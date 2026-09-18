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Video | Así se enteró Kevin Viveros de su primera convocatoria a la selección Colombia: hubo emotivo abrazo con su familia

Néstor Lorenzo, director técnico de la Tricolor, anunció la nómina de 26 jugadores en la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026, de cara a los próximos partidos amistosos en Estados Unidos

La emoción de Kevin Viveros, delantero de Atlético Paranaense, y su familia tras conocer su primera convocatoria a la selección Colombia - crédito @AthleticoPR/X

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Kevin Viveros recibió su primera convocatoria a la selección Colombia de mayores, en la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026, con un abrazo de su esposa e hijos, una reacción que Athletico Paranaense difundió en sus redes sociales tras la lista anunciada por Néstor Lorenzo para los amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

El delantero de 26 años aparece en el video junto a su familia cuando conoce que hará parte de la concentración de la Tricolor. El registro muestra el momento posterior a la confirmación de la nómina, con la celebración íntima en su casa.

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La convocatoria representa el primer llamado de Viveros al equipo absoluto. El atacante de Athletico Paranaense había integrado listas preliminares de Lorenzo, incluida la preselección para el Mundial de 2026, pero no había entrado en una convocatoria definitiva.

Kevin Viveros reaccionó al llamado de la selección Colombia, en compañía de su familia, quien vive con él en Brasil - crédito @AthleticoPR/x
Kevin Viveros reaccionó al llamado de la selección Colombia, en compañía de su familia, quien vive con él en Brasil - crédito @AthleticoPR/x

Viveros ya había vestido la camiseta de Colombia en la sub-20

El atacante nacido en Buenaventura tuvo antecedentes en las selecciones juveniles. Disputó tres partidos con la sub-20 en los Juegos Suramericanos de 2018, aunque después no volvió a ser citado en los procesos nacionales hasta su inclusión en la reciente prelista del combinado mayor.

Su carrera profesional comenzó también en 2018, con América de Cali. Más tarde pasó por Atlético Cali, Leones, Carabobo de Venezuela, Deportivo Cali, FK Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, La Equidad y Atlético Nacional. Su etapa en el fútbol venezolano fue uno de los puntos de despegue: anotó 21 goles en 34 partidos con Carabobo.

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En Atlético Nacional logró continuidad y participó en la Copa Libertadores de 2025, torneo en el que figuró entre los goleadores del equipo. Llegó en el segundo semestre de 2024 al club, jugó 24 partidos y anotó tres goles en ese año, mientras que en los primeros seis meses de 2025, su última etapa en el equipo, jugó 27 compromisos e hizo 10 anotaciones, con dos asistencias, según Sofascore. Athletico Paranaense lo contrató a mediados de ese año por cinco millones de dólares, una cifra que el club brasileño identificó como la mayor inversión de su historia para una incorporación.

Desde su llegada a Curitiba, Viveros acumuló 29 goles y siete asistencias en 57 partidos. Esa producción lo instaló entre las referencias ofensivas del equipo y derivó en su primera oportunidad con la selección de mayores.

Kevin Viveros ya ha hecho parte de procesos de selección Colombia, pero no bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - crédito Kevin Viveros
Kevin Viveros ya ha hecho parte de procesos de selección Colombia, pero no bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - crédito Kevin Viveros

El goleador del Brasileirão entra en un ataque con cinco opciones

La convocatoria de Néstor Lorenzo llegó cuando Viveros lideraba la tabla de goleadores de la Serie A de Brasil con 18 tantos. Además de esa cifra, el colombiano tenía un gol más en otras competiciones durante el año y se consolidó como el máximo anotador de Athletico Paranaense en la temporada.

En la lista de 26 futbolistas, Lorenzo incluyó cinco delanteros. Viveros compartirá el frente de ataque con Luis Javier Suárez, del Sporting de Lisboa; Carlos Andrés Gómez, de Vasco da Gama; Camilo Durán, de Celtic; y Óscar Perea, de América de México.

Kevin Viveros llegó a 16 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X
Kevin Viveros llegó a 19 goles en la temporada con Athletico Paranaense, y cuatro asistencias - crédito @AthleticoPR/X

Néstor Lorenzo explicó en una rueda de prensa que la selección atraviesa un período de “transición y recambio”. Según Lorenzo, el cuerpo técnico decidió dar descanso a varios jugadores habituales para observar opciones que habían permanecido en el radar, pero que no habían tenido espacio en convocatorias anteriores.

Hay que darle rodaje a distintos jugadores para que la camiseta no pese y para que lo que hagan en sus clubes lo hagan en la selección”, afirmó Lorenzo durante la conferencia de prensa. El técnico agregó que el objetivo consiste en conocer a los nuevos convocados y evaluar su respuesta en partidos internacionales.

Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre. Los tres amistosos se disputarán en Estados Unidos y serán los primeros compromisos del nuevo proceso, con la mira puesta en la Copa América de 2028, las eliminatorias y el Mundial de 2030.

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