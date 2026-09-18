Habrá prueba de ingreso biométrico en El Campín de Bogotá: este será el partido en el que se usará el sistema

El estadio El Campín será uno de los escenarios para las pruebas piloto de ingreso biométrico de los aficionados - crédito Atlético Nacional

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La violencia en el fútbol colombiano volvió a poner sobre la mesa la efectividad de las medidas de seguridad en los estadios, pues en el segundo semestre de 2026 se presentaron hechos de vandalismo y riñas entre hinchas en partidos en Bogotá, Cali, Montería y Valledupar.

Es por eso que una de las soluciones para afrontar ese problema será el reconocimiento biométrico, con el que se permitirá la identificación de cada persona que ingrese a los partidos y, de esa manera, se facilite su captura por parte de las autoridades por alteración del orden público.

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El estadio El Campín será uno de los escenarios para esa prueba piloto, en un partido de alta importancia porque se enfrentarán dos escuadras históricas en el fútbol colombiano y, de funcionar, se implementará en más compromisos para darle fin a la violencia en las tribunas.

Prueba piloto en El Campín

En las últimas semanas, creció la preocupación por los hechos de violencia en los estadios. El 22 de agosto, en el estadio El Campín, hubo una batalla campal entre hinchas de Santa Fe y América de Cali, cuya razón principal fue el robo de una bandera, conocida como “trapo”.

Ante eso, la empresa Tuboleta, encargada de la distribución de entradas, anunció el inicio de una prueba piloto de ingreso llamada “FacePass”, que fue descrito en sus redes sociales como “un sistema de registro biométrico que permitirá el ingreso al estadio mediante reconocimiento facial”.

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Así será la prueba de ingreso biométrico en el estadio El Campín para el 22 de septiembre - crédito @Tuboletaoficial/X

“La primera prueba piloto se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el estadio El Campín, durante el encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, y contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad de la localidad Oriental”, mencionó la entidad en X.

No será la primera vez que los cardenales se prestan para esta clase de pruebas. La empresa afirmó que “desde 2021, Independiente Santa Fe implementa este tipo de tecnología como parte de sus procesos de ingreso, contribuyendo a fortalecer la seguridad y optimizar el acceso de sus aficionados. Ahora, este proceso se complementa con una nueva alternativa”.

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En el encuentro de Santa Fe ante Deportivo Cali, se probará la herramienta de ingreso biométrico - crédito Colprensa

Cabe recordar que Independiente Medellín también anunció una prueba piloto con ingreso biométrico para sus partidos, aunque una de sus críticas es el costo de esa tecnología en los escenarios deportivos, pues no todas las instituciones cuentan con los recursos para mantenerlas en cada compromiso, más allá de sus ventajas y facilidades para el fútbol colombiano.

“Se reducen tiempos de ingreso”

La empresa distribuidora de boletería entregó una explicación sobre cómo funciona el sistema de identificación, del que destacó un punto positivo: que los aficionados no esperarán mucho tiempo para entrar a los estadios, donde habitualmente se forman largas filas para el ingreso.

“FacePass funciona mediante un registro previo en el que el usuario vincula su identidad a través de datos biométricos. Posteriormente, el ingreso al estadio se realiza mediante validación facial, sin necesidad de presentar documentos adicionales para la identificación. Así se reducen tiempos de ingreso y se elimina depender de un dispositivo móvil para el ingreso al estadio”, afirmó la entidad.

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Este fue el anuncio para la prueba piloto con hinchas de Santa Fe en el partido ante Deportivo Cali - crédito Tuboleta

Con respecto a la prueba para el encuentro de la Liga BetPlay, la empresa señaló que “la fase piloto permitirá evaluar el desempeño de la tecnología en condiciones reales de operación, medir los tiempos de ingreso, analizar el impacto en la logística de acceso y conocer la percepción de los hinchas frente a esta nueva experiencia”.

“Con FacePass, Tuboleta continúa explorando soluciones tecnológicas que impulsen escenarios deportivos más seguros, organizados y preparados para responder a las nuevas expectativas de los aficionados, promoviendo espacios donde las familias puedan disfrutar del fútbol con mayor tranquilidad y confianza”, finalizó.