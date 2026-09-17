Tras el anuncio de Valentina Ferrer, reviven las confesiones de J Balvin sobre la distancia que se formó entre la pareja durante el embarazo: “No podía con esa realidad”

“En vez de acercarme, me alejé”, lo que J Balvin dijo sobre Valentina Ferrer antes de su separación - crédito Los Hombres Sí Lloran / YouTube

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La confirmación de la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer hizo que reaparecieran en redes sociales fragmentos de una entrevista en la que el cantante habló de los momentos de distancia que atravesó con la modelo argentina al inicio de la relación.

En esa conversación, publicada en enero de 2025 en el pódcast Los hombres sí lloran, el artista reconoció que sus episodios de depresión y ansiedad afectaron el vínculo, incluso durante el embarazo de Río, el hijo que tuvieron juntos.

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Ferrer anunció el martes 16 de septiembre que ella y el cantante decidieron terminar su relación después de varios años. La modelo compartió un comunicado en sus historias de Instagram en el que pidió respeto por el proceso familiar y sostuvo que la determinación se tomó de manera conjunta.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer. En el mensaje, se refirió al artista por su nombre de pila, José Álvaro Osorio Balvín, y agregó que ambos priorizarán el bienestar de su hijo.

La modelo Valentina Ferrer confirma el fin de su relación de pareja con el músico J Balvin mediante una declaración publicada en su cuenta de Instagram.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló la modelo. También sostuvo que atraviesan la separación con tranquilidad y solicitó comprensión ante un asunto que definió como personal.

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El comunicado no incluyó los motivos del final de la relación ni mencionó a terceras personas. Hasta el momento, J Balvin no publicó una declaración propia sobre la separación ni respondió de forma pública al anuncio de la madre de su hijo.

Tras conocerse la noticia, usuarios en redes recuperaron una conversación que el cantante tuvo con el actor Juan Pablo Raba en Los hombres sí lloran. Allí, Balvin repasó aspectos de su salud mental, el impacto de la presión profesional y las dificultades que enfrentó en su vida afectiva.

El intérprete explicó que hubo una etapa en la que decidió terminar temporalmente la relación con Ferrer. “Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba”, afirmó durante la entrevista.

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Tras el anuncio, volvió a circular la entrevista de J Balvin con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran - crédito @juanpabloraba / Instagram

Balvin relacionó esa decisión con un período de depresión y con la presión que sentía por mantenerse en un nivel alto dentro de la industria musical. El artista sostuvo que su estado emocional afectaba su manera de relacionarse y que, en varias ocasiones, asumió la responsabilidad por los conflictos que atravesó en sus vínculos sentimentales.

“La presión del trabajo y un desamor por parte mía, pues normalmente siempre ha sido por mí”, expresó. El cantante describió una dinámica marcada por el cuestionamiento personal y el temor de repetir comportamientos que pudieran afectar a las personas cercanas.

Durante la charla, el colombiano habló de la depresión como una condición que, según su experiencia, puede tener un componente químico y requiere atención profesional. “Nada tiene sabor, nada tiene color, nada tiene sentido”, dijo al referirse a esos episodios, que también vinculó con la ansiedad y la despersonalización.

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J Balvin describió la depresión como una condición que requería atención profesional - crédito REUTERS/Yves Herman

Uno de los pasajes que volvió a circular tras la confirmación de la ruptura se refiere al momento en que Ferrer quedó embarazada. Balvin relató que la perspectiva de convertirse en padre le provocó miedo y que su reacción inicial fue tomar distancia, en lugar de acompañar a su pareja. “En vez de acercarme a ella, me alejé, no podía con esa realidad”, reconoció. En otra parte de la conversación, explicó que la noticia del embarazo lo desbordó y que no sabía cómo afrontar la responsabilidad que tenía por delante.

“Cuando Valentina quedó embarazada, yo estaba asustado. La veía y salía corriendo. Tenía miedo de cómo iba a ser padre”, contó el artista. Balvin señaló que esa actitud afectó a Ferrer y que, con el paso del tiempo, le pidió disculpas por no haber estado presente de la manera que ella necesitaba. “Cometí el error de no acompañarla y, obviamente, yo le he pedido perdón por eso”, afirmó. El cantante señaló que aún atravesaba ansiedad y depresión en esa etapa, por lo que no pudo asumir la paternidad con tranquilidad desde el comienzo.

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J Balvin sostuvo que el nacimiento de Río en 2021 le aportó calma y felicidad - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Río nació en 2021 y se convirtió en el único hijo de la pareja. En esa misma entrevista, Balvin afirmó que la llegada del niño le aportó calma y felicidad. Según relató entonces, el trabajo personal y la ayuda profesional le permitieron superar parte de las dificultades emocionales que afectaron su relación.

La pareja logró retomar el vínculo después de aquella ruptura temporal y mantuvo durante años una vida familiar con baja exposición pública. Fue hasta septiembre del 2026 que la modelo argentina confirmó la ruptura definitiva con el reguetonero.