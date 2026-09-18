La historia detrás del “club 37” de la Dimayor y sus implicaciones en la negociación de los derechos de transmisión del fútbol colombiano

La demanda tributaria de Go Sports habría revelado que la empresa percibió cerca de 40.000 millones de pesos sin transmitir partidos del fútbol profesional colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El periodista Alejandro Pino Calad denunció, en el episodio del 16 de septiembre de su pódcast Historias Secretas, que Mauricio Correa, exdirectivo de Win Sports y fundador original del canal, habría recibido cerca de 40.000 millones de pesos de la Dimayor desde 2012 a través de una empresa panameña, sin haber transmitido jamás un partido de fútbol colombiano bajo esa figura.

La denuncia surge en medio de la tensión que atraviesa la Dimayor por la negociación de los derechos de transmisión a partir de 2027, un proceso marcado por cláusulas de confidencialidad exigidas por su presidente, Carlos Mario Zuluaga, y por una asamblea extraordinaria convocada para el próximo lunes 21 de septiembre.

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En esa reunión, los 36 clubes del fútbol profesional colombiano deberán analizar las ofertas que competirían con Win Sports, actual titular de los derechos y con opción prioritaria en la negociación. Según se conoció en las últimas semanas, al menos otros dos oferentes participarían del proceso: una alianza entre Disney y Paramount orientada a transmitir los partidos de los clubes “grandes”, y un joint venture propuesto por el propio Correa.

El origen de Win Sports y la empresa que Correa constituyó en Panamá

Correa se desempeñaba como vicepresidente de mercadeo de Claro cuando, según relató Pino Calad, diseñó junto al entonces presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, la franquicia que hoy transmite el fútbol profesional colombiano. En ese período, Claro y Telmex compartían la transmisión de entre seis y siete partidos por fecha.

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En 2011, todavía como empleado de Claro, Correa habría llevado la propuesta a la competencia: le ofreció a Directv montar un canal exclusivo de fútbol. De esa alianza nació Win Sports, que comenzó a operar en 2012 con Correa como su primer presidente.

De acuerdo con el documento que Pino Calad mostró en su episodio, Correa constituyó ese mismo año, junto a un socio, una sociedad panameña llamada Go Sports Media. El acta de constitución, fechada el 26 de noviembre de 2012, quedó registrada ante la Notaría Octava del Circuito de Ciudad de Panamá. Según el periodista, Go Sports no opera en Colombia ni participa en la producción del fútbol local.

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La cláusula que Pino Calad bautizó como “el Equipo 37”

Mauricio Correa fundó Win Sports tras una alianza con Directv y luego creó en Panamá la empresa Go Sports Media, según Pino Calad - crédito Mediapro

El contrato entre Win Sports y la Dimayor habría incluido una cláusula que garantiza a Go Sports una comisión fija sobre cada acuerdo de licencia de derechos de televisión, según la reconstrucción difundida en el pódcast. Por ese mecanismo, Pino Calad la denominó “el Equipo 37”: una entidad que no participa en el torneo, pero recibe una porción del dinero que produce.

De acuerdo con el conductor de Historias Secretas, la cláusula sexta del contrato le asignaría a Go Sports el 2,2% de los ingresos brutos de cada contrato de licencia de derechos que la Dimayor celebrara con terceros desde el 1 de enero de 2012, mientras que la Dimayor retendría el 97,8% restante. El texto citado por el periodista establece, además, que los pagos debían distribuirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.

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El esquema salió a la luz por una demanda que Go Sports presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte de una investigación tributaria. En ese proceso, la propia empresa reconstruyó sus ingresos para disputar el cobro de impuestos. Según esa reconstrucción, citada por Pino Calad, la comisión fija le habría representado a Go Sports cerca de 40.000 millones de pesos entre 2012 y la actualidad, una cifra que superaría lo recibido por cualquier club colombiano de primera o segunda división por derechos de televisión en el mismo período.

Un segundo ingreso, casi mil millones adicionales

Además de la comisión del 2,2%, Pino Calad señaló que los estados financieros de Go Sports registrarían otro ingreso considerablemente mayor: 995.754 millones de pesos contabilizados como anticipos, cifra asociada, según explicó, a la comisión que la empresa habría recibido por gestionar la ampliación del contrato entre Win Sports y la Dimayor en 2021, año en que la relación comercial se extendió hasta 2026.

