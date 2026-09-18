Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

Los dos colombianos presentan un merengue incluido en 'Loco X Volver', el más reciente álbum de Maluma - crédito Sony Music

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Los cantantes colombianos Maluma y Shakira estrenaron este jueves 17 de septiembre de 2026 Agua, un merengue que suma su quinta colaboración a escala global y que llega poco después de que el artista paisa uniera su voz a la de Beyoncé en el sencillo Cuerpo (Tumbao), incluido en la edición conmemorativa de B’Day.

La canción, disponible ya en todas las plataformas digitales, propone una metáfora sencilla: por más agua que necesiten dos personas, cuando están juntas todo termina convertido en fuego. El tema mantiene la complicidad vocal que caracterizó los trabajos previos de la dupla y evita quedarse en la nostalgia, según se detalla en el comunicado de lanzamiento.

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“Nos fuimos mundial con la reina”, expresó Maluma sobre el reencuentro artístico con la cantante barranquillera.

Maluma y Shakira estrenaron "Agua" como su quinta colaboración global y sumaron un nuevo lanzamiento a la música latina - crédito captura de pantalla YouTube

El vínculo entre ambos artistas se remonta a Chantaje, el sencillo de 2016 que dio inicio a una serie de colaboraciones que continuó con Trap y Clandestino. A esa lista se suma el remix de La Bicicleta junto a Carlos Vives, canciones que se consolidaron entre los mayores éxitos de la música latina de la última década.

Shakira fue una de las primeras artistas de alcance internacional en apostar por Maluma cuando su carrera apenas comenzaba a proyectarse fuera de Colombia. Esa cercanía se sostuvo con el tiempo: ambos volvieron a coincidir recientemente en el criadero de caballos que el artista tiene en Medellín, en un encuentro alejado de estudios y cámaras.

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Un nuevo capítulo dentro de ‘Loco X Volver’

"Agua" ya está disponible en plataformas digitales y presenta un merengue centrado en la metáfora entre el agua y el fuego, narrativa igualmente aplicada a su videoclip - crédito Sony Music

Agua se integra al universo del más reciente álbum de estudio de Maluma con el que se propuso volver a las raíces desde una perspectiva más madura. Según el comunicado, el video fue pensado para convertirse en uno de los momentos audiovisuales más fuertes del álbum, en línea con la propuesta sonora y temática que atraviesa todo Loco X Volver, siendo el merengue el sonido elegido para este sencillo.

El lanzamiento coincide con un momento personal para el cantante, que días atrás recibió a Orión, su segundo hijo junto a su pareja Susana Gómez, con quien también es padre de París. A su vez, se publica cuando Shakira está por iniciar su residencia de conciertos en España.

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La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, realizadora que ha trabajado con Ariana Grande y Miley Cyrus. La pieza construye una narrativa donde el agua funciona como hilo conductor: reflejos, superficies líquidas, brillo y movimiento sostienen una tensión visual entre los dos artistas.

"Agua" se integra al universo de 'Loco X Volver', el álbum con el que Maluma se propuso volver a sus raíces desde una perspectiva más madura - crédito Paola España Comunicaciones

La letra completa de Agua, a continuación:

Tus manos bajando lento una y otra vez

Sin hablar tus ojos ya me lo dejaron ver

Son señales y hoy seguro que vas a caer

Hoy vas a caer, a caer, a caer

(Shakira)

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

No sabe que mi amor, no me mire así

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma mi sed ahora que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el que hubiera sido

Pero mañana vamoa’ estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

(ta’ secaaa)

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

(ta’ secaaa)

Baby, desde que yo te vi, positivo para ti

Una belleza exótica no pareces de por aquí

Quiero saberlo todo, flow FBI

Tranquila prometo no ser un huele bi’

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro y ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma mi sed ahora que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el que hubiera sido

Pero mañana vamoa’ estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

(ta’ secaaa)

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

(ta’ secaaa)

Agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed

Agua agua pal fuego

Agua bebe

Agua agua yo quiero

Agua que tengo sed