta busca que la red sirva para ampliar la conectividad urbana.

Huertas propuso además que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) entregue cada año al Concejo un informe sobre la ejecución de recursos, la prestación del servicio y los avances en la modernización del alumbrado. El planteamiento apunta a que el seguimiento se realice con metas, datos e indicadores de resultados.

La propuesta de reforma tributaria de Bogotá contempla tarifas del ICA entre 4 y 21 por mil, según la actividad económica, y modificaría la carga para sectores financieros y automotores - crédito Alcaldía de Bogotá
La propuesta de reforma tributaria de Bogotá, impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán, también contempla tarifas del ICA entre 4 y 21 por mil, según la actividad económica, y modificaría la carga para sectores financieros y automotores - crédito Alcaldía de Bogotá

Las iniciativas incluyen una reducción de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la actividad hotelera formal, que pasaría del 13,8 al 12 por mil. De acuerdo con el documento oficial, la medida busca respaldar a un sector ligado a la cadena productiva del turismo y a la generación de empleo.

Para las microempresas formalizadas, Huertas planteó ampliar de seis a 10 años el esquema de pago gradual del ICA. La propuesta prevé que la tarifa aumente de forma paulatina durante el período de consolidación de los negocios.

El concejal también propuso que las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Económico implementen mecanismos simplificados de información y orientación para que microempresas y pequeños establecimientos accedan a ese régimen tributario.

Beneficios para edificaciones sostenibles y reforzamiento sísmico

Otro grupo de medidas contempla incentivos en el impuesto predial para inmuebles existentes que adopten prácticas reconocidas por el programa Bogotá Construcción Sostenible.

La octava iniciativa prevé un beneficio tributario para obras de reforzamiento estructural en edificaciones. El objetivo es impulsar intervenciones de sismorresistencia en la ciudad.

El Concejo de Bogotá definirá el futuro de la iniciativa - crédito Consejo de Bogotá
El Concejo de Bogotá está definiendo el futuro de la iniciativa de recaudo distrital - crédito Consejo de Bogotá

Durante el trámite legislativo también se abordaron ajustes para restaurantes y bares, disposiciones vinculadas a Bogotá Productiva 24 Horas, primera infancia y beneficios temporales para obligaciones tributarias y no tributarias en mora.

Huertas afirmó que el control político deberá continuar después de la eventual aprobación de las nuevas reglas.

“El resultado de una reforma no se puede medir únicamente por cuánto recauda. También hay que mirar qué pasa después: cuántas oportunidades ayudó a generar, qué empresas pudieron crecer, qué inversiones se materializaron y cómo mejoraron los servicios de la ciudad”, señaló.

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