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En ese proceso de renovación, Correa y Jesurún defendieron públicamente la continuidad del contrato con Win Sports. Los presidentes de los clubes recibieron entonces un anticipo de dinero, aunque Pino Calad no estableció si los presidentes de los clubes conocían el destino de la comisión que, según la denuncia, se pagaba en paralelo a Go Sports.

Además, el periodista remarcó que para 2021 Correa ya no trabajaba en Win Sports: había salido de la compañía en 2018. Pese a eso, de acuerdo con los documentos exhibidos en el pódcast y relacionados con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el dinero del canal habría seguido llegando hacia estructuras vinculadas a él. Los estados financieros de Go Sports evidenciarían un reparto de dividendos entre 2016 y 2018 por 9.068 millones de pesos, distribuidos entre varias empresas del entorno cercano al directivo.

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Una de esas sociedades es Placar Marketing e Inversiones, cuya representación legal aparece a nombre del propio Correa, según los registros citados por el periodista. Otra es LB Business Solution, controlada por Alejandro Lugo, que fue representante legal suplente de Go Sports en 2013 y se desempeñó como vicepresidente financiero de Win Sports. Lugo declaró ante la Cámara de Comercio, en septiembre de 2024, que ejercía situación de control sobre esa sociedad.

De acuerdo con los documentos mostrados en Historias Secretas, LB Business Solution recibiría cerca del 40% de la comisión que llega a Go Sports, un porcentaje que a su vez terminaría redirigido hacia la matriz panameña. Los registros identifican una tercera empresa beneficiaria de esos dividendos, vinculada al socio panameño de Correa en la fundación de Go Sports. En total, según el periodista, tres sociedades aparecerían conectadas al reparto de utilidades entre 2016 y 2018.

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La versión de Correa y las preguntas sin responder

Los estados financieros citados por Pino Calad registran anticipos por 995.754 millones de pesos ligados a la ampliación del contrato entre Win Sports y la Dimayor hasta 2026 - crédito Millonarios FC

A la par de las denuncias de Pino Calad, Correa aseguró a través de sus abogados que ya no tiene relación con Go Sports. La verificación de esa afirmación resulta compleja porque la empresa no revela públicamente quiénes son sus socios o propietarios actuales.

“Si no tiene nada que ver, ¿por qué sigue defendiendo el contrato de una empresa con la que él ya no tiene nada que ver?”, cuestionó Pino Calad en su pódcast.

El periodista también reconstruyó la salida de Correa de Win Sports en 2018. Según la información que le fue entregada, el directivo no habría dejado la compañía en buenos términos. Win Sports pertenece en un 50% a RCN y en el otro 50% a Torneos, la empresa que en Colombia operó bajo la marca Directv.

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De acuerdo con esa misma versión, cuando RCN contrató al liquidador de Millonarios para reestructurar la operadora, se habrían detectado irregularidades administrativas vinculadas a la gestión de Correa, entre ellas el pago de comisiones a empresas relacionadas con él. Tras dejar el canal, Correa pasó a trabajar en Media Pro, empresa que habría dejado luego de un episodio de agresión verbal contra una oficial de la FIFA durante el Mundial sub-20 de Chile.

El antecedente de Correa con la selección Colombia

Pino Calad advirtió que la oferta actual de Mauricio Correa podría buscar presionar a Win Sports, como ocurrió con los derechos de la selección Colombia y Caracol en 2018 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pino Calad recordó un episodio previo que, según sostuvo, ilustra el estilo de negociación de Correa. En 2018, cuando el directivo aún trabajaba en Win Sports, RCN atravesaba un proceso de reestructuración financiera y se encontraba cerca de la liquidación.

Aun en esas condiciones, Correa habría presentado a nombre de RCN una oferta de 40 millones de dólares por los derechos de transmisión de los partidos de la selección Colombia, a razón de diez millones de dólares anuales durante cuatro años.

Según el periodista, esa maniobra habría funcionado como una estrategia de presión que llevó a Caracol a igualar la propuesta. El resultado final fue un contrato por 40 millones de dólares repartido entre ambas cadenas, con 20 millones de dólares a cargo de cada una durante el mismo período.

Ese antecedente, sostuvo Pino Calad, explica la sospecha de que la actual oferta de Correa por los derechos de la Dimayor podría cumplir una función similar: presionar a Win Sports para que mejore su propuesta, más que representar un compromiso real de inversión. La asamblea extraordinaria del lunes 21 de septiembre definirá si esa hipótesis se confirma en la mesa de negociación.