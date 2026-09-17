Westcol alertó de supuesto espionaje y filtración de su información privada en la red: “Se me prendió la cámara del PC sola”

El creador de contenido afirmó que el indicador de su equipo se encendió cuando creía tenerlo apagado y vinculó su experiencia con la exposición de datos personales - crédito @westcol / Instagram

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El streamer colombiano Westcol expresó preocupación por una situación que interpretó como un posible espionaje a través de su computador y advirtió a sus seguidores sobre los riesgos que, según su percepción, representan las cámaras, los celulares y los sistemas de reconocimiento facial. El creador de contenido afirmó que la cámara de su equipo se activó pese a que creía tenerla apagada.

En una serie de historias publicadas en Instagram, el influenciador relató que el episodio lo tomó por sorpresa. Westcol dijo que desde hacía un tiempo tenía la sensación de que alguien lo observaba y que el funcionamiento de la cámara reforzó esa sospecha.

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“Estoy arriesgándome a decir esto, pero me acaba de pasar algo que me asustó”, señaló el streamer en uno de los videos. También admitió que se preguntó si su interpretación respondía a una reacción exagerada o si, en efecto, había ocurrido algo irregular con su dispositivo.

Según su relato, estaba frente al computador y tenía la certeza de que la cámara permanecía desactivada. Sin embargo, aseguró que el indicador se encendió en un momento en el que no esperaba que funcionara. El creador de contenido afirmó que se sintió aliviado porque no realizaba ninguna actividad privada que pudiera comprometerlo.

El influenciador expresó temor por una eventual filtración masiva de información almacenada en la nube - crédito @westcol / Instagram

Westcol aclaró que su reacción no estaba relacionada con el consumo de sustancias. “Estoy limpio”, sostuvo, antes de insistir en que conocía los efectos que podrían alterar la percepción y que, por esa razón, consideraba que su inquietud tenía otro origen.

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“Yo no sé si estoy muy loco, pero siento que me espían en todo momento (...) No digan que son las drogas, que yo ya soy un hombre limpio. Yo siento que en cualquier momento va a haber un fallo en la nube y cuando eso pase, toda la información va a ser pública, por eso es que yo tengo mucho cuidado”, detalló el creador de contenido.

Luego de explicar uno de sus mayores miedos, continuó diciendo que vivió un momento que generó preocupación. “Llevo todo el rato aquí en el PC y yo sé que tenía la cámara apagada y se me prendió sola la cámara del PC, menos mal no estaba haciendo nada malo”, dijo en medio de risas.

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Después de describir el episodio, Westcol dirigió un mensaje a sus seguidores sobre el uso cotidiano de dispositivos electrónicos. El streamer afirmó que las personas dejan registros constantes de su presencia y de su información personal a través de los celulares, las cámaras y las plataformas digitales.

El streamer advirtió sobre los registros que dejan los usuarios en celulares, cámaras y plataformas digitales - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido puso como ejemplo el funcionamiento de los sistemas de reconocimiento facial. Según explicó, una imagen tomada con un teléfono puede quedar almacenada en una base de datos y, posteriormente, permitir la identificación de una persona mediante herramientas tecnológicas.

También se refirió a una percepción frecuente entre usuarios de redes sociales y dispositivos móviles: hablar sobre un producto, un tema o una necesidad y, poco después, encontrar publicidad o recomendaciones vinculadas con esa conversación.

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“Mejor cuídense que nos espían; antes yo me estoy arriesgando contando esto aquí; un día de estos me duermen”, dijo el paisa y añadió una recomendación : “Uno ya está muy registrado en el sistema (...) ¿No ha visto que cuando usted habla de algo de la nada, el computador y el celular le empiezan a recomendar?, eso es porque lo ven; a mí me estaban viendo ahorita”

A partir de esas situaciones, Westcol planteó que los aparatos tecnológicos podrían tener capacidades de escucha y observación superiores a las que los usuarios suelen considerar.

El paisa planteó que los teléfonos y computadores podrían escuchar y observar a los usuarios - crédito @westcol/Instagram

Las declaraciones generaron comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la inquietud del streamer y debatieron sobre la privacidad digital. El influenciador no presentó pruebas técnicas que permitan establecer la causa por la cual se habría activado la cámara de su computador, ni informó si solicitó una revisión del equipo o si acudirá a alguna autoridad.

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