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Polémica en Santa Fe por sus finanzas: se conoció la millonaria brecha entre el equipo masculino y femenino

El cuadro bogotano dio a conocer los gastos mensuales en la institución, que mostró cuánto dinero invierte en las plantillas, así como el pago de la deuda con sus acreedores

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Santa Fe presentó el informe de gastos mensuales en lo que va de 2026, el cual mostró la inversión en sus plantillas profesionales - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe es uno de los clubes históricos del fútbol colombiano: es el tercero con más títulos oficiales, por detrás de Atlético Nacional y Millonarios, y junto a ellos integra el grupo de los únicos equipos que disputaron todas las ediciones de la primera división desde su nacimiento en 1948.

En los últimos años, Santa Fe atravesó dificultades financieras y se acogió a la ley de insolvencia por sus deudas, con el objetivo de cumplir sus obligaciones y responder a las expectativas de los aficionados en los campeonatos de la Dimayor.

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En el informe de gastos presentado al público, uno de los puntos que llamó la atención fue el monto destinado a la plantilla profesional masculina, superior al asignado a la nómina femenina, pese a que esta última es una de las mejores de Colombia y del exterior.

Los gastos en las nóminas de Santa Fe

El club reveló su gasto mensual, con corte al 31 de agosto de 2026. El informe muestra que cuenta con más de 6.600 millones de pesos para cubrir distintas áreas deportivas y administrativas, además de su deuda.

Uno de los puntos que llamó la atención fue que Santa Fe gasta 2.960 millones de pesos en la nómina profesional masculina, equivalente al 44% de todos los recursos. El monto corresponde al pago de salarios de las figuras que representaron al club en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Estas son las finanzas de Santa Fe, en sus distintas áreas de la institución, para 2026 - crédito Santa Fe

Dado que el club apostó todo en el ámbito internacional, era necesario contratar a jugadores de categoría como Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, además de sostener a otros de alto nivel, tal es el caso de Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo y el capitán Hugo Rodallega.

Lo que generó polémica es que Santa Fe solo gastó 237 millones de pesos en la escuadra femenina, la cual salió campeona en tres ocasiones, dos veces finalista de la Copa Libertadores y, en las últimas tres ediciones de la Liga Femenina, llegó a la definición del título.

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Santa Fe solo gasta un 3,6% en su escuadra femenina, que ha sido tres veces campeona de la Liga de la Dimayor - crédito Santa Fe Femenino

Sumado a eso, el cuadro cardenal no usa muchos recursos para la plantilla femenina, en comparación con otros ámbitos como en viajes, implementos deportivos, impuestos o desarrollo de partidos, mientras que maneja 100 millones de pesos para cumplir con la ley de insolvencia.

El caso de Yilmar Velásquez

El volante Yilmar Velásquez generó otra polémica en Santa Fe, pues el volante confirmó que fue apartado por desacuerdos con el entrenador uruguayo Pablo Repetto, una decisión mutua que explica su ausencia durante este semestre, pese a que fue clave en las últimas dos temporadas.

El mediocampista no volvería a jugar con el equipo bogotano mientras el “Charrúa” permanezca en el cargo. Velásquez tiene contrato hasta 2028, y el club todavía no emitió un comunicado oficial sobre sus declaraciones, además de que, al parecer, le ofreció la opción de una licencia remunerada, la cual no aceptó, aunque dicha información no está confirmada.

Yílmar Velásquez explicó que fue apartado del grupo por desacuerdos con el actual cuerpo técnico. - crédito @yilmarvelasquez99/Instagram
Yílmar Velásquez explicó que fue apartado del grupo por desacuerdos con el actual cuerpo técnico. - crédito @yilmarvelasquez99/Instagram

“Mi gente, los que se preguntan por mi situación: he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo”, escribió en una historia de Instagram.

Luego agregó: “Nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre”.

Y es que Velásquez no disputó partidos de Liga BetPlay en el segundo semestre y apenas sumó 96 minutos: 90 en Copa BetPlay y 6 en Copa Sudamericana. La publicación se viralizó antes de que el jugador desactivara su perfil. Su ausencia se suma a las de Juan Sebastián Quintero y Kevin Balanta, ambos fuera por lesión.

